Τέλος τα φορτηγά στον παράπλευρο της Εθνικής Οδού Πάτρα-Πύργος

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προανήγγειλε την απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στην Παλαιά Εθνική Οδό.

Την άμεση απαγόρευση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο και εναλλακτικό δίκτυο του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος. Το μέτρο, το οποίο εστιάζει αρχικά στο τμήμα από τα Καμίνια έως την Κάτω Αχαΐα, στοχεύει στην αποτροπή της παράκαμψης των διοδίων μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, μια πρακτική που υποβαθμίζει την οδική ασφάλεια και απειλεί τους κατοίκους των τοπικών οικισμών.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση, ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι η σχετική μελέτη των υπηρεσιών του Υπουργείου έχει ήδη ολοκληρωθεί και επίκειται η δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ. Οι περιορισμοί θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά την τοποθέτηση της απαραίτητης οδικής σήμανσης.

Τα σημεία των οδικών αποκλεισμών

Σύμφωνα με την απόφαση, η απαγόρευση διέλευσης φορτηγών θα εφαρμοστεί στους εξής άξονες:

Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών – Πύργου: Από τη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ακτής Δυμαίων έως τη διασταύρωση με την Επαρχιακή Οδό Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου.

Επαρχιακή Οδός Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου: Από την Π.Ε.Ο. έως τη σύνδεση με τη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) Πατρών – Πύργου.

Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Πύργου: Από τη συμβολή με την Επαρχιακή Οδό Κάτω Αχαΐας – Ελαιοχωρίου μέχρι τον κλάδο του ανισόπεδου κόμβου Κάτω Αχαΐας.

Λοιπό επαρχιακό δίκτυο: Στις οδούς Γαστούνης – Αυγείου (από τον ανισόπεδο κόμβο έως τη Ν.Ε.Ο.), Αμαλιάδας – Μουζακίου (έως την οδό Καλαβρύτων) και Αμαλιάδας – Κουρούτας (έως τη Ν.Ε.Ο.).

Αναφορικά με τις ζημιές στο οδόστρωμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού από τα έργα κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου, ο Υφυπουργός δήλωσε ότι έχει ζητηθεί από τον παραχωρησιούχο η πλήρης και οριστική αποκατάστασή τους, βάσει των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Τέλος, ο κ. Ταχιάος απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης των διοδίων, εξηγώντας ότι το αντίτιμο καθορίζεται αυστηρά από το χρηματοδοτικό μοντέλο της σύμβασης παραχώρησης. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι στην Ολυμπία Οδό θα εφαρμοστεί και στο τμήμα Πατρών – Πύργου το υβριδικό σύστημα αναλογικής χρέωσης, μόλις εγκατασταθούν οι πλευρικοί σταθμοί. «Όταν εφαρμοστεί η αναλογική χρέωση, δεν θα υπάρχει πλέον κανένα άλλοθι σε όσους χρησιμοποιούν το παράπλευρο δίκτυο», κατέληξε.