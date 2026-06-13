Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes πήρε την πρωτιά με ελάχιστη διαφορά από τον Χάμιλτον, σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε από την έξοδο του Σαρλ Λεκλέρ.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Ισπανίας εξελίχθηκαν σε ένα απόλυτο θρίλερ στην πίστα της Βαρκελώνης, με τον Τζορτζ Ράσελ να κατακτά μια σπουδαία pole position. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με 1:14.679, καταφέρνοντας να πανηγυρίσει την τρίτη του φετινή πρωτιά σε μια διαδικασία που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρεθεί ο πρώην ομόσταβλός του, Λιούις Χάμιλτον. Ο έμπειρος πιλότος της Ferrari πραγματοποίησε μια εξαιρετική προσπάθεια στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως έχασε την pole position για μόλις 64 χιλιοστά του δευτερολέπτου, με το τρίτο sector της πίστας να κάνει τη βασική διαφορά υπέρ του Ράσελ.

RUSSELL TAKES POLE IN BARCELONA!! 🇪🇸🎉



A MIGHTY LAP FROM GEORGE 💪#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/J0EaZl5mE3 — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

Η έξοδος του Λεκλέρ και η κόκκινη σημαία

Η μάχη του Q3 διακόπηκε πρόωρα και αναστατώθηκε από τη σφοδρή έξοδο του Σαρλ Λεκλέρ στην τέταρτη στροφή της πίστας. Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari, ο οποίος αυτό το Σαββατοκύριακο άλλαξε προμηθευτή φρένων επιλέγοντας την Carbon Industries αντί της Brembo, έχασε τον έλεγχο στην προσπάθειά του να διορθώσει ένα γλίστρημα, με αποτέλεσμα να καταλήξει με δύναμη στις μπαριέρες.

Αυτό ήταν το τρίτο ατύχημα του Λεκλέρ τα τελευταία δύο αγωνιστικά Σαββατοκύριακα, γεγονός που προκάλεσε σημαντική ζημιά στο εμπρός μέρος του μονοθεσίου του και τον περιόρισε στη 10η θέση του grid. Η κόκκινη σημαία που προκλήθηκε διέκοψε τις γρήγορες προσπάθειες πολλών οδηγών, αναγκάζοντάς τους να βγουν ξανά στην πίστα με επιπλέον γύρο στα ελαστικά τους, γεγονός που επηρέασε τη στρατηγική τους.

That's a pretty big hit 💥



Here's the moment Leclerc's qualifying came to an end 🎥#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/XmX5kp76mw June 13, 2026

Η μάχη των κορυφαίων και η απογοήτευση του Αντονέλι

Στην τρίτη θέση πλασαρίστηκε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Αντρέα Κίμι Αντονέλι, ο οποίος παρά το γεγονός ότι έχει κερδίσει τους τελευταίους πέντε αγώνες και προηγείται με 68 βαθμούς στο πρωτάθλημα, δυσκολεύτηκε όλο το διήμερο να ακολουθήσει τον ρυθμό του Ράσελ, μένοντας 0,319 δευτερόλεπτα πίσω. Ο νεαρός Ιταλός της Mercedes βρέθηκε μάλιστα στο στόχαστρο των αγωνοδικών για «αλλοπρόσαλλη οδήγηση» κατά τη διάρκεια των δοκιμών, μετά από ένα ξέσπασμα λόγω της κίνησης στην πίστα.

Πίσω από τον Αντονέλι έγινε μια τεράστια μάχη, με τέσσερις οδηγούς να κλείνουν τη διαφορά τους σε λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Ο Λάντο Νόρις έφερε τη McLaren στην τέταρτη θέση, ακολουθούμενος από το δίδυμο της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν και Ιζάκ Χατζάρ, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Όσκαρ Πιάστρι, Λίαμ Λόουσον και Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Οι εκπλήξεις και οι αποκλεισμοί του Q2

Στο Q2, ο ρούκι Άρβιντ Λίντμπλαντ έχασε οριακά την είσοδο στην πρώτη δεκάδα, καθώς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την τελευταία του προσπάθεια και περιορίστηκε στην 11η θέση. Πίσω του βρέθηκε ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο με την Audi, ενώ η Alpine είδε και τα δύο μονοθέσιά της να αποκλείονται, με τον Φράνκο Κολαπίντο να κερδίζει τη μάχη και να πλασάρεται μπροστά από τον Πιερ Γκασλί, ο οποίος ανέφερε ότι ο γύρος του απλώς «είχε κακή αίσθηση».

Τη 15η θέση κατέλαβε ο Όλι Μπέρμαν ως ο κορυφαίος οδηγός της Haas στη διαδικασία, ενώ η μεγαλύτερη απογοήτευση της δεύτερης περιόδου ήταν ο Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός, ως ο μοναδικός εκπρόσωπος της Williams που κατάφερε να περάσει στο Q2, δεν χρησιμοποίησε φρέσκο σετ ελαστικών και έμεινε πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό, τερματίζοντας μόλις 16ος.

Απόλυτο ναυάγιο για τον Αλόνσο στην πατρίδα του

Η πρώτη περίοδος των κατατακτήριων (Q1) επεφύλασσε μια τεράστια ψυχρολουσία για τους Ισπανούς φιλάθλους, καθώς ο Φερνάντο Αλόνσο θα εκκινήσει τον αγώνα από την 22η και τελευταία θέση. Ο 44χρονος δις παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος παραδέχθηκε την Πέμπτη ότι αυτός μπορεί να είναι ο τελευταίος του αγώνας στη Βαρκελώνη, είχε μια έξοδο στην αμμοπαγίδα της στροφής 10 νωρίτερα και δεν κατάφερε να αποφύγει τον πρόωρο αποκλεισμό.

Μάλιστα, για πρώτη φορά μετά από 42 αγώνες, ο Λανς Στρολ κατάφερε να κερδίσει τον Αλόνσο σε κατατακτήριες δοκιμές, αφήνοντας την Aston Martin σε κατάσταση σοκ, παρά το γεγονός ότι η μεταξύ τους διαφορά ήταν μόλις έξι εκατοστά του δευτερολέπτου. Εκτός συνέχειας από το Q1 έμειναν επίσης ο Εστεμπάν Οκόν με τη Haas (για τρίτη συνεχόμενη φορά), ο Άλεξ Άλμπον με τη Williams και οι δύο Cadillac των Σέρχιο Πέρες και Βάλτερι Μπότας.

Ο αγώνας της Κυριακής στο Circuit de Catalunya θα αρχίσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

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