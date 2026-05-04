H FIA επιδιώκει ριζικές αλλαγές στις μονάδες ισχύος της Formula 1, τις οποίες θέλει να περάσει ακομα και χωρίς την έγκριση των κατασκευαστών.

Η συζήτηση για το μέλλον των μονάδων ισχύος της Formula 1 πήρε μια νέα τροπή στο περιθώριο του Grand Prix Μαϊάμι. Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, ανακοίνωσε (μάλλον πρόωρα), πως το σπορ θα αποχωριστεί τους υβριδικούς V6 turbo κινητήρες και θα επιστρέψει σε μια λύση από το παρελθόν.

Η σιγουριά του Σουλαγέμ για αλλαγές στην F1

Στη φετινή σεζόν το κύριο θέμα συζήτησης στη Formula 1 είναι οι μονάδες ισχύος. Η νέα τεχνολογία έχει προκαλέσει πονοκέφαλο σε ομάδες και οδηγούς, με την FIA να κάνει τροποποιήσεις στους κανονισμούς πριν από τον αγώνα στο Μαϊάμι.

Ο Σουλαγέμ πριν από τον αγώνα στο Μαϊάμι, ανακοίνωσε πως η Formula 1 θα φύγει από τους V6 κινητήρες και θα επιστρέψει στους V8 σε λίγα χρόνια από τώρα.

«Οι V8 κινητήρες έρχονται. Για εμένα αυτό είναι θέμα χρόνου. Το 2031, οι V8 κινητήρες… η FIA θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει χωρίς ψηφοφορία από τους κατασκευαστές. Θέλουμε να τους φέρουμε έναν χρόνο νωρίτερα, κάτι που ζητούν πλέον πολλοί», δήλωσε στο Reuters.

Για να συμβεί αυτό το 2030, θα απαιτηθεί η έγκριση τεσσάρων από τους έξι τωρινούς κατασκευαστές μονάδων ισχύος. Διαφορετικά η FIA μπορεί να επιβάλει την αλλαγή το 2031.

The glorious sounds of a Formula 1 V8 engine



Γιατί η F1 θα επιστρέψει στους V8 κινητήρες

Οι φετινοί τεχνικοί κανονισμοί έχουν δεχθεί μεγάλη κριτική, με τους οδηγούς να είναι από τους μεγαλύτερους επικριτές. Στο Μαϊάμι, είδαμε μια πιο ισορροπημένη κατάσταση, ωστόσο κανένας δεν ήταν απόλυτα ευχαριστημένος. Η έντονη εξάρτηση από τη διαχείριση ενέργειας, το lift and coast και το harvesting δεν είναι απολαυστικοί τομείς.

Ο Σουλαγέμ εξήγησε πως η λύση των V8 κινητήρων έχει έντονη υποστήριξη: «Έχεις τον ήχο, λιγότερη πολυπλοκότητα, χαμηλότερο βάρος. Θα το ακούσετε σύντομα και θα συνοδεύεται από πολύ μικρή ηλεκτροκίνηση».