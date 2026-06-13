Εντυπωσιακή η μάχη για την κορυφή στις 24 Ώρες Λε Μαν, με τις Toyota Racing, Cadillac και BMW να δίνουν μια εντυπωσιακή μάχη έως τώρα.

Με συναρπαστικό τρόπο ξεκίνησαν οι 24 Ώρες Λε Μαν για το 2026. Η μάχη για την πρωτοπορία ήταν από την αρχή ανοικτή υπόθεση, με τις μάχες να είναι έντονες από την αρχή έως το τέλος κάθε stint.

Μετά από 5 ώρες αγώνα στην πρωτοπορία του αγώνα είναι ο Σεμπαστιέν Μπουρντέ με το #38 Cadillac της Team Jota. Η αγγλοαμερικανική ομάδα έχει πάρει προσωρινά την 1η θέση, όμως χρωστάει pit-stop. Στη 2η θέση βρίσκεται η #20 BMW με τον Ρόμπιν Φριντς στο τιμόνι και 20 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή.

Διαβάστε επίσης: Δείτε τις 24 Ώρες Λε Μαν από τα μάτια των οδηγών

Στην 3η θέση είναι το #8 Toyota TR010, το οποίο έκανε πριν από μερικά λεπτά pit stop από την πρωτοπορία του αγώνα. Η μάχη ανάμεσα σε Toyota, Cadillac και BMW είναι μεγάλη, με τις τρεις ομάδες να έχουν πολύ διαφορετική στρατηγική. Η ιαπωνική ομάδα μπαίνει πρώτη στα pits, λίγους γύρους μετά ακολουθεί η Cadillac και τελευταία είναι η BMW.

Πισω τους η μάχη είναι συναρπαστική. Το #12 Cadillac είναι στην 4η θέση, όμως έχει χάσει επαφή με τους τρεις πρώτους. Η διαφορά είναι πάνω από μισό λεπτό, όμως το πλήρωμα κοιτάζει για την ώρα πίσω του. Ο λόγος είναι επειδή η διαφορά μέχρι τη 14η θέση της κατάταξης είναι μόλις 50 δευτερόλεπτα.

Στην πρώτη 10άδα της κατάταξης είναι επίσης τα εξής αγωνιστικά: #50 Ferrari, #15 BMW, #51 Ferrari, #101 Cadillac, #35 Alpine και #7 Toyota.

The @AlpineWECteam #35 takes third place, passing the BMW with assertion at Indianapolis!#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/QKBJXYPBUv — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 13, 2026

Στην LMP2 η Duqueine Team έχει την πρωτοπορία μέχρι τώρα, με την Ντοριάν Πιν στο τιμόνι του #30 Oreca 07. Στην κατηγορία LMGT3, η Lexus έχει το προβάδισμα με το #87 να βρίσκεται μπροστά από το #78 RC F.

Very close battle for the LMGT3 lead between the #87 Lexus AKKODIS ASP Team and the Aston Martin #27 Heart of Racing Team!#LeMans24 pic.twitter.com/94iwsIdem5 June 13, 2026

Η ιστορία του αγώνα

Στην εκκίνηση η #15 BMW που είχε την pole position έχασε θέσεις και την πρωτοπορία πήρε η Cadillac. Δεν άργησε ωστόσο να ανακτήσει την πρωτοπορία η BMW, όμως με τη #20 M Hybrid V8. Οι μάχες ήταν έντονες στην πίστα, με τους οδηγούς να προσπαθούν να κάνουν παράλληλα εξοικονόμηση καυσίμου, με τη θερμοκρασία πίστας να προσφέρει χαμηλή πρόσφυση.

𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐬. 𝗔𝗹𝗹 𝟴𝟲𝟰𝟬𝟬 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲𝗺.

