Ο αγωνιστικός διευθυντής Άλαν ΜακΝίς αποκάλυψε πως η γερμανική ομάδα βάζει «φρένο» στην εξέλιξη της μονάδας ισχύος μέχρι το 2027 λόγω του budget cap.

Η ομάδα της Audi πήρε την απόφαση να μην φέρει καμία άλλη αναβάθμιση στη μονάδα ισχύος της για το υπόλοιπο της σεζόν του 2026 στη Formula 1, όπως αποκάλυψε ο αγωνιστικός διευθυντής της ομάδας, Άλαν ΜακΝίς.

Έχοντας εξαγοράσει την ομάδα της Sauber και παρουσιάζοντας το πρώτο της δικό της πρόγραμμα κινητήρα στη Formula 1, η Audi δυσκολευόταν να πλησιάσει την πρώτη δεκάδα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ωστόσο, η πρώτη μεγάλη αναβάθμιση της μονάδας ισχύος στο Grand Prix Βαρκελώνης βελτίωσε σημαντικά την οδηγησιμότητα του μονοθεσίου.

Η πρόοδος της Audi ήταν εμφανής στη συνέχεια, καθώς η ομάδα κατάφερε να βαθμολογηθεί στους τρεις τελευταίους αγώνες με τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο (8 βαθμοί) και τον Νίκο Χούλκενμπεργκ (2 βαθμοί), προσπερνώντας τη Williams στην 8η θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών.

Οι περιορισμοί του budget cap

Όταν ο Άλαν ΜακΝίς ρωτήθηκε για το πότε θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη αναβάθμιση της μονάδας ισχύος, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Θα είναι του χρόνου». Ο λόγος πίσω από αυτή την απόφαση είναι απλός και αφορά τη διαχείριση του ορίου δαπανών.

«Όλοι πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στο πότε φέρνουν αναβαθμίσεις -σε σασί και μονάδα ισχύος- και στο πού ξοδεύουν τα χρήματά τους. Δεν μπορείς να τα ξοδέψεις όλα ταυτόχρονα, γιατί μετά δεν σου μένει τίποτα για τη συνέχεια. Πρέπει να υπάρχει μια διαχειρίσιμη προσδοκία, όχι μόνο σε βάθος μιας σεζόν, αλλά πολλών σεζόν», εξήγησε ο ΜακΝίς.

Ο Σκωτσέζος συμπλήρωσε πως οι μεγάλες αλλαγές στο hardware του κινητήρα απαιτούν χρόνο και προγραμματίζονται για το 2027. Στο δεύτερο μισό του 2026, η Audi θα συνεχίσει να φέρνει βελτιώσεις, αλλά αυτές θα αφορούν αποκλειστικά το σασί και την αεροδυναμική.

Η σημασία της οδηγησιμότητας

Από την πλευρά του, ο Νίκο Χούλκενμπεργκ εξήγησε τη σημασία της αναβάθμισης που έγινε στη Βαρκελώνη, εστιάζοντας στη συμπεριφορά του κινητήρα στην έξοδο των στροφών και την απόκριση στο γκάζι.

«Έχει να κάνει με το τι ζητάς από το πεντάλ και πώς ανταποκρίνεται η μονάδα ισχύος, πώς μεταφέρεται η ροπή. Αν είναι ομαλή, σταθερή και προοδευτική. Είναι πολύ λεπτές λεπτομέρειες που συμβαίνουν σε λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου στην έξοδο της στροφής. Όταν οδηγείς στο όριο, όλα αυτά παίζουν τεράστιο ρόλο», ανέφερε ο Γερμανός οδηγός.

Παράλληλα, ο Χούλκενμπεργκ στάθηκε και στην ποιότητα των αλλαγών σχέσεων στο κιβώτιο, σημειώνοντας πως οι ομαλές αλλαγές επηρεάζουν άμεσα την ισορροπία και τη συμπεριφορά του μονοθεσίου στην πίστα, κάτι που η Audi κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά στη διάρκεια της σεζόν.

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