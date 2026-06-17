Η Ford Racing ολοκλήρωσε τη σύνθεση του ρόστερ των οδηγών της εν όψει της επικείμενης συμμετοχής της το 2027 στο WEC στην κατηγορία Hypercar.

Το 2027 η κατηγορία Hypercar του WEC μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο. Η προσθήκη της Ford έρχεται να ενισχύει περεταίρω τη δυναμική παρουσία του πρωταθλήματος στον κόσμο των αγώνων αντοχής. Με τον τρόπο αυτό δείχνει πως πρόκειται για το πρωτάθλημα που προσελκύει καταασκευαστές περισσότερο από κάθε άλλο.

Το πρόγραμμα Hypercar αποτελεί σήμερα την ναυαρχίδα των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Ford Racing, υπό τη σκέπη της οποίας έχουν συγκεντρωθεί πλέον όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την επιτάχυνση της μεταφοράς τεχνολογίας από την πίστα στα οχήματα δρόμου της Ford.

Το οδηγικό ρόστερ

Στο περιθώριο των 24 Ωρών Λε Μαν του 2026, η Ford προχώρησε στην οριστικοποίηση της οδηγικής της σύνθεσης για το ντεμπούτο της στην κατηγορία Hypercar. H Ford Racing ανακοινώνει τα ονόματα των υπόλοιπων τριών εργοστασιακών οδηγών που έρχονται να συμπληρώνουν το ρόστερ της εν όψει της επικείμενης συμμετοχής της εταιρείας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) το 2027, στην κορυφαία κατηγορία Hypercars.

Πρόκειται για τον πολύπειρο στους αγώνες αντοχής, Ματ Κάμπελ, τον νικητή στις 24 Ώρες Λε Μαν στην κατηγορία LMP2, Νικ Γέλολι, και τον πρωταθλητή στο πρωτάθλημα IMSA, Τομ Μπλόμκβιστ.

Οι τρεις αυτοί οδηγοί θα πλαισιώσουν στην ομάδα της Ford Racing τους Λόγκαν Σάρτζεντ, Μάικ Ροκενφέλερ και Σεμπάστιαν Πρίο. Με φόντο την επιστροφή της Ford στην κορυφαία μορφή αγώνων αντοχής στον κόσμο, οι έξι αυτοί οδηγοί συνδυάζουν ιδανικά την εμπειρία από την κατάκτηση πολυάριθμων πρωταθλημάτων σε διάφορους αγώνες με πρωτότυπα με την ταχύτητα και το ταλέντο.

Το νέο Hypercar της Ford

Το πλαίσιο του Hypercar της Ford έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με την ORECA. Την κίνηση έχει αναλάβει ένας ατμοσφαιρικός κινητήρας V8 Coyote με χωρητικότητα 5,4 λίτρων, σχεδιασμένος και κατασκευασμένος από την Ford στο Dearborn. Ο προηγμένος αυτός κινητήρας διατηρεί στενούς τεχνολογικούς δεσμούς με τις κινητήριες μονάδες που τροφοδοτούν τόσο τα μοντέλα παραγωγής υψηλών επιδόσεων της Ford, όσο και τις αγωνιστικές Mustang GT3 και GT4.

H Ford Racing επιβεβαίωσε επίσης πως οι δοκιμές του νέου της Hypercar αναμένεται να ξεκινήσουν τον προσεχή Αύγουστο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τεστ σε διάφορες πίστες της Ευρώπης. Επιπλέον λεπτομέρειες τόσο για την σύνθεση των πληρωμάτων σε κάθε πρωτότυπο όσο και για την επίσημη ονομασία του τελευταίου θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

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