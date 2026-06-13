24 Ώρες Λε Μαν: Τριπλή μάχη για την κορυφή πριν τη δύση του ηλίου

24 Ώρες Λε Μαν: Τριπλή μάχη για την κορυφή πριν τη δύση του ηλίου
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Εντυπωσιακή η μάχη για την κορυφή στις 24 Ώρες Λε Μαν, με τις Toyota Racing, Cadillac και BMW να δίνουν μια εντυπωσιακή μάχη έως τώρα.

Με συναρπαστικό τρόπο ξεκίνησαν οι 24 Ώρες Λε Μαν για το 2026. Η μάχη για την πρωτοπορία ήταν από την αρχή ανοικτή υπόθεση, με τις μάχες να είναι έντονες από την αρχή έως το τέλος κάθε stint.

Μετά από 5 ώρες αγώνα στην πρωτοπορία του αγώνα είναι ο Σεμπαστιέν Μπουρντέ με το #38 Cadillac της Team Jota. Η αγγλοαμερικανική ομάδα έχει πάρει προσωρινά την 1η θέση, όμως χρωστάει pit-stop. Στη 2η θέση βρίσκεται η #20 BMW με τον Ρόμπιν Φριντς στο τιμόνι και 20 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή.

Στην 3η θέση είναι το #8 Toyota TR010, το οποίο έκανε πριν από μερικά λεπτά pit stop από την πρωτοπορία του αγώνα. Η μάχη ανάμεσα σε Toyota, Cadillac και BMW είναι μεγάλη, με τις τρεις ομάδες να έχουν πολύ διαφορετική στρατηγική. Η ιαπωνική ομάδα μπαίνει πρώτη στα pits, λίγους γύρους μετά ακολουθεί η Cadillac και τελευταία είναι η BMW.

 

Πισω τους η μάχη είναι συναρπαστική. Το #12 Cadillac είναι στην 4η θέση, όμως έχει χάσει επαφή με τους τρεις πρώτους. Η διαφορά είναι πάνω από μισό λεπτό, όμως το πλήρωμα κοιτάζει για την ώρα πίσω του. Ο λόγος είναι επειδή η διαφορά μέχρι τη 14η θέση της κατάταξης είναι μόλις 50 δευτερόλεπτα.

Στην πρώτη 10άδα της κατάταξης είναι επίσης τα εξής αγωνιστικά: #50 Ferrari, #15 BMW, #51 Ferrari, #101 Cadillac, #35 Alpine και #7 Toyota.

Στην LMP2 η Duqueine Team έχει την πρωτοπορία μέχρι τώρα, με την Ντοριάν Πιν στο τιμόνι του #30 Oreca 07. Στην κατηγορία LMGT3, η Lexus έχει το προβάδισμα με το #87 να βρίσκεται μπροστά από το #78 RC F.

Η ιστορία του αγώνα

Στην εκκίνηση η #15 BMW που είχε την pole position έχασε θέσεις και την πρωτοπορία πήρε η Cadillac. Δεν άργησε ωστόσο να ανακτήσει την πρωτοπορία η BMW, όμως με τη #20 M Hybrid V8. Οι μάχες ήταν έντονες στην πίστα, με τους οδηγούς να προσπαθούν να κάνουν παράλληλα εξοικονόμηση καυσίμου, με τη θερμοκρασία πίστας να προσφέρει χαμηλή πρόσφυση.

H Toyota ήταν αυτή που έριξε πρώτη τη ζαριά με τη στρατηγική. Τα δύο TR010 μπήκαν πολύ νωρίς για ανεφοδιασμό, κάτι που τους έδωσε μεγάλο πλεονέκτημα. Περνώντας λιγότερη ώρα στα pits από τον ανταγωνισμό το #8 κατάφερε να σκαρφαλώσει στην κορυφή της κατάταξης πριν τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας.

O ρυθμός της Toyota με το #8 ήταν τέτοιος που αύξανε τη διαφορά σε κάθε stint, με τον Σεμπαστιέν Μπουεμί στο τιμόνι του TR010 να κάνει εκπληκτικούς γύρους. Μάλιστα έχει σημειώσει και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα. Το δεύτερο αγωνιστικό Hypercar, το #7, αντιμετώπισε προβλήματα, καθώς ένα κλατάρισμα στο πίσω αριστερό ελαστικό το έριξε εκτός 10άδας.

Η BMW άλλαξε στρατηγική από εκεί και πέρα, με το πλήρωμα του #20 να επικεντρώνεται σε στρατηγική εξοικονόμησης καυσίμου. Ως αποτέλεσμα η Toyota και η Cadillac έκαναν stint 12 γύρων, ενώ η γερμανική ομάδα έκανε stint 13 γύρων. Αυτό άλλαξε σημαντικά τον κύκλο των pit stop και η στρατηγική έγινε ιδιαίτερα πιο περίπλοκη.

Από την 3η ώρα και μετά η Cadillac άλλαξε στρατηγική στο #38 Hypercar της. Με τον Τζακ Έιτκεν στο τιμόνι, οι χρόνοι άρχισαν να κατεβαίνουν. Την τέταρτη ώρα το #38 έφτασε το #20 και έγινε η προσπέραση με την αλλαγή της ώρας. Έτσι, στη μάχη για την πρωτοπορία εναλλάσσονται αυτή τη στιγμή τα Toyota #8, Cadillac #38 και BMW #20.

Οι υπόλοιποι τρέχουν να τους φτάσουν

Παρά το θετικό ξεκίνημα, η Alpine άρχισε να χάνει απόδοση όσο περνούσαν οι γύροι. Μετά τη δεύτερη ώρα μάλιστα η διαφορά άρχισε να μεγαλώνει, μην έχοντας απάντηση στις Toyota, Cadillac και BMW.

Στην ίδια κατάσταση βρέθηκε και η Ferrari, με τις δύο 499P να κάνουν ουσιαστική πρόοδο μετά την τέταρτη ώρα. Μάλιστα η #51 Ferrari δέχθηκε και ποινή διέλευσης από τα pits για επαφή με ένα LMP2. Εκτός ρυθμού είναι μάλιστα η #83 499P, καθώς βρίσκεται εκτός 10άδας και δίνει μάχη με το #7 Toyota που ανακτά θέσεις.

Παρά το θετικό ξεκίνημα η Genesis δεν μπόρεσε να μείνει εντός 10άδας, όμως η διαφορά της από την πρώτη 5άδα είναι κάτω από ένα λεπτό. Ο αγώνας της κορεατικής ομάδας είναι με διαφορά καλύτερος της Aston Martin, η οποία έχασε τις τελευταίες ώρες πάνω από 1 λεπτό με τη #007 Valkyrie, ενώ ήταν στη 10άδα.

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@Photo credits: Toyota media

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