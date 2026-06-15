Ο οδηγός της Alpine τιμωρήθηκε μετά τον αγώνα για παράβαση των κανονισμών υπό κίτρινη σημαία και είδε το αποτέλεσμα που έφερε στο GP Καταλονίας να αλλάζει.

Ο Φράνκο Κολαπίντο είδε το αποτέλεσμα του GP Καταλονίας να αλλάζει μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, καθώς τιμωρήθηκε με ποινή 10 δευτερολέπτων για παράβαση υπό καθεστώς κίτρινης σημαίας. Ο οδηγός της Alpine κρίθηκε πως δεν μείωσε επαρκώς την ταχύτητά του, όταν στην πίστα είχε ενεργοποιηθεί κίτρινη σημαία λόγω της απομάκρυνσης της Aston Martin του Φερνάντο Αλόνσο από τη στροφή 10.

Σύμφωνα με τους αγωνοδίκες, ο Κολαπίντο «μείωσε ελαφρώς την ταχύτητα πριν μπει στη ζώνη της μονής κίτρινης σημαίας», όμως η μείωση αυτή δεν θεωρήθηκε αρκετή ώστε να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς. Στην απόφασή τους σημείωσαν ότι ο Αργεντινός πιλότος αντέδρασε στη σημαία, αλλά η αντίδρασή του δεν κρίθηκε επαρκής, με αποτέλεσμα να επιβληθεί η ποινή στο χαμηλότερο άκρο της προβλεπόμενης κλίμακας.

P8 on the road today but a 10-second penalty for failing to slow for a single yellow flag drops @FranColapinto to P10.



Nevertheless, still a great comeback from yesterday and to drive from P13 to P8 is amazing 🤜🤛 pic.twitter.com/tTG8tts4Pf June 14, 2026

Η εξέλιξη αυτή κοστίζει στον Κολαπίντο δύο θέσεις σε σχέση με την τελική του κατάταξη στη Βαρκελώνη, στερώντας του μέρος των βαθμών που είχε συγκεντρώσει σε έναν αγώνα όπου η Alpine είχε καταφέρει να αποσπάσει πολύτιμο αποτέλεσμα. Πρόκειται για μια ποινή που δεν αλλάζει μόνο το τελικό σκορ του Αργεντινού οδηγού, αλλά επηρεάζει και την εικόνα του αγώνα για την ομάδα, η οποία είδε ένα από τα πιο παραγωγικά της Grand Prix να γίνεται λίγο πιο πικρό μετά τον τερματισμό.