The 94th edition of the 24 Hours of Le Mans has just started! #LeMans24 #WEC #ELMS #FIA pic.twitter.com/XRkT7YtLVf — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 13, 2026

H Toyota ήταν αυτή που έριξε πρώτη τη ζαριά με τη στρατηγική. Τα δύο TR010 μπήκαν πολύ νωρίς για ανεφοδιασμό, κάτι που τους έδωσε μεγάλο πλεονέκτημα. Περνώντας λιγότερη ώρα στα pits από τον ανταγωνισμό το #8 κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή της κατάταξης πριν τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας.

O ρυθμός της Toyota με το #8 ήταν τέτοιος που αύξανε τη διαφορά σε κάθε stint, με τον Σεμπαστιέν Μπουεμί στο τιμόνι του TR010 να κάνει εκπληκτικούς γύρους. Μάλιστα έχει σημειώσει και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα. Το δεύτερο αγωνιστικό Hypercar, το #7, αντιμετώπισε προβλήματα, καθώς ένα κλατάρισμα στο πίσω αριστερό ελαστικό το έριξε εκτός 10άδας.

Η BMW άλλαξε στρατηγική από εκεί και πέρα, με το πλήρωμα του #20 να επικεντρώνεται σε στρατηγική εξοικονόμησης καυσίμου. Ως αποτέλεσμα η Toyota και η Cadillac έκαναν stint 12 γύρων, ενώ η γερμανική ομάδα έκανε stint 13 γύρων. Αυτό άλλαξε σημαντικά τον κύκλο των pit stop και η στρατηγική έγινε ιδιαίτερα πιο περίπλοκη.

Από την 3η ώρα και μετά η Cadillac άλλαξε στρατηγική στο #38 Hypercar της. Με τον Τζακ Έιτκεν στο τιμόνι, οι χρόνοι άρχισαν να κατεβαίνουν. Την τέταρτη ώρα το #38 έφτασε το #20 και έγινε η προσπέραση με την αλλαγή της ώρας. Έτσι, στη μάχη για την πρωτοπορία εναλλάσσονται αυτή τη στιγμή τα Toyota #8, Cadillac #38 και BMW #20.

Ferrari Hypercars going head to head at the start of the @24hoursoflemans 😳!!



Watch LIVE on https://t.co/w6RMSwCPPk.#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/v4mk1avOWC — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 13, 2026

Οι υπόλοιποι τρέχουν να τους φτάσουν

Παρά το θετικό ξεκίνημα, η Alpine άρχισε να χάνει απόδοση όσο περνούσαν οι γύροι. Μετά τη δεύτερη ώρα μάλιστα η διαφορά άρχισε να μεγαλώνει, μην έχοντας απάντηση στις Toyota, Cadillac και BMW.

Στην ίδια κατάσταση βρέθηκε και η Ferrari, με τις δύο 499P να κάνουν ουσιαστική πρόοδο μετά την τέταρτη ώρα. Μάλιστα η #51 Ferrari δέχθηκε και ποινή διέλευσης από τα pits για επαφή με ένα LMP2. Εκτός ρυθμού είναι μάλιστα η #83 499P, καθώς βρίσκεται εκτός 10άδας και δίνει μάχη με το #7 Toyota που ανακτά θέσεις.

Following a loss of control of the #51 Ferrari, Alessandro Pier Guidi collides with the #9 LMP2 😰



Knocking down a few cones in the process 🎳



🔴 Watch LIVE on https://t.co/Q2na0mXS84 #LeMans24 #WEC pic.twitter.com/Jh3TJ7qLmB — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 13, 2026

Παρά το θετικό ξεκίνημα η Genesis δεν μπόρεσε να μείνει εντός 10άδας, όμως η διαφορά της από την πρώτη 5άδα είναι κάτω από ένα λεπτό. Ο αγώνας της κορεατικής ομάδας είναι με διαφορά καλύτερος της Aston Martin, η οποία έχασε τις τελευταίες ώρες πάνω από 1 λεπτό με τη #007 Valkyrie, ενώ ήταν στη 10άδα.