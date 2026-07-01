Το SAV της BMW αλλάζει ριζικά το τεχνολογικό του υπόβαθρο, προσφέροντας για πρώτη φορά πέντε διαφορετικά συστήματα κίνησης και κορυφαία ψηφιακή αρχιτεκτονική.

Η ιστορία των premium SUV, ή SAV (Sports Activity Vehicle) όπως προτιμά να τα αποκαλεί η BMW, γράφτηκε σε μεγάλο βαθμό από την X5, η οποία από το 1999 αποτελεί τον απόλυτο ιδρυτή και στυλοβάτη της συγκεκριμένης οικογένειας. Στην πέμπτη της πλέον γενιά, η γερμανική ναυαρχίδα επιλέγει να μην κάνει απλώς ένα βήμα εξέλιξης, αλλά ένα πραγματικό τεχνολογικό άλμα. Ενσωματώνοντας για πρώτη φορά σχεδιαστικές φιλοσοφίες και ψηφιακές καινοτομίες που προέρχονται απευθείας από τη νέα εποχή της Neue Klasse, η νέα X5 επαναπροσδιορίζει τον όρο της premium καθημερινότητας.

Η στρατηγική της BMW για το μοντέλο βασίζεται σε μια ευρεία προσέγγιση πολλαπλών επιλογών, καθώς είναι το πρώτο αυτοκίνητο της μάρκας που λανσάρεται με πέντε διαφορετικές τεχνολογίες συστημάτων κίνησης. Η μαζική παραγωγή της πέμπτης γενιάς είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2026 στο εργοστάσιο του Spartanburg στις ΗΠΑ, το οποίο μάλιστα θα κατασκευάσει εκεί για πρώτη φορά ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο. Οι συμβατικές εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης αναμένονται στις αγορές στα τέλη Νοεμβρίου του 2026, ενώ οι αμιγώς ηλεκτρικές και οι plug-in υβριδικές θα ακολουθήσουν στις αρχές του 2027, με το βιβλίο των παραγγελιών να ανοίγει τον Οκτώβριο του 2026.

Σχεδίαση με στοιχεία Neue Klasse

Αισθητικά, η νέα BMW X5 υιοθετεί μια καθαρή και έντονα δυναμική παρουσία που εκφράζει απόλυτη αυτοπεποίθηση από όποια γωνία κι αν την κοιτάξεις. Το αμάξωμα έχει μήκος 4.994 χλστ., πλάτος 2.000 χλστ. και ύψος που κυμαίνεται από 1.748 έως 1.751 χλστ. ανάλογα με την έκδοση, διατηρώντας το μεταξόνιο σταθερό στα 3.035 χλστ. Το εμπρός τμήμα είναι εντελώς κάθετο, φιλοξενώντας τη φωτιζόμενη μάσκα BMW Kidney Iconic Glow, η οποία πλαισιώνεται από τους προσαρμοζόμενους προβολείς Adaptive LED με τη νέα φωτεινή υπογραφή «double-X».

Το καθαρά δομημένο προφίλ του αυτοκινήτου ενισχύει την αεροδυναμική του υπόσταση (με τον συντελεστή οπισθέλκουσας Cd να περιορίζεται στο 0,28 στην ηλεκτρική έκδοση). Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι οι καινοτόμες χειρολαβές BMW Winglets, οι οποίες είναι χωνευτές και ενεργοποιούνται με ένα απλό άγγιγμα για το αυτόματο άνοιγμα των ηλεκτρικών θυρών. Η γκάμα των τροχών ξεκινά από τις 21 ίντσες και φτάνει έως τις θηριώδεις 23 ίντσες, προσφέροντας τεράστιες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Ψηφιακή επανάσταση στην καμπίνα

Περνώντας στο εσωτερικό, η πλήρως ανασχεδιασμένη καμπίνα ακολουθεί μια οριζόντια διάταξη που δίνει την αίσθηση ότι αγκαλιάζει περιμετρικά τους επιβάτες. Η BMW επενδύει στην υψηλή ποιότητα κατασκευής χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά παγκοσμίως τον φυσικό σχιστόλιθο ως διακοσμητικό στοιχείο, ο οποίος συνδυάζεται με λεπτομέρειες από γυαλί και ραφές σε σχήμα «Χ» στις πόρτες. Ο χώρος αποσκευών παραμένει κορυφαίος, προσφέροντας από 655 έως 1.850 λίτρα στις συμβατικές εκδόσεις, ενώ στις plug-in υβριδικές διαμορφώνεται λόγω της μπαταρίας από 525 έως 1.680 λίτρα.

