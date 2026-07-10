Το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, η BMW iX3, συνέτριψε τα αυστηρά κριτήρια του Euro NCAP για το 2026, επιτυγχάνοντας την κορυφαία βαθμολογία ασφάλειας.

Το πρώτο μοντέλο της πολυαναμενόμενης Neue Klasse, η νέα ηλεκτρική BMW iX3, έγραψε ιστορία στον τομέα της αυτοκινητιστικής ασφάλειας. Το γερμανικό SUV απέσπασε την ανώτατη διάκριση των πέντε αστέρων από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP, αποτελώντας ένα από τα πρώτα οχήματα παγκοσμίως που υποβλήθηκαν στο νέο, ριζικά αναθεωρημένο και σημαντικά αυστηρότερο πρωτόκολλο αξιολόγησης του 2026.

Η νέα διαδικασία του Euro NCAP αφήνει πίσω της τα παραδοσιακά crash tests, εξετάζοντας πλέον ολόκληρο το φάσμα ενός ατυχήματος σε πραγματικές συνθήκες. Η BMW iX3 κατάφερε να εντυπωσιάσει τους αξιολογητές, υπερβαίνοντας με χαρακτηριστική άνεση τα απαιτούμενα όρια και στους τέσσερις νέους πυλώνες δοκιμών.

Στην κατηγορία «Ασφαλής Οδήγηση», η iX3 σημείωσε επίδοση 73% (13 μονάδες πάνω από το όριο των 5 αστέρων), χάρη στα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Το σύστημα Speed Limit Info αναγνώρισε με ακρίβεια το 97% των ορίων ταχύτητας σε μια εξαντλητική διαδρομή 2.000 χιλιομέτρων σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, στην «Αποφυγή Σύγκρουσης» (83%), ξεχώρισε η λειτουργία Exit Warning, η οποία αποτρέπει τραυματισμούς διερχόμενων ποδηλατών προειδοποιώντας τους επιβάτες κατά την αποβίβαση.

Απόλυτη θωράκιση στην πρόσκρουση

Στο κομμάτι της «Προστασίας κατά τη Σύγκρουση» (86%), το ηλεκτρικό μοντέλο απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία για την ασφάλεια των παιδιών στα πίσω καθίσματα σε ασύμμετρη εμπρόσθια πρόσκρουση, καθώς και στις δοκιμές πλευρικής σύγκρουσης. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο στάνταρ κεντρικός αερόσακος που εμποδίζει την επαφή μεταξύ οδηγού και συνοδηγού.

Ασφάλεια μετά το ατύχημα: Το παράδειγμα των χειρολαβών

Η μεγαλύτερη επιτυχία για τη BMW ήρθε στην κατηγορία «Ασφάλεια μετά τη Σύγκρουση», όπου η iX3 άγγιξε το εντυπωσιακό 95%. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ηλεκτρικά ελεγχόμενες χειρολαβές των θυρών. Οι δοκιμές επιβεβαίωσαν ότι οι χειρολαβές λειτουργούν άψογα ακόμη και μετά από σφοδρή σύγκρουση ή σε περίπτωση ολικής διακοπής του ρεύματος, χάρη σε έναν αξιόπιστο εφεδρικό μηχανικό μηχανισμό που επιτρέπει στους διασώστες άμεση πρόσβαση.

Επιπλέον, το έξυπνο σύστημα eCall της iX3 στέλνει διπλές συντεταγμένες GPS, ενημερώνοντας τις αρχές για την ακριβή πλευρά του αυτοκινητοδρόμου όπου βρίσκεται το όχημα, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο για τη διάσωση.

Πιο αυστηρές δοκιμές πρόσκρουσης

Πλέον, πέρα από τις καθιερωμένες δοκιμές πρόσκρουσης, μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική αξιολόγηση ενός οχήματος δίνεται στα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, στα πραγματικά σενάρια κυκλοφορίας και στην ασφάλεια μετά από σύγκρουση. Στόχος είναι να διαμορφωθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις επιδόσεις των σύγχρονων τεχνολογιών ασφάλειας και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Το Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που απαρτίζεται από ευρωπαϊκά υπουργεία μεταφορών, αυτοκινητιστικές λέσχες, ασφαλιστικούς φορείς και ερευνητικά ινστιτούτα. Από το 1997, ο οργανισμός – με έδρα τη Leuven του Βελγίου – αξιολογεί την ασφάλεια νέων μοντέλων αυτοκινήτων βάσει τυποποιημένων διαδικασιών δοκιμών. Από το 2020, τα πρωτόκολλα δοκιμών αναθεωρούνται κάθε τρία χρόνια, προσαρμοζόμενα στις νέες τεχνολογίες των οχημάτων και στις προκλήσεις της οδικής κυκλοφορίας.