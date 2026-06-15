Pole Position by Allwyn: Η νέα εκπομπή του Gazzetta για την F1

Με παρουσιαστές τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη, η νέα μεγάλη παραγωγή με χορηγό την Allwyn κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 16:30.

Η Formula 1 στην Ελλάδα αποκτά το δικό της, μόνιμο high-tech «γκαράζ» στο Διαδίκτυο. Το Gazzetta ανεβάζει στροφές και παρουσιάζει το «Pole Position», τη νέα εβδομαδιαία εκπομπή που έρχεται αποκλειστικά στο επίσημο κανάλι του gazzetta.gr στο YouTube για να αναλύσει, να σχολιάσει και να... αποδομήσει οτιδήποτε συμβαίνει στον μαγικό κόσμο των Grand Prix.

Η μεγάλη πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 16:30, στο ιδανικότερο timing της χρονιάς. Λίγες ώρες μετά το συγκλονιστικό και γεμάτο ανατροπές Grand Prix της Ισπανίας, η δημοσιογραφική ομάδα του Gazzetta πιάνει θέσεις στο στούντιο για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, προσφέροντας πλούσιο παρασκήνιο και live σχολιασμό.

Μια δυνατή τριάδα στο τιμόνι της ενημέρωσης

Η καρδιά του "Pole Position" χτυπά μέσα από τη χημεία και την εμπειρία των τριών παρουσιαστών της εκπομπής. Ο Κώστας Παστρίμας, ο Στάθης Κοκκορόγιαννης και η Δήμητρα Ηρειώτη ενώνουν τις δυνάμεις τους, φέρνοντας ο καθένας τη δική του ξεχωριστή ματιά, την εγκυρότητα του ρεπορτάζ, αλλά και το απαραίτητο χιούμορ που απαιτεί μια σύγχρονη digital παραγωγή.

Μεγάλος υποστηρικτής και συνοδοιπόρος σε αυτό το νέο τηλεοπτικό ταξίδι είναι η Allwyn. Ως επίσημος χορηγός της εκπομπής, η Allwyn εξασφαλίζει ότι το "Pole Position" θα έχει την κορυφαία αισθητική, την αρτιότερη τεχνική κάλυψη και τα premium γραφικά που αρμόζουν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Φουλ ανάλυση για το «θρίλερ» της Βαρκελώνης

Στο σημερινό, πρώτο επεισόδιο, η θεματολογία παίρνει φωτιά από τα κόκκινα φώτα της εκκίνησης. Η τριάδα των παρουσιαστών θα αναλύσει λεπτό προς λεπτό τον μεγάλο αγώνα της Ισπανίας, τη στρατηγική των ομάδων, τη μεγάλη νίκη του Λούις Χάμιλτον αλλά και τον «εμφύλιο» της Mercedes που κράτησε σε αγωνία τους θεατές μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας.

Φυσικά, στο μικροσκόπιο θα μπει η σφοδρή έξοδος του Σαρλ Λεκλέρ που άλλαξε τις ισορροπίες του τριημέρου για τη Ferrari, η εμφάνιση του Μαξ Φερστάπεν, αλλά και το ιστορικό milestone της Aston Martin, όπου ο Λανς Στρολ κατάφερε να σπάσει ένα απίστευτο σερί 42 αγώνων απέναντι στον Φερνάντο Αλόνσο.

Συντονιστείτε στο YouTube του Gazzetta στις 16:30 και πάρτε θέση στο grid!