Η ψηφιακή εμπειρία του χρήστη αλλάζει ριζικά μέσω του συστήματος BMW Panoramic iDrive και του λογισμικού BMW Operating System X, το οποίο βασίζεται σε περιβάλλον AOSP. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κεντρική οθόνη 17,9 ιντσών free-cut με τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού matrix, η οποία συνοδεύεται από το εντυπωσιακό BMW Panoramic Vision. Το σύστημα αυτό προβάλλει πληροφορίες σε όλο το πλάτος του κάτω μέρους του παρμπρίζ, ενώ ακριβώς από πάνω του το BMW 3D Head-Up Display παρέχει στον οδηγό μια εξαιρετικά ακριβή χωρική αντίληψη των δεδομένων πλοήγησης.

Για πρώτη φορά, η BMW X5 εξοπλίζεται προαιρετικά με την οθόνη συνοδηγού BMW Passenger Screen, μια Full HD επιφάνεια 14,6 ιντσών με λειτουργία multi-touch. Η συγκεκριμένη οθόνη επιτρέπει στον συνοδηγό να έχει πλήρη πρόσβαση σε streaming βίντεο, τηλεοπτικά προγράμματα, gaming και μουσική ακόμα και όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται εν κινήσει, χωρίς να απαιτείται καν σύνδεση με BMW ID.

Προκειμένου όμως να διασφαλιστεί ότι η προσοχή του οδηγού δεν θα αποσπαστεί από το περιεχόμενο της διπλανής οθόνης, η BMW ενσωμάτωσε μια έξυπνη λειτουργία προστασίας. Μια εσωτερική κάμερα ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο αν το βλέμμα του οδηγού στρέφεται προς την οθόνη του συνοδηγού και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί διάσπαση προσοχής, σκουραίνει αυτόματα την επιφάνειά της. Αντίστοιχα, όταν το κάθισμα του συνοδηγού είναι άδειο, η οθόνη περνά σε λειτουργία μειωμένης φωτεινότητας και ενσωματώνεται στον ατμοσφαιρικό φωτισμό της καμπίνας.

Ηλεκτρική iX5 με αρχιτεκτονική 800V και 578 ίππους

Η μεγάλη είδηση της πέμπτης γενιάς είναι η παρουσία της πρώτης αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης, της BMW iX5 60 xDrive. Το μοντέλο ενσωματώνει την έκτη γενιά της τεχνολογίας eDrive με αρχιτεκτονική 800V και χρησιμοποιεί για πρώτη φορά νέες κυλινδρικές κυψέλες μπαταρίας ύψους 120 χλστ., οι οποίες εξασφαλίζουν πολύ υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα. Η ωφέλιμη χωρητικότητα της μπαταρίας ανέρχεται στις 141 kWh, προσφέροντας μια εντυπωσιακή αυτονομία που κυμαίνεται από 645 έως 845 χιλιόμετρα κατά WLTP. Χάρη στο σύστημα Combined Charging Unit (CCU), η iX5 υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC με ισχύ έως και 460 kW, επιτρέποντας την πλήρωση από το 10% στο 80% σε μόλις 23 λεπτά, ενώ διαθέτει και δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης.

Στο κομμάτι των επιδόσεων, η iX5 60 xDrive χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν ασύγχρονο 249 ίππων εμπρός και έναν σύγχρονο ηλεκτρικής διέγερσης 329 ίππων πίσω), αποδίδοντας συνδυαστικά 578 ίππους και 805 Nm ροπής. Παρά το συνολικό βάρος των 2.900 κιλών, το ηλεκτρικό SAV επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 4,6 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 210 χλμ./ώρα.

