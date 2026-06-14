Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Καταλονίας; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 7ος αγώνας της Formula 1 για το 2026 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Βαρκελώνης, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και γεμάτο συγκινήσεις. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 66 γύρων που ακολουθεί.

Στο σημερινό αγώνα όλα είναι ανοικτά, με τη στρατηγική να παίζει μεγάλο ρόλο, ενώ η κυριαρχία της Mercedes-AMG κινδυνεύει.

Όλα ανοιχτά για τη νίκη

Από την 1η θέση θα ξεκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός πήρε τη 10η pole της καριέρας του με στιλ και σήμερα θα έχει δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης τον Λιούις Χάμιλτον της Ferrari.

Πίσω τους θα είναι οι Κίμι Αντονέλι και Λάντο Νόρις και αμφότεροι θα κοιτάξουν να σκαρφαλώσουν στις θέσεις του βάθρου. Ο Μαξ Φερστάπεν είναι 5ος στην εκκίνηση, ενώ ο νικητής του 2025, Όσκαρ Πιάστρι, εκκινεί 7ος.

Τα διαθέσιμα ελαστικά ανά οδηγό

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των ελαστικών, η πλειονότητα των οδηγών από τις κορυφαίες τέσσερις ομάδες έχουν δύο φρέσκα σετ της σκληρής γόμας ελαστικών. Ο μοναδικός που έχει μόλις ένα είναι ο Μαξ Φερστάπεν.

Αντιθέτως ο Ολλανδός έχει δύο φρέσκα σετ της μεσαίας γόμας ελαστικών, ενώ οι αντίπαλοί του θα έχουν μόλις ένα φρέσκο σετ της μεσαίας γόμας της Pirelli. Λόγω του ατυχήματός του, ο Σαρλ Λεκλέρ έχει ένα φρέσκο σετ της μαλακής γόμας ελαστικών για το σημερινό αγώνα.

Από το υπόλοιπο grid, μόνο η Haas έχει μόνο ένα φρέσκο σετ της σκληρής γόμας ελαστικών, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες έχουν δύο φρέσκα σετ της ίδιας γόμας.

Οι στρατηγικές που θα κρίνουν τη νίκη

Από πλευράς στρατηγικής, ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, προτείνει ως ιδανική στρατηγική τα δύο pit stop. Η ιταλική μάρκα προτείνει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών και το παράθυρο στάσης στα pits ανοίγει μεταξύ των γύρων 15 και 21. Η γόμα που προτείνει για το δεύτερο stint είναι η σκληρή. Η δεύτερη αλλαγή ελαστικών θα είναι μεταξύ των γύρων 38 και 44 ξανά για τη σκληρή γόμα ελαστικών.

Η δεύτερη στρατηγική που προτείνει είναι και πάλι των δύο pit stop. H Pirelli προτείνει εκκίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών, με τη μόνη διαφορά να είναι η χρήση της μαλακής γόμας ελαστικών για το τελευταίο κομμάτι της πίστας. Δύο ακόμη στρατηγικές προτείνει η Pirelli, με τη μία να είναι των δύο pit stop και την τελευταία να είανι των τριών pit stop.

Μεγάλο ρόλο στον αγώνα θα παίξει η πιθανή εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Όλη η δράση του GP Βαρκελώνης στο Gazzetta

Ο σημερινός αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.