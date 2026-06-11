Απογοήτευση επικρατεί στις τάξεις της Red Bull Racing μετά τα πρώτα ευρήματα του ADUO και ζήτησε από την FIA να επανεξετάσει τα δεδομένα που άντλησε.

Η πρώτη αξιολόγηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης του 2026 μέσω του μηχανισμού ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις. Ο κινητήρας της Red Bull-Ford αναδείχθηκε ως ο ισχυρότερος του grid, με την αυστριακή ομάδα να μην δέχεται το πόρισμα της FIA και πλέον ζητά επίσημα διευκρινήσεις.

Η έκπληξη δεν αφορά μόνο το γεγονός ότι η FIA έκρινε πως ο κινητήρας της Red Bull Powertrains-Ford αποτελεί αυτή τη στιγμή το σημείο αναφοράς στο πρωτάθλημα. Έκπληξη είναι το ότι η Mercedes-AMG, η οποία έχει κερδίσει και τους έξι αγώνες της φετινής σεζόν, θεωρήθηκε ότι βρίσκεται περισσότερο από 2% πίσω σε απόδοση στο κομμάτι του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η FIA θα επανεξετάσει τα δεδομένα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που κοινοποιήθηκαν στις ομάδες στο περιθώριο του Grand Prix Μονακό, η Red Bull αναδείχθηκε κορυφαία στο σκέλος του κινητήρα εσωτερικής καύσης και ως εκ τούτου δεν δικαιούται επιπλέον δυνατότητες εξέλιξης μέσω του ADUO.

Αντίθετα, η Mercedes απέκτησε δικαίωμα για μία αναβάθμιση το 2026 και μία ακόμη το 2027, καθώς και επιπλέον προϋπολογισμό 3 εκατομμυρίων δολαρίων και περισσότερες ώρες δοκιμών σε πάγκο εξέλιξης. Παράλληλα, όλοι οι υπόλοιποι κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένης της Ferrari, κατατάχθηκαν στην κατηγορία άνω του 4% διαφοράς από τον κινητήρα αναφοράς, αποκτώντας το δικαίωμα για δύο αναβαθμίσεις φέτος και άλλες δύο το 2027.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονο προβληματισμό στη Red Bull Racing. Στις τάξεις των «ταύρων» θεωρούσαν πως υστερούν απέναντι στη Mercedes και περίμεναν να επωφεληθούν από το σύστημα ADUO για να καλύψει τη διαφορά.

Οι εκτιμήσεις της Red Bull ήταν εντελώς διαφορετικές

Ήδη από τις αρχές της χρονιάς, ο επικεφαλής της ομάδας, Λοράν Μεκίς, είχε δηλώσει πως η Mercedes διατηρούσε σαφές πλεονέκτημα.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Mercedes βρίσκεται αρκετά μπροστά από τους περισσότερους από εμάς», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μετά από αίτημα της Red Bull Racing, η FIA συμφώνησε να επανεξετάσει τα δεδομένα των πέντε πρώτων Grand Prix της χρονιάς, ώστε να επιβεβαιώσει ότι τα αρχικά συμπεράσματα είναι σωστά.

Στη νέα αξιολόγηση θα αναλυθούν εκ νέου τα στοιχεία από τους ειδικούς αισθητήρες ισχύος που είναι τοποθετημένοι σε όλα τα μονοθέσια και χρησιμοποιούνται από τη FIA για την παρακολούθηση της απόδοσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Η επανεξέταση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα αλλάξει η τελική ετυμηγορία υπέρ της Red Bull Racing. Ωστόσο, η FIA θέλει να είναι απολύτως βέβαιη για την ορθότητα των συμπερασμάτων της πριν προχωρήσει στα επόμενα στάδια του συστήματος ADUO.