Πλήρης γκάμα: Από Plug-in Hybrid 612 ίππων μέχρι Diesel

Πέρα από την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, η γκάμα περιλαμβάνει δύο εξαιρετικά ισχυρές plug-in υβριδικές επιλογές που βασίζονται σε έναν εξακύλινδρο βενζινοκινητήρα 3,0 λίτρων και έναν ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο 8τάχυτο κιβώτιο Steptronic. Η έκδοση X5 50e xDrive αποδίδει 489 ίππους και 700 Nm ροπής, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία 86-102 χλμ. Στην κορυφή των PHEV τοποθετείται η σπορ ναυαρχίδα X5 M60e xDrive με συνολική ισχύ 612 ίππων, 800 Nm ροπής, 0-100 χλμ./ώρα σε 4,5 δευτερόλεπτα και ηλεκτρική αυτονομία έως 98 χλμ. Και οι δύο εκδόσεις εξοπλίζονται με μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 26,5 kWh και υποστηρίζουν φόρτιση AC έως 11 kW.

Για εκείνους που επιμένουν παραδοσιακά, οι mild hybrid 48V εκδόσεις προσφέρουν εξαιρετική ισορροπία. Η βενζινοκίνητη X5 40 xDrive αποδίδει πλέον 400 ίππους (14 kW περισσότερα από πριν) με μέση κατανάλωση 9,2-8,7 λτ./100 χλμ., ενώ η πετρελαιοκίνητη X5 40d xDrive αποδίδει 313 ίππους και 670 Nm ροπής, κρατώντας την κατανάλωση στα 7,3-7,0 λτ./100 χλμ. Όλες οι εκδόσεις πληρούν το πρότυπο Euro 6e, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2026 θα αναβαθμιστούν σε Euro 7. Αργότερα, η γκάμα θα ολοκληρωθεί με τη μαζική παραγωγή της υδρογονοκίνητης iX5 Hydrogen, η οποία εξελίχθηκε σε συνεργασία με την Toyota και υπόσχεται αυτονομία 750 χλμ.

Κεντρικό σύστημα «Heart of Joy»

Η οδική συμπεριφορά της νέας X5 υποστηρίζεται από την ιδανική κατανομή βάρους 50:50 ανάμεσα στους άξονες και τη στάνταρ προσαρμοζόμενη ανάρτηση. Στις εκδόσεις BEV και PHEV, η κορυφαία επιλογή είναι το Adaptive Chassis Control Professional, το οποίο συνδυάζει την αερανάρτηση δύο αξόνων με ενεργή σταθεροποίηση κλίσεων και το σύστημα τετραδιεύθυνσης Integral Active Steering, το οποίο επιτρέπει στους πίσω τροχούς να στρίβουν έως 3,2 μοίρες, μειώνοντας τον κύκλο στροφής κατά 0,8 μέτρα.

Στον τομέα των ηλεκτρονικών, η iX5 εισάγει την κεντρική μονάδα ελέγχου «Heart of Joy», η οποία διαχειρίζεται ενιαία το σύστημα κίνησης και τη δυναμική συμπεριφορά. Σε συνεργασία με το σύστημα BMW Symbiotic Drive, εξασφαλίζεται η απόλυτα αρμονική συνεργασία των συστημάτων υποβοήθησης SAE Επιπέδου 2 με τον οδηγό, ο οποίος μπορεί να παρέμβει στο τιμόνι ή τα φρένα ανά πάσα στιγμή χωρίς να απενεργοποιήσει το σύστημα. Παράλληλα, η λειτουργία BMW Soft-Stop εγγυάται την πιο ομαλή και προοδευτική ακινητοποίηση που έχει παρουσιάσει ποτέ η μάρκα, εξαλείφοντας τις απότομες επιβραδύνσεις κατά την ανάκτηση ενέργειας.