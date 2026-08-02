Σαν Σήμερα: Ο Χάμιλτον κέρδισε αγώνα με τρεις τροχούς (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Στη σημερινή μας αναδρομή στα γεγονότα του παρελθόντος, θα μάθουμε για αγώνες της Formula 1 που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 72 χρόνια. Από διάφορες πίστες της Γερμανίας σε έναν απίθανο αγώνα στο Σίλβερστον, με το φινάλε να μας αφήνει με το στόμα ανοικτό.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 2/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1953, στο GP Γερμανίας, ο Τζουσέπε Φαρίνα κατέκτησε την πέμπτη και τελευταία του νίκη στην F1, ξεπερνώντας για πάνω από 1 λεπτό τους Χουάν Μανουέλ Φάντζιο και Μάικ Χόθορν, κατακτώντας την καρό σημαία

Σαν σήμερα το 1959, το GP Γερμανίας της F1 φιλοξενήθηκε για πρώτη και μοναδική φορά στην ιδιόμορφη διαδρομή του AVUS, η οποία απαρτιζόταν από δύο τεράστιες ευθείες στην εθνική οδό Ότομπαν και δύο φουρκέτες – η μία μάλιστα στο βόρειο τμήμα της πίστας ήταν έντονα κεκλιμένη. Το event είχε ήδη επισκιαστεί από τον θάνατο του Ζαν Μπερά σε έναν υποστηρικτικό αγώνα F2 της προηγούμενης ημέρας, ενώ υπήρχαν τόσες πολλές ανησυχίες περί αντοχής των ελαστικών που τελικά ο αγώνας χωρίστηκε σε δύο μικρότερους, 30 γύρων ο καθένας. Η Ferrari αποδείχθηκε κυρίαρχη και έκανε το 1-2-3 στα συνδυασμένα αποτελέσματα, με τον Τόνι Μπρουκς να κερδίζει για 6η και τελευταία φορά στην F1.

Σαν σήμερα το 1964, ο αείμνηστος Τζον Σέρτις κατέκτησε τη νίκη στο GP Γερμανίας οδηγώντας για τη Scuderia Ferrari. Αυτή ήταν μάλιστα η δεύτερη νίκη στην F1 για τον πρώην θρύλο των δύο τροχών, με την πρώτη να έχει σημειωθεί μάλιστα στην ίδια πίστα έναν χρόνο νωρίτερα. Ο Γκρέιαμ Χιλ τερμάτισε δεύτερος με μια BRM και τρίτος βρέθηκε ο Λορένζο Μπαντίνι με την έτερη Ferrari.

Σαν σήμερα το 1970, η ταχύτατη παλιά πίστα του Χοκενχάιμ φιλοξένησε για πρώτη φορά το GP Γερμανίας της F1, καθώς οι οδηγοί είχαν ήδη αποφασίσει από το GP Γαλλίας να μποϋκοτάρουν τη διεξαγωγή του event στο επικίνδυνο Νίρμπουργκρινγκ. Πάνω από 100.000 θεατές έγιναν μάρτυρες μιας επικής μονομαχίας για τη νίκη ανάμεσα στους Γιόχαν Ριντ, Τζάκι Ιξ και Κλέι Ρεγκατσόνι. Η πρωτοπορία άλλαξε συνολικά 13 φορές στον αγώνα 50 γύρων, με τον Ριντ να επικρατεί τελικά του Ιξ για μόλις 0,7 δευτερόλεπτα. Έτσι, σημείωσε την πέμπτη του νίκη στη σεζόν και τέταρτη συνεχόμενη. Το βάθρο ολοκληρώθηκε από τον Ντένι Χιουλμ, καθώς τόσο ο Ρεγκατσόνι όσο και ο Τζον Σέρτις αντιμετώπισαν προβλήματα στους κινητήρες τους.

Σαν σήμερα το 1981, σε ένα ακόμη GP Γερμανίας της F1, ο Νέλσον Πικέ κέρδισε για τρίτη φορά στη σεζόν. Ο Βραζιλιάνος της Brabham, εκκινώντας μόλις 6ος, ενεπλάκη σε μια μικρή σύγκρουση με την Renault του Ρενέ Αρνού στον πρώτο γύρο αλλά στη συνέχεια οδήγησε προσεκτικά και μεθοδικά για να φτάσει στη νίκη. Αυτή ήρθε χάρη σε πρόβλημα στον κινητήρα της Williams του Άλαν Τζόουνς, ο οποίος ήταν στην πρωτοπορία του αγώνα. Δεύτερος τερμάτισε ο Αλέν Προστ και τρίτος ο Ζακ Λαφίτ.

Σαν σήμερα το 1998, η McLaren σημείωσε το πέμπτο της 1-2 στη σεζόν μονοπωλώντας το GP Γερμανίας από την πρώτη σειρά εκκίνησης, με τον Μίκα Χάκινεν να επικρατεί του Ντέιβιντ Κούλθαρντ για μόλις 0.426 δευτερόλεπτα. Ιδιαίτερα θετική έκπληξη του αγώνα στο Χοκενχάιμ υπήρξε η τρίτη θέση του τότε πρωταθλητή Ζακ Βιλνέβ με τη μέτρια Williams-Mecachrome FW20.

Σαν σήμερα το 2020, το Σίλβερστον φιλοξένησε τον πρώτο από τους δύο αγώνες που έλαβαν χώρα εκεί, σε αυτή την ιδιόμορφη σεζόν της F1. Σε ακόμα ένα διπλό αγωνιστικό τριήμερο στην ίδια πίστα, μετά από εκείνο του Red Bull Ring. Στην προκειμένη περίπτωση, το GP Μεγάλης Βρετανίας χαράχτηκε στη μνήμη πάρα πολλών για τις αστοχίες των ελαστικών της Pirelli, που στην περίπτωση του Λιούις Χάμιλτον παραλίγο να κοστίσει τη νίκη. Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής της Mercedes προηγείτο του Μαξ Φερστάπεν στον τελευταίο γύρο, με τη διαφορά τους στα 35 δευτερόλεπτα, μέχρι που κλάταρε απροσδόκητα το εμπρός-αριστερό ελαστικό του στην στροφή Γούντκοτ. Παρόλο που αναγκάστηκε να διανύσει το υπόλοιπο του γύρου με ουσιαστικά τρεις τροχούς, ο Χάμιλτον κέρδισε για έβδομη φορά στο Σίλβερστον, με μόλις 6 δευτερόλεπτα διαφοράς από τον Ολλανδό της Red Bull Racing.

Φωτογραφίες: camillu_21/Χ