Dacia Striker: Το ανατρεπτικό crossover που κάνει πράξη το «3 σε 1» (vid)

Η Dacia παρουσίασε το Striker, ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο που συνδυάζει υβριδικούς κινητήρες με τα πλεονεκτήματα τριών αμαξωμάτων σε ένα αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού της πλάνου για το 2030, η Dacia ενισχύει σημαντικά την παρουσία της στην κατηγορία C με την αποκάλυψη του Dacia Striker. Πρόκειται για ένα καινοτόμο crossover που σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εναλλακτική απέναντι στα παραδοσιακά SUV, στοχεύοντας τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρικούς πελάτες. Το Striker ενσωματώνει πλήρως το DNA της μάρκας, συνδυάζοντας την ανθεκτικότητα με την πρακτικότητα και την οικονομία, με την αρχική του τιμή να αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία του μοντέλου βασίζεται στη σύγκλιση τριών διαφορετικών κόσμων: την υψηλή θέση οδήγησης και τις outdoor δυνατότητες ενός SUV, την ευελιξία ενός στέισον και την αεροδυναμική απόδοση ενός sedan. Με μήκος 4,62 μέτρα, το Striker τοποθετείται στην καρδιά της μικρομεσαίας κατηγορίας. Παράλληλα, διαθέτει απόσταση από το έδαφος που φτάνει τα 20 εκατοστά για τις εκδόσεις 4x4 (19 εκατοστά για τις εκδόσεις 4x2), αλλά το συνολικό του ύψος περιορίζεται στα 1,53 μέτρα, εξασφαλίζοντας εξαιρετικό αεροδυναμικό συντελεστή (Cd: 0,29) και χαμηλό βάρος που αγγίζει τα 1.400 κιλά.

Ψηφιακό cockpit 3D

Περνώντας στο εσωτερικό, η Dacia εισάγει μια νέα αρχιτεκτονική τριών επιπέδων στο ταμπλό, εστιάζοντας στην εργονομία και την έξυπνη καινοτομία. Στο κέντρο δεσπόζει η οθόνη αφής 10,1 ιντσών του συστήματος πολυμέσων (Media Display ή Media Nav Live ανάλογα με την έκδοση). Την παράσταση όμως κλέβει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων LightVisio 7 ιντσών, ο οποίος χρησιμοποιεί τεχνολογία οπτικής αντανάκλασης για να προβάλλει τις βασικές πληροφορίες οδήγησης σε μορφή τρισδιάστατου (3D) αιωρούμενου ειδώλου. Επιπλέον, για πρώτη φορά σε μοντέλο της Dacia, ενσωματώνεται το σύστημα Autohold στο ηλεκτρικό χειρόφρενο.

Η πρακτικότητα ενισχύεται από το έξυπνο σύστημα στερέωσης YouClip με έως και 9 σημεία αγκύρωσης στην καμπίνα, το οποίο συνοδεύεται από νέα αξεσουάρ, όπως μια αναστρέψιμη κουβέρτα-παιχνιδότοπο για παιδιά και μια θήκη για παγούρι από 70% ανακυκλωμένο πλαστικό. Ανάλογη προσοχή έχει δοθεί και στον χώρο αποσκευών, ο οποίος αγγίζει τα 600 λίτρα χωρητικότητας. Διαθέτει ηλεκτρική πόρτα με σύστημα hands-free "Easy Trunk Opening", αναστρέψιμο δάπεδο τριών τμημάτων για εύκολη διαμόρφωση και το σύστημα "Easy Fold" για την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων απευθείας από το πορτμπαγκάζ.

Πλήρης γκάμα εξηλεκτρισμένων και τετρακίνητων συνόλων

Το Dacia Striker θα είναι διαθέσιμο με τέσσερα προηγμένα υβριδικά συστήματα κίνησης. Στη βάση βρίσκεται το σύνολο mild hybrid-G 140, το οποίο συνδυάζει για πρώτη φορά την τεχνολογία διπλού καυσίμου (Βενζίνη/LPG) με ένα ήπιο υβριδικό σύστημα 48V και turbo τρικύλινδρο κινητήρα 1,2 λίτρων. Στο επόμενο επίπεδο συναντάμε το Striker Hybrid 155, το οποίο αποτελείται από έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων (109 hp), δύο ηλεκτροκινητήρες, μπαταρία 1,4 kWh και ένα αυτόματο κιβώτιο χωρίς συμπλέκτη, επιτρέποντας αμιγώς ηλεκτρική κίνηση έως και στο 80% των αστικών διαδρομών με εκπομπές CO2 κάτω από 100 γρ./χλμ.

Για όσους αναζητούν την κίνηση σε κάθε τερέν, το Striker Hybrid 150 4x4 προσφέρει μια καινοτόμο διάταξη. Στον εμπρός άξονα τοποθετείται ο mild-hybrid κινητήρας 1,2 λίτρων (140 hp) με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων, ενώ στον πίσω άξονα υπάρχει ένας ανεξάρτητος ηλεκτροκινητήρας 31 ίππων με αυτόματο κιβώτιο δύο σχέσεων. Το σύστημα προσφέρει 5 προγράμματα οδήγησης (Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Off-Road) και Hill Descent Control, ενώ απενεργοποιείται αυτόματα στις υψηλές ταχύτητες για μέγιστη οικονομία καυσίμου. Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο σε τέσσερις εκδόσεις εξοπλισμού: Essential, Expression, Extreme και Journey.