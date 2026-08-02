Παρά τις αντιδράσεις των πιστών της φίρμας για τα SUV και τα ηλεκτρικά μοντέλα, οι λίστες αναμονής στο Μαρανέλο έχουν γεμίσει ασφυκτικά.

Αν κάποιος πιστεύει ότι οι αντιδράσεις για τα πιο «αμφιλεγόμενα» μοντέλα της Ferrari έχουν επηρεάσει τις πωλήσεις της, η πραγματικότητα έρχεται να τον διαψεύσει πανηγυρικά. Η ζήτηση για τα αυτοκίνητα της ιταλικής μάρκας βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με τα βιβλία παραγγελιών της εταιρείας για το 2027 να έχουν ήδη κλείσει οριστικά.

Αυτό σημαίνει ότι όποιος υποψήφιος αγοραστής εμφανιστεί σήμερα στο Μαρανέλο, όσο «φουσκωμένο» τραπεζικό λογαριασμό κι αν έχει, θα πρέπει να εξοπλιστεί με τεράστια υπομονή, καθώς η παράδοση του αυτοκινήτου του δεν πρόκειται να γίνει νωρίτερα από το 2028. Η ιταλική φίρμα κάνει λόγο για εξαιρετικά ισχυρή ζήτηση σε όλες τις αγορές του πλανήτη, την ώρα που ανανεώνει σταδιακά την γκάμα της.

Η ανανέωση αυτή περιλαμβάνει την είσοδο νέων προτάσεων όπως οι Amalfi, 849 Testarossa και 296 Speciale, ενώ παράλληλα μοντέλα όπως η Roma Spider, η 296 GTS και η SF90 XX αποσύρονται από την παραγωγή. Παράλληλα, οι παραδόσεις της ναυαρχίδας F80 αυξάνονται, ενώ η νέα 12Cilindri Manuale με το εξαιρετικό χειροκίνητο κιβώτιο έγινε αμέσως ανάρπαστη.

Η διατήρηση της αποκλειστικότητας

Στο πρώτο μισό του έτους, η Ferrari παρέδωσε 6.802 αυτοκίνητα παγκοσμίως, σημειώνοντας μια μικρή υποχώρηση κατά 285 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η στρατηγική αυτή είναι απόλυτα συνειδητή από τη διοίκηση της εταιρείας, καθώς πρωταρχικός στόχος παραμένει η διατήρηση της σπανιότητας και της συλλεκτικής αξίας των μοντέλων της, αποφεύγοντας την υπερπροσφορά στην αγορά.

Σε ό,τι αφορά τα συστήματα κίνησης, τα αμιγώς θερμικά μοντέλα συνεχίζουν να κυριαρχούν στις προτιμήσεις των πελατών, αντιπροσωπεύοντας το 70% των συνολικών πωλήσεων, ενώ το υπόλοιπο 30% αφορά υβριδικές εκδόσεις. Γεωγραφικά, η περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής απορρόφησε σχεδόν το 50% των συνολικών παραδόσεων.

Η πιο πλήρης γκάμα στην ιστορία της

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Μπενεντέτο Βίνια, δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τα οικονομικά αποτελέσματα, τονίζοντας ότι η Ferrari διαθέτει πλέον την πιο ολοκληρωμένη γκάμα στην ιστορία της. Η προσθήκη της Purosangue αλλά και της νέας ηλεκτρικής Luce διεύρυναν το κοινό της μάρκας, προσελκύοντας νέους αγοραστές.

Παρά τις ενστάσεις των παραδοσιακών φίλων της φίρμας για τη στροφή προς τα SUV και την ηλεκτροκίνηση, το εμπορικό μοντέλο της Ferrari αποδεικνύεται πιο ακλόνητο από ποτέ. Η αγορά φαίνεται διατεθειμένη να πληρώσει όσο-όσο και να περιμένει χρόνια, απλώς και μόνο για το προνόμιο να αποκτήσει ένα δημιούργημα από το Μαρανέλο.

