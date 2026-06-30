Με μία ξεχωριστή εμφάνιση που συνδυάζει χορηγικό αποτύπωμα και επιστροφή στο παρελθόν θα παραταχθεί η McLaren Racing στον επόμενο αγώνα της Formula 1.

Η McLaren Racing ετοιμάζεται για τον εντός έδρας αγώνα της στη Formula 1 στο Σίλβερστον και, για να γιορτάσει την περίσταση, αποκάλυψε ένα μοναδικό, ειδικό livery σε συνεργασία με το Google Gemini. Το μονοθέσιο της ομάδας του Ουόκινγκ θα είναι ντυμένο κυρίως σε απόχρωση χρωμίου συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε από τη συνεργασία της με την Google το 2022.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Επιστροφή στο παρελθόν

Η συγκεκριμένη σχεδίαση αντλεί έμπνευση από τη θρυλική McLaren M2B, το μονοθέσιο με το οποίο η ομάδα έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στη Formula 1 στο Grand Prix Μονακό το 1966. Η ομάδα γιόρτασε πρόσφατα τη συμπλήρωση 1.000 Grand Prix στο Πριγκιπάτο με ένα ειδικό livery, ενώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής των ετών 1998-1999, Μίκα Χάκινεν, οδήγησε την ιστορική M2B στους δρόμους του Μόντε Κάρλο.

Τώρα, αυτή η κληρονομιά μεταφέρεται στην πίστα του Σίλβερστον, συνδέοντας το ένδοξο παρελθόν με το μέλλον.

Η Λουίζ ΜακΓιούαν, Διευθύντρια Μάρκετινγκ της McLaren Racing, υπογράμμισε τη σημασία αυτού του σχεδίου, τονίζοντας τους κοινούς δεσμούς και τις αξίες που μοιράζεται η ομάδα με την τεχνολογία της Google.

«Το livery μας για το Σίλβερστον αποτελεί έναν εορτασμό για το πού ξεκινήσαμε και για όλα όσα έχουμε χτίσει από τότε. Η McLaren M2B αντιπροσωπεύει την αρχή ενός ταξιδιού που ορίζεται από την ασταμάτητη καινοτομία και την πίστη στις δυνατότητές μας, και αυτό το σχέδιο ζωντανεύει αυτό ακριβώς το πνεύμα. Η συνεργασία μας με το Google Gemini βασίζεται στις ίδιες ακριβώς αρχές. Μαζί, εξερευνούμε πώς η τεχνολογία μπορεί να ξεκλειδώσει νέους τρόπους για να καινοτομούμε, να εξελισσόμαστε και να πιέζουμε την απόδοση προς τα εμπρός, τόσο εντός όσο και εκτός πίστα. Αυτό το livery είναι μια ισχυρή έκφραση αυτής της κοινής νοοτροπίας, τιμώντας την κληρονομιά μας ενώ κοιτάζουμε σταθερά προς το μέλλον».

Η McLaren είναι η δεύτερη ομάδα, μετά τη Williams, που θα αγωνιστεί στο GP Μ. Βρετανίας με ειδικό σχεδιασμό σοτ μονοθέσιό της.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.