Lamborghini Urus SE Performante: Η απόλυτη υβριδική υπερβολή των 812 ίππων

Η Lamborghini παρουσιάζει την ισχυρότερη και ταχύτερη Urus της ιστορίας, αποδεικνύοντας ότι η plug-in τεχνολογία μπορεί να υπηρετήσει την απόλυτη οδηγική παράνοια.

Όταν η Lamborghini παρουσίασε το πρωτότυπο της Urus πίσω στο 2012, οι παραδοσιακοί λάτρεις των καθαρόαιμων supercars αντέδρασαν έντονα, θεωρώντας ότι η μάρκα ξεπούλησε την ψυχή της στον βωμό των κερδοφόρων SUV. Δεκαένα χρόνια μετά την επίσημη εμπορική της πρεμιέρα, η πραγματικότητα τους έχει διαψεύσει παταγωδώς, αφού η Urus αποτελεί τον απόλυτο οικονομικό πυλώνα του Σαντ' Άγκατα.

Σήμερα, η ιταλική εταιρεία πηγαίνει το κόνσεπτ των Super SUV στο απόλυτο απόγειό του, αποκαλύπτοντας τη νέα Urus SE Performante, την κορυφαία plug-in υβριδική εκδοχή του μοντέλου. Η νέα αυτή έκδοση έρχεται να αποδείξει ότι ο εξηλεκτρισμός δεν έχει να κάνει μόνο με τη μείωση των ρύπων, αλλά κυρίως με την αμείλικτη αύξηση της ισχύος. Ο διευθύνων σύμβουλος της Automobili Lamborghini, Στέφαν Βίνκελμαν, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι με το συγκεκριμένο μοντέλο η μάρκα πηγαίνει την κατηγορία στο peak της, συνδυάζοντας την προηγμένη υβριδική τεχνολογία με την καθημερινή χρηστικότητα. Στην ουσία, πρόκειται για μια επίδειξη τεχνολογικής ισχύος, όπου η κυνική λογική των αριθμών συναντά το καθαρό οδηγικό συναίσθημα.

Oι απόλυτες επιδόσεις

Στην καρδιά της Urus SE Performante χτυπά ένα «διπλό» σύστημα κίνησης. Ο γνώριμος twin-turbo V8 κινητήρας των 4,0 λίτρων συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, αποδίδοντας τη θηριώδη συνδυαστική ισχύ των 812 ίππων και τα 1000 Nm ροπής, νούμερα που μεταφράζονται σε αύξηση κατά 146 ίππους σε σχέση με την προηγούμενη συμβατική Performante. Η ενέργεια αντλείται από μια μπαταρία ιόντων λιθίου 25,9 kWh τοποθετημένη κάτω από το πάτωμα, η οποία επιτρέπει στο βαρύ αμάξωμα να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για περισσότερα από 60 χλμ.

Αυτή η μηχανική και ηλεκτρονική συνέργεια εξασφαλίζει επιδόσεις που μέχρι πρότινος ανήκαν αποκλειστικά στη σφαίρα των εξωτικών διθέσιων. Το ιταλικό SUV χρειάζεται μόλις 3,3 δευτερόλεπτα για να πιάσει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα από στάση, 10,8 δευτερόλεπτα για το 0-200 χλμ./ώρα, ενώ η τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 312 χλμ./ώρα, καθιστώντας το, σύμφωνα με τη Lamborghini, το ταχύτερο Super SUV στον κόσμο. Η δύναμη περνά στο δρόμο μέσω ενός αναβαθμισμένου αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων και ενός εξελιγμένου συστήματος τετρακίνησης με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πίσω διαφορικό, που επιτρέπει ελεγχόμενες πλαγιολισθήσεις «on-demand».

Δίαιτα με ανθρακονήματα

Για να μπορέσει η Lamborghini να τιθασεύσει όλη αυτή τη δύναμη χωρίς το αυτοκίνητο να θυμίζει βαρύ φορτηγό στις στροφές, εφάρμοσε μια αυστηρή δίαιτα ανθρακονημάτων. Το αμάξωμα της Performante έχει χάσει 32 κιλά σε σχέση με την υβριδική Urus SE, ρίχνοντας το βάρος στα 2.473 κιλά και επιτυγχάνοντας μια κορυφαία αναλογία βάρους/ισχύος στα 3 κιλά ανά ίππο. Το καπό, η οροφή, οι θόλοι και ο μεγάλος πίσω διαχύτης είναι κατασκευασμένοι από εκτεθειμένο carbon, ενώ η στάνταρ εξάτμιση τιτανίου της Akrapovič προσφέρει από μόνη της εξοικονόμηση άνω των 10 κιλών.

Όπως τονίζει ο διευθυντής σχεδιασμού, Μίτια Μπόρκερτ, κάθε στοιχείο της εξωτερικής εμφάνισης υπηρετεί με κυνική ακρίβεια την αεροδυναμική. Οι μεγάλες εισαγωγές αέρα S-Duct στο καπό και οι νέοι αεραγωγοί NACA βελτιώνουν την ψύξη των φρένων κατά 8%. Παράλληλα, οι νέοι πίσω σπόιλερ αυξάνουν την παραγόμενη κάθετη δύναμη κατά 16% σε σύγκριση με την προηγούμενη Performante και κατά 23% σε σχέση με την Urus SE, εξασφαλίζοντας σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες.

Ηλεκτρονικά συστήματα από το μέλλον

Το μεγάλο τεχνολογικό highlight της Urus SE Performante κρύβεται στη διαχείριση της δυναμικής του οχήματος. Το μοντέλο ενσωματώνει για πρώτη φορά τον επαναστατικό αισθητήρα 6D (6 μοιρών ελευθερίας), ο οποίος μετρά τις επιταχύνσεις και τις γωνιακές ταχύτητες απευθείας στο κέντρο βάρους. Σε συνεργασία με το νέο σύστημα ελέγχου των φρένων Integrated Power Brake (IPB), το αυτοκίνητο δεν αντιδρά απλώς στις συνθήκες, αλλά προβλέπει τη συμπεριφορά του δρόμου, μειώνοντας την απόσταση ακινητοποίησης από τα 200 χλμ./ώρα σε λιγότερα από 130 μέτρα. Όπως εξηγεί ο υπεύθυνος της σειράς Urus, Στέφανο Κοσάλτερ, το σύστημα IPB αυξάνει την απόκριση κατά 12% και προσφέρει μέγιστη σιγουριά στον οδηγό.

Την ίδια στιγμή, το SUV εισάγει την αρχιτεκτονική ανάρτησης AURA με πνευματικά ελατήρια διπλού θαλάμου και διπλών βαλβίδων. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει τον πλήρη διαχωρισμό της απόσβεσης συμπίεσης και επαναφοράς, μειώνοντας τις κλίσεις του αμαξώματος κατά το στρίψιμο κατά το εντυπωσιακό 55%. Παράλληλα, το σύστημα καταφέρνει να μειώσει τους κραδασμούς κατά 25% στις λειτουργίες άνεσης, προσφέροντας μια ιδανική premium καθημερινότητα όταν ο οδηγός επιλέγει να κινηθεί σε χαλαρούς ρυθμούς.

Από την πίστα στο χώμα με το Tamburo

Στην κεντρική κονσόλα, ο χαρακτηριστικός επιλογέας «Tamburo» δίνει στον οδηγό τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά το πρόσωπο της Urus. Εκτός από τα γνωστά προγράμματα Strada, Sport και Corsa, η έκδοση Performante εισάγει για πρώτη φορά το Rally mode, το οποίο είναι ειδικά καλιμπραρισμένο για μέγιστη απόλαυση και ελεγχόμενο ντριφτάρισμα σε χωμάτινες επιφάνειες και σαθρό έδαφος. Στο εσωτερικό, η σχεδιαστική φιλοσοφία «Feel like a Pilot» ενισχύεται από έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και μια νέα κεντρική οθόνη 12,3 ιντσών με γραφικά εμπνευσμένα από τη Revuelto.

Η καμπίνα είναι επενδυμένη με το βιώσιμο υλικό CorsaTex, ενώ οι αεραγωγοί από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε σχήμα Υ συμπληρώνουν την πολεμική ατμόσφαιρα. Με την Urus SE Performante, η Lamborghini αποδεικνύει κυνικά ότι η ηλεκτροκίνηση δεν ήρθε για να σκοτώσει το συναίσθημα, αλλά για να του δώσει μια νέα, ακραία ψηφιακή μορφή. Μπορεί η ιδέα ενός υβριδικού SUV 2,5 τόνων για την πίστα ή το χώμα να ακούγεται παράλογη, όμως η μηχανολογική εκτέλεση της ιταλικής φίρμας είναι τόσο ισοπεδωτική που δεν αφήνει περιθώρια για αμφισβήτηση.