Ο Λούις Χάμιλτον πανηγύρισε μια συγκλονιστική επικράτηση στη Βαρκελώνη, εκμεταλλευόμενος την τολμηρή στρατηγική της Ferrari - Εγκατέλειψε ο Αντονέλι.

Το Grand Prix Καταλονίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 στην πίστα της Βαρκελώνης θα μείνει στην ιστορία ως η ημέρα που ο Λούις Χάμιλτον πέτυχε την πολυπόθητη πρώτη του νίκη με τα χρώματα της Ferrari. Στην 31η του εκκίνηση με τη Scuderia, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής παρέδωσε ένα οδηγικό σεμινάριο στη Βαρκελώνη, επιστρέφοντας στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου για 106η φορά στην καριέρα του και για πρώτη φορά μετά τον Ιούλιο του 2024 στο Βέλγιο. Παράλληλα, η ιταλική ομάδα έσπασε το σερί της Mercedes για φέτος, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη μετά την επικράτηση του Κάρλος Σάινθ στο Μεξικό τον Οκτώβριο του 2024.

Ο αγώνας διεξήχθη με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30°C, γεγονός που δοκίμασε την αντοχή των ελαστικών. Στην εκκίνηση, οι δύο πρωτοπόροι επέλεξαν διαφορετικές στρατηγικές, με τις Mercedes να ξεκινούν με την πιο ευνοϊκή μέση γόμα και τον Χάμιλτον να ρισκάρει με τη μαλακή γόμα, η οποία είχε δείξει σημάδια ευπαθείας στη ζέστη. Ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος είχε πάρει την pole position μετά από ένα «μεγάλο reset» που τον άφησε 68 βαθμούς πίσω από τον Αντονέλι, κατάφερε να κρατήσει την πρωτοπορία στην εκκίνηση και στους πρώτους 10 γύρους έχτισε μια διαφορά τριών δευτερολέπτων από τον Χάμιλτον, σε ένα αρχικά στατικό σκηνικό.

Η στρατηγική σκακιέρα

Πιο πίσω, ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα, κερδίζοντας τέσσερις θέσεις για να βρεθεί από τη 10η στην 6η θέση με τη μέση γόμα, ξεκινώντας άμεσα να πιέζει τον Μαξ Φερστάπεν που αντιμετώπιζε προβλήματα με τη μαλακή γόμα. Η Ferrari αντέδρασε γρήγορα και κάλεσε τον Χάμιλτον στα pits στον 12ο γύρο για να βάλει τη σκληρή γόμα, με τον Φερστάπεν να μπαίνει στον ίδιο γύρο για τη μέση. Η Mercedes απάντησε καλώντας τον Ράσελ στον επόμενο γύρο παρά τις αντιρρήσεις του, καθώς ο Βρετανός φοβόταν ότι θα έμενε εκτεθειμένος έναντι του Κίμι Αντονέλι. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, ωστόσο, παρέτεινε το δικό του stint για δύο επιπλέον γύρους προτού βάλει τη σκληρή γόμα, επιστρέφοντας στην πίστα στην τρίτη θέση και διατηρώντας την αρχική σειρά.

Hamilton comes in for his second pit stop



He switches to mediums#F1 #BarcelonaGP | LAP 29/66 pic.twitter.com/QEhzB5N5Dl — Formula 1 (@F1) June 14, 2026

Η Ferrari αποφάσισε τότε να ρίξει μια νέα «στρατηγική βόμβα», αλλάζοντας εντελώς τα δεδομένα με μια επιλογή τριών pit stop, καθώς ο Χάμιλτον δυσκολευόταν να κλείσει τη διαφορά από τον Ράσελ. Στον 28ο γύρο, ο Χάμιλτον μπήκε για να βάλει τη μέση γόμα, επιστρέφοντας στην 7η θέση. Η ταχύτητά του με τα φρέσκα ελαστικά ήταν καταιγιστική: ξεπέρασε άμεσα τον Όσκαρ Πιάστρι στην 4η στροφή, ενώ ανέβηκε 5ος όταν ο Φερστάπεν καθυστέρησε χαρακτηριστικά σε ένα pit stop 4,5 δευτερολέπτων για τη σκληρή γόμα στον 30ό γύρο. Την ίδια ώρα, ο Αντονέλι πίεζε ασφυκτικά τον Ράσελ για την πρωτοπορία καθώς ο τελευταίος είχε εγκλωβιστεί στην κίνηση, με τους δύο οδηγούς της Mercedes να χάνουν χρόνο σε μεταξύ τους μονομαχίες, ενώ ο Λεκλέρ άφησε με ευκολία τον ομόσταβλό του να περάσει 4ος στον 32ο γύρο.

Το καθοριστικό Virtual Safety Car

Η πίεση του Χάμιλτον απέδωσε καρπούς, καθώς άρχισε να ψαλιδίζει τη διαφορά, ειδικά όταν ο Λάντο Νόρις μπήκε στα pits από την τρίτη θέση. Η Mercedes κάλεσε και τους δύο οδηγούς της για αλλαγή σε σκληρή γόμα στον 38ο γύρο, αφήνοντας τον Χάμιλτον στην πρωτοπορία με τον Ράσελ και τον Αντονέλι αντίστοιχα 16 και 17 δευτερόλεπτα πίσω του. Το μεγάλο δώρο για τη Ferrari ήρθε στον 41ο γύρο, όταν ο Φερνάτο Αλόνσο ακινητοποιήθηκε στη στροφή 9, προκαλώντας την ενεργοποίηση του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας (VSC). Ο Χάμιλτον εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για ένα «φθηνό» pit stop βάζοντας τη σκληρή γόμα και επέστρεψε στην πίστα δύο δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ράσελ, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό μέχρι το τέλος.

Οι τελευταίοι γύροι επιφύλασσαν απόλυτο δράμα για τους διώκτες του. Ο Αντονέλι κατάφερε να προσπεράσει τον Ράσελ στην ευθεία των pits για τη δεύτερη θέση, όμως μόλις δύο γύρους αργότερα (στον 63ο γύρο) και με τρεις γύρους να απομένουν για το τέλος, ο κινητήρας της Mercedes παρέδωσε πνεύμα, αναγκάζοντάς τον σε πρόωρη εγκατάλειψη. Σχεδόν την ίδια στιγμή, ο Λεκλέρ αντιμετώπισε πρόβλημα με την υποβοήθηση του τιμονιού (power steering) και εγκατέλειψε επίσης από την 6η θέση. Έτσι, ο Χάμιλτον πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με διαφορά 19,5 δευτερολέπτων από τον Ράσελ, με τον Νόρις να συμπληρώνει ένα αμιγώς βρετανικό βάθρο, μπροστά από τους Φερστάπεν και Πιάστρι.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Ιζάκ Χατζάρ (ο οποίος ανέκαμψε μετά από μια κακή εκκίνηση), οι δύο Alpine των Πιερ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο, καθώς και οι δύο Racing Bulls των Λίαμ Λόουσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ. Σημειώνεται ότι από τον αγώνα αποχώρησαν νωρίς ο Λανς Στρολ με πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων και ο Βάλτερι Μπότας με τη νέα Cadillac.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Αυστρίας το 3ήμερο 26-28 Ιουνίου.

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