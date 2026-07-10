Σαν Σήμερα: Ο Σουμάχερ μάζευε ποινές στο Σίλβερστον (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια και τα γεγονότα που έγιναν. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές πάθους, ενθουσιασμού, αγωνίας στους εκατομμύρια φίλους του. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα.

Η σημερινή μας αναδρομή στα γεγονότα του παρελθόντος θα μας ταξιδέψει σε Grand Prix της Formula 1 που πραγματοποιήθηκαν σε έξι διαφορετικές δεκαετίες. Από τη νίκη του Τζιμ Κλαρκ στο Σίλβερστον, στις πολλαπλές ποινές του Μίκαελ Σουμάχερ στην ίδια πίστα και τη στρατηγική ιδιοφυΐα της Ferrari στην Αυστρία. Επιπλέον στο MotoGP θα μάθουμε για την πρώτη νίκη ενός θρύλου του σπορ.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 10/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1965, ο Τζιμ Κλαρκ κατάφερε -παρά τα μηχανικά προβλήματα- να κερδίσει το Grand Prix Μ. Βρετανίας μπροστά από τον Γκρέιαμ Χιλ της Lotus. Τρίτος τερμάτισε ο πρωταθλητής, Τζον Σέρτις.

Σαν σήμερα το 1988, το GP Μεγάλης Βρετανίας διεξήχθη υπό συνθήκες βροχής. Η Ferrari έκανε την έκπληξη στις κατατακτήριες δοκιμές με το 1-2, όμως στον αγώνα έλαμψε το άστρο του Άιρτον Σένα. Ο Βραζιλιάνος χρειάστηκε μόλις 16 γύρους για να πάρει την πρωτοπορία και πλαισιώθηκε στο βάθρο από τους Νάιτζελ Μάνσελ και Αλεσάντρο Νανίνι.

Σαν σήμερα το 1994, ο Μίκαελ Σουμάχερ είχε ένα επεισοδιακό αγώνα στο Σίλβερστον. Αρχικά δέχθηκε ποινή stop/go, καθώς προσπέρασε τον Ντέιμον Χιλ δύο φορές στο γύρο σχηματισμού. Ο Γερμανός δεν υπάκουσε στις εντολές των αγωνοδικών, οι οποίοι του έδειξαν τη μαύρη σημαία. Ωστόσο στο παρασκήνιο, η παρέμβαση της Benetton μετέτρεψε τη μαύρη σημαία σε ποινή stop/go. Έτσι, τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Χιλ. Το συμβάν επανεξετάστηκε και η FIA τιμώρησε την Benetton με βαρύ χρηματικό πρόστιμο και διαγραφή της δεύτερης θέσης στον αγώνα. Επιπλέον υπέβαλλε ποινή αποκλεισμού στον Σουμάχερ για τα δύο επόμενα Grand Prix.

Σαν σήμερα το 2005, έπειτα από ένα δύσκολο πρώτο μισό της σεζόν εξαιτίας ενός τραυματισμού στον ώμο, ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια πήρε πρώτος την καρό σημαία στο Σίλβερστον για το GP Μεγάλης Βρετανίας. Αυτή ήταν η πρώτη του νίκη με την ομάδα της McLaren. Δεύτερος τερμάτισε ο Φερνάντο Αλόνσο της Renault, ο οποίος ήταν φαβορί για τη νίκη. Το βάθρο έκλεισε ο Κίμι Ράικονεν έχοντας εκκινήσει 11ος.

Σαν σήμερα, επίσης το 2005, η κορυφαία κατηγορία αγώνων μοτοσικλετών επέστρεψε στις ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά το 1994, με την φανταστική πίστα της Λαγκούνα Σέκα να φιλοξενεί τον όγδοο γύρο της σεζόν στο MotoGP. Ο αείμνηστος Νίκι Χέιντεν έκανε πάταγο κατακτώντας την παρθενική του νίκη στο πρωτάθλημα, μπαίνοντας έτσι σε ένα κλειστό κλαμπ Αμερικανών νικητών όπου συναντάμε ονόματα όπως αυτά των Έντι Λόουσον και Γουέιν Ρέινι. Δεύτερος τερμάτισε ο Κόλιν Έντουαρντς και τρίτος ο Βαλεντίνο Ρόσι.

Σαν σήμερα το 2011, το GP Μεγάλης Βρετανίας, έμεινε στην ιστορία ως αυτό στο οποίο απαγορεύτηκαν οι εξατμίσεις τύπου «blown diffuser» και οι χαρτογραφήσεις που βελτιστοποιούσαν τη χρήση τους. Η αλλαγή αυτή επηρέασε κυρίως την πρωταθλήτρια Red Bull Racing και όλες τις ομάδες με κινητήρα Mercedes. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Φερνάντο Αλόνσο της Ferrari, o οποίος πήρε τη νίκη μπροστά από τις δύο Red Bull των Σεμπάστιαν Φέτελ και Μαρκ Ουέμπερ.

Σαν σήμερα το 2016, ο Λιούις Χάμιλτον έκανε περίπατο στο Σίλβερστον και πήρε τη νίκη στο GP Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερος τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έδωσε μάχη καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα με τον Νίκο Ρόσμπεργκ. Ο Γερμανός πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στη δεύτερη θέση, ωστόσο δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων καθώς δέχθηκε αντικανονικά οδηγίεςς από την ομάδα του για το πως να επιλύσει πρόβλημα με το κιβώτιο. Έτσι, έπεσε πίσω από τον Ολλανδό της Red Bull Racing.

Σαν Σήμερα το 2022, πραγματοποιήθηκε το GP Αυστρίας για τη Formula 1. O Μαξ Φερστάπεν είχε αρχικά το προβάδισμα, όμως οι οδηγοί της Scuderia Ferrari τον καλύτερο ρυθμό και στρατηγική. Ο Σαρλ Λεκλέρ προσπέρασε τρεις φορές τον Ολλανδό της Red Bull Racing και έφτασε στη νίκη, η οποία είναι και η τελευταία του μέχρι σήμερα στην F1. Η Ferrari θα είχε κάνει το 1-2, αν ένα μηχανικό πρόβλημα δεν είχε οδηγήσει σε εγκατάλειψη τον Κάρλος Σάινθ.

Φωτογραφίες: maico_rian/Χ