Για πρώτη φορά ο Λιούις Χάμιλτον ανοίγεται για έναν άγνωστο μέχρι τώρα παράγοντα που επηρέασε σημαντικά την εξαιρετικά δύσκολη πρώτη σεζόν του στη Ferrari.

Μία άγνωστη μέχρι σήμερα πτυχή της δύσκολης πρώτης του χρονιάς στη Ferrari αποκάλυψε ο Λιούις Χάμιλτον μετά τη νίκη του στο Grand Prix Βαρκελώνης.

Η αποκάλυψη του Βρετανού προσθέτει μία νέα διάσταση στην απογοητευτική σεζόν του 2025, κατά την οποία δεν κατάφερε να ανέβει ούτε μία φορά στο βάθρο και τερμάτισε σημαντικά πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ στη βαθμολογία οδηγών. Η SF-25 ήταν ένα μονοθέσιο στο οποίο ο Χάμιλτον δεν συνέβαλε στην εξέλιξη, ενώ οι αναβαθμίσεις εντός της σεζόν δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Μοναδικό σημείο αναλαμπής ήταν το σπριντ της Κίνας, το οποίο κέρδισε ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Αυτή ήταν η μοναδική επιτυχία της Scuderia την περασμένη σεζόν.

Το ατύχημα που τραυματίστηκε ο Χάμιλτον

Ο επτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής αποκάλυψε ότι το ατύχημα που είχε σε ιδιωτικές δοκιμές της Ferrari στη Βαρκελώνη στις αρχές του 2025 τον επηρέασε πολύ περισσότερο απ' όσο είχε γίνει γνωστό εκείνη την περίοδο.

Ο Βρετανός οδηγός είχε βγει εκτός πίστας κατά τη διάρκεια δοκιμών TPC με τη Ferrari SF-23 στη Βαρκελώνη, σε ένα συμβάν που τότε αντιμετωπίστηκε ως ένα απλό αγωνιστικό ατύχημα χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε τώρα ο ίδιος, οι επιπτώσεις αποδείχθηκαν πολύ μεγαλύτερες.

No winning celebration is complete without our flags 🏆 pic.twitter.com/6JOxYrBIHM June 16, 2026

Οι επιπτώσεις του ατυχήματος

Μιλώντας στο Viaplay λίγη ώρα μετά τη νίκη του στη Βαρκελώνη, ο Χάμιλτον μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με τον τραυματισμό του το 2025. Μάλιστα εξήγησε ότι το συγκεκριμένο ατύχημα επέφερε επιπλέον δυσκολίες σε μία ήδη απαιτητική χρονιά.

«Η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη από την αρχή. Είχα ένα σοβαρό ατύχημα εδώ και τραυματίστηκα. Κουβαλούσα αυτόν τον τραυματισμό σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη σεζόν με τον τραυματισμό», είπε.

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