Σαν Σήμερα: Η μάχη των Βιλνέβ και Αρνού που έμεινε στην ιστορία (vid)

Ο κόσμος της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι γεμάτος ιστορίες και γεγονότα που γράφτηκαν με χρυσά γράμματα στα βιβλία: κάθε ημέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε και να μάθουμε τι έγινε σαν σήμερα.

Ο νέος μήνας ξεκινάει με δράμα, ίντριγκα και καταστάσεις που θα ζήλευαν ακόμη και οι πιο σκανδαλοθηρικές εφημερίδες του σήμερα πριν από 53 ολόκληρα χρόνια σε έναν αγώνα της Formula 1 στη Γαλλία. Επιπλέον, στην αναδρομή μας στο παρελθόν θα μάθουμε για μία ξεχωριστή και ταυτόχρονα επική μάχη για τη δεύτερη θέση ενός αγώνα, για το πότε γεννήθηκε το χαμογελαστό παιδί της F1 και την πρώτη νίκη της Red Bull Racing στο… σπίτι της. Στον κόσμο του MotoGP πραγματοποιήθηκε ένας επικός αγώνας στο Άσεν της Ολλανδίας.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 1/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1973, ελάχιστες ημέρες μετά την απρόσμενη ήττα του στη Σουηδία, ο Ρόνι Πέτερσον κέρδισε το Grand Prix Γαλλίας, Για να το καταφέρει, έπρεπε να επωφεληθεί από τη σύγκρουση μεταξύ των Έμερσον Φιτιπάλντι και του άπειρου τότε Τζόντι Σέκτερ. Μάλιστα, ο νεαρός Νοτιοαφρικανός της McLaren δέχτηκε οξύτατη κριτική από τον Βραζιλιάνο πρωταθλητή (κι όχι μόνο) και πολλοί αιτήθηκαν τον ισόβιο αποκλεισμό του από την F1. Η κατάσταση έμελλε να πάρει σοβαρές διαστάσεις στη Μεγάλη Βρετανία, με την McLaren τελικά να τον περιθωριοποιεί απλώς για μερικούς αγώνες.

Σαν σήμερα το 1979, το GP Γαλλίας στην Ντιζόν-Πρενουά προσέφερε μία από τις πιο εμβληματικές μονομαχίες του motorsport, με πρωταγωνιστές τους Ρενέ Αρνού και Ζιλ Βιλνέβ. Ο Καναδός άσσος της Ferrari είχε αρχικά ξεπεράσει τις δύο γρηγορότερες Renault στην εκκίνηση και προσπάθησε πεισματικά να τις κρατήσει πίσω του για 46 γύρους, φθείροντας ωστόσο τα ελαστικά του. Έτσι, έχασε μοιραία την πρωτοπορία από τον Ζαν-Πιέρ Ζαμπουίγ, ο οποίος έβαλε πλώρη για την πρώτη νίκη του και της Renault στη Formula 1. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν είχε σημασία εκείνη την ημέρα, καθώς οι Αρνού/Βιλνέβ μονομάχησαν για τη δεύτερη θέση σαν να μην υπάρχει αύριο στους τελευταίους δύο γύρους, ακουμπώντας τροχούς και ανταλλάσσοντας θέσεις σε πολλαπλές περιπτώσεις. Ο Βιλνέβ τελικά επικράτησε, με τους δύο συναθλητές να συγχαίρουν εγκαρδίως ο ένας τον άλλον.

#OnThisDay 1979 🗓️



Il duello dei duelli: Arnoux vs Villeneuve a Digione. ⚔️

Con la voce di Poltronieri. 🎙️

Giri al limite, forse i più tirati della storia, con due piloti che si divertirono come matti. 💪#F1 #Villeneuve #Arnoux #Ferrari #AustrianGP 🏁 pic.twitter.com/Hmq84WC8Ju July 1, 2023

Σαν σήμερα το 1989, γεννήθηκε ο Ντάνιελ Ρικάρντο. Μέσω της εμπλοκής του στο πρόγραμμα νέων οδηγών της Red Bull, ο πρωταθλητής της Βρετανικής F3 για το 2009 προβιβάστηκε στην F1 στα μέσα του 2011 οδηγώντας για την αδύναμη HRT. Στις επόμενες δύο σεζόν αγωνίστηκε στην Scuderia Toro Rosso και το 2014 πήρε προαγωγή στην κύρια ομάδα της Red Bull, στο πλάι του τετράκις πρωταθλητή Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Ρικάρντο άρχισε έκτοτε να ξεχωρίζει, κυριαρχώντας του έμπειρου teammate του στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν και κερδίζοντας τρεις αγώνες. Τερμάτισε τρίτος στη βαθμολογία εκείνης της χρονιάς αλλά και του 2016. Αγωνίστηκε επίσης για τις Renault και McLaren, όμως η αγωνιστική του πτώση τον έχει περιορίσει εκτός grid.

Σαν σήμερα το 2001, η ομάδα της Williams έχασε την ευκαιρία για μια νίκη στο GP Γαλλίας του Μάνι-Κουρ, καθώς ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια εγκατέλειψε στον 53ο γύρο από την πρωτοπορία με σπασμένο κινητήρα ενώ ο poleman, Ραλφ Σουμάχερ, είχε ένα πολύ αργό πρώτο pit-stop. Με αυτόν τον τρόπο ευνοήθηκε ο πρωταθλητής Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος πήρε τη νίκη. Ο αδερφός του, Ραλφ, ήταν δεύτερος, ενώ τρίτος ήταν ο Ρούμπενς Μπαρικέλο.

Σαν σήμερα το 2007, ο Κίμι Ράικονεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Φελίπε Μάσα για τη νίκη στο GP Γαλλίας, αξιοποιώντας το «overcut» στην τελική φάση των pit-stops με μια σειρά γρήγορων γύρων ώστε να τεθεί επικεφαλής. Οι δύο οδηγοί της Ferrari πλαισιώθηκαν στο βάθρο από τον rookie Λιούις Χάμιλτον.

Σαν σήμερα το 2018, η πρωταθλήτρια ομάδα της Mercedes-AMG βρέθηκε στην σπανιότατη θέση να χάσει και τα δύο μονοθέσιά της στο GP Αυστρίας, με τους Λιούις Χάμιλτον και Βάλτερι Μπότας να εγκαταλείπουν εξαιτίας μηχανικών προβλημάτων. Έτσι, η μάχη για τη νίκη εξελίχθηκε μεταξύ του Μαξ Φερστάπεν και των δύο οδηγών της Ferrari, Σεμπάστιαν Φέτελ και Κίμι Ράικονεν. Η Red Bull Racing ακολούθησε πιο τολμηρή στρατηγική με τον Ολλανδό να πιέζει στο όριο τα ελαστικά του σε αντίθεση με τους αντιπάλους του. Έτσι, έφτασε στη νίκη, την πρώτη για την αυστριακή ομάδα στο Red Bull Ring.

Σαν σήμερα, επίσης το 2018, το GP Ολλανδίας στην πίστα του Άσεν προσέφερε έναν από τους πιο θεαματικούς αγώνες στα χρονικά του MotoGP, με πέντε διαφορετικούς επικεφαλής και πάνω από 100 προσπεράσματα να πραγματοποιούνται από μόλις 8 αναβάτες. Αυτός που κατάφερε να επικρατήσει στο φεστιβάλ επιθετικής και αμυντικής ταυτόχρονα οδήγησης ήταν τελικά ο πρωταθλητής της Repsol Honda, Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός θρύλος προσέφερε επικές μονομαχίες μαζί με άλλους αστέρες του σπορ όπως ο Χόρχε Λορένθο και ο Βαλεντίνο Ρόσι, ανεβαίνοντας τελικά στο πρώτο σκαλί του βάθρου για την 65η νίκη της καριέρας του. Πλαισιώθηκε εν τέλει από τους συμπατριώτες του, Άλεξ Ρινς και Μάβερικ Βινιάλες.

Φωτογραφίες: jlcooke99/X