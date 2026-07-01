Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, παραδέχθηκε πως η ομάδα του στον αγώνα του Red Bull Ring είχε λάθος προτεραιότητες και αυτό της κόστισε.

Η Ferrari ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο στο Grand Prix Αυστρίας με μεγάλες προσδοκίες έπειτα από τη νίκη της στη Βαρκελώνη με τον Λιούις Χάμιλτον. Όμως η Κυριακή στο Red Bull Ring εξελίχθηκε σε μια ανώμαλη προσγείωση για τη Scuderia.

Παρά το γεγονός ότι οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον εξασφάλισαν τη 2η και 3η θέση στο grid, χάνοντας το 1-2 στην εκκίνηση μόνο χάρη στην ύστατη προσπάθεια του Τζορτζ Ράσελ, ο αγώνας αποκάλυψε ότι η ομάδα του Μαρανέλο έχασε πλήρως τον προσανατολισμό της, εγκλωβισμένη στα δικά της στρατηγικά λάθη.

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Η Ferrari είχε ως στόχο της Mercedes στην Αυστρία

Πριν από τα κόκκινα φώτα, ο Χάμιλτον είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Ferrari θα μπορούσε να ακολουθήσει στρατηγική ανάλογη της Βαρκελώνης. Όμως η ομάδα του δεν τον άκουσε και ξεκίνησε τον αγώνα με στρατηγική δύο pit-stop, η οποία άλλαξε στην εμφάνιση του Virtual Safety Car λόγω της έντονης φθοράς των ελαστικών.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, παραδεχόμενος ανοιχτά ότι η ομάδα παρασύρθηκε σε έναν αγώνα που δεν ήταν δικός της:

«Κοιτάζοντας πίσω, ήμασταν πιθανότατα υπερβολικά επικεντρωμένοι στη Mercedes. Πιέσαμε πάρα πολύ στους πρώτους γύρους και με τα δύο μονοθέσια και στη συνέχεια ίσως αντιδράσαμε υπερβολικά επιθετικά με τη στρατηγική, προσπαθώντας να μείνουμε κοντά τους όταν, ρεαλιστικά, αυτός δεν ήταν ο δικός μας αγώνας. Θα μάθουμε από αυτό, θα εστιάσουμε ξανά στους εαυτούς μας και θα στρέψουμε αμέσως την προσοχή μας στο Grand Prix M. Βρετανίας την επόμενη εβδομάδα».

Τα προβλήματα ξεκίνησαν από την Παρασκευή

Ο Βασέρ αναγνώρισε πως η το τριήμερο στο Red Bull Ring δεν ήταν καθαρό για τη Ferrari, καθώς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο. Η κακή κατεύθυνση στο setup και το ρίσκο που πήρε δεν της βγήκε, με την SF-26 να μην δίνει την ίδια σιγουριά στον Χάμιλτον όπως στη Βαρκελώνη.

«Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, ειδικά μετά τη Βαρκελώνη. Δεν νομίζω ότι ξεκινήσαμε με το δεξί την Παρασκευή, καθώς δυσκολευτήκαμε πολύ στο FP1 και το FP2 και δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε σωστά τις προσομοιώσεις αγώνα σε αντιπροσωπευτικές συνθήκες. Στο τέλος, καταφέραμε να ανακτήσουμε μέρος της απόδοσής μας σε έναν μόνο γύρο στις κατατακτήριες με τις θέσεις 2 και 3, κάτι που ήταν καλό αποτέλεσμα. Όμως, πιθανότατα δεν προετοιμάσαμε τον αγώνα όσο καλά θα έπρεπε», πρόσθεσε ο Βασέρ.