LIVE TV: Οι 24 Ώρες Λε Μαν από τη θέση του οδηγού (vid)
Λίγες στιγμές απέμειναν