Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, μίλησε εκτενώς για το όραμα επιστροφής της Formula 1 στους κινητήρες V8 και τη μορφή που θα πάρει σπορ.

Η Formula 1 ετοιμάζεται να γυρίσει οριστικά σελίδα, αφήνοντας στο παρελθόν τους πανάκριβους και υπερβολικά περίπλοκους turbo υβριδικούς κινητήρες. Στο περιθώριο του Grand Prix Μ. Βρετανίας, ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, προχώρησε σε αποκαλύψεις που αλλάζουν ριζικά το DNA του σπορ ενόψει των νέων κανονισμών του 2031, βάζοντας στο τραπέζι την επιστροφή των V8, τον ανεφοδιασμό καυσίμου, αλλά και ένα σχέδιο για την… απελευθέρωση των ιδιωτικών ομάδων.

Δεν πρόκειται για ένα απλό σετ κανονισμών, αλλά για δομικές αλλαγές που θα αλλάξουν εντελώς τη Formula 1 όπως τη γνωρίζουμε, προθέτοντας μια νότα από το παρελθόν.

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Η ιδέα για έναν ανεξάρτητο κατασκευαστή

Η Ομοσπονδία θέλει να χτυπήσει τη δύναμη που ασκούν οι μεγάλοι κατασκευαστές και εν μέρει περιορίζει τις δυνατότητες των ιδιωτικών ομάδων που δεν έχουν δικό τους κινητήρα. Η ιδέα που εξετάζεται είναι ο διορισμός ενός ανεξάρτητου προμηθευτή κινητήρων (σ.σ. όπως ήταν η Cosworth), ο οποίος θα προσφέρει έναν έτοιμο, οικονομικό V8 σε όποια ομάδα επιθυμεί.

Ο Σουλαγέμ ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του: «Με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρχει έλεγχος των μεγάλων ομάδων πάνω στις μικρές. Αν ο κινητήρας είναι προσιτός, θα έχουμε έναν κοινό για όλες τις ομάδες-Β, ώστε κανένας να μην μπορεί να τις εκβιάζει λέγοντάς τους "ψήφισε έτσι, αλλιώς δεν θα σου δώσουμε καλό κινητήρα"».

Christian Klein GP Brasil 2004



Jaguar - Cosworth #F1 pic.twitter.com/0zSfzpSi4J — F1PIX (@F1PIX10) April 1, 2026

Πιο ελαφριά μονοθέσια και το δίλλημα του turbo

Η επιστροφή στους V8 θα έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο. Στόχος είναι τη μείωση των προϋπολογισμών έρευνας και ανάπτυξης έως 50% σε σχέση με σήμερα. Επιπλέον στη λίστα περιλαμβάνεται η μείωση του βάρους των μονοθεσίων κατά 100 κιλά, κυρίως μέσω της αφαίρεσης των βαριών μπαταριών.

Το υβριδικό στοιχείο θα περιοριστεί δραστικά στο 10% με 15%, βάζοντας τέλος στο φαινόμενο όπου οι οδηγοί αφήνουν το γκάζι στις ευθείες για να ανακτήσουν ενέργεια.

Παράλληλα, η FIA εξετάζει αν οι νέοι V8 θα είναι ατμοσφαιρικοί ή turbo. Καθώς η Audi (και όχι μόνο) πιέζει για τη διατήρηση του turbo, ο Σουλαγέμ πρότεινε μια μέση λύση, δίνοντας στους κατασκευαστές την επιλογή είτε του υβριδικού συστήματος είτε του turbo. Το νόμισμα έχει δύο όψεις στην προκειμένη περίπτωση, καθώς και τα δύο μαζί προσθέτουν υπερβολικό βάρος και κόστος, ενώ το turbo καταστρέφει τον ήχο.

Στο τραπέζι η επιστροφή των ανεφοδιασμών

Η μεγαλύτερη είδηση, ωστόσο, αφορά την επίσημη μελέτη που ξεκίνησε η FIA για την επιστροφή των ανεφοδιασμών κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τελευταία φορά που έγινε ανεφοδιασμός σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος ήταν το 2009.

Οι ατμοσφαιρικοί V8 καταναλώνουν περισσότερο καύσιμο από τους τρέχοντες V6. Αν οι ομάδες αναγκαστούν να ξεκινούν τον αγώνα με τεράστια ντεπόζιτα (περίπου 150kg καυσίμου), η προσπάθεια μείωσης του βάρους του μονοθεσίου κατά 100 κιλά θα πάει χαμένη.

Ο Σουλαγέμ εξήγησε το σκεπτικό του πίσω από την ιδέα επιστροφής των ανεφοδιασμών: «Μελετάμε με πόσο καύσιμο θα ξεκινούν και πόσο θα συμπληρώνουν. Αν θες να βγάλεις όλο τον αγώνα, θες μεγαλύτερο ρεζερβουάρ, αλλιώς πρέπει να σταματήσεις. Το εξετάζουμε, και αν γίνει με τον σωστό τρόπο, η ασφάλεια δεν αποτελεί πηγή ανησυχίας».

Το οικονομικό κόστος της επιστροφής του ανεφοδιασμού υπολογίζεται στα 4 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για κάθε ομάδα (για εξοπλισμό και μεταφορικά). Όμως, το κέρδος σε θέαμα και η μείωση του βάρους των μονοθεσίων ίσως αποδειχθούν πολύ πιο σημαντικά, με τις ομάδες να παραμένουν σκεπτικές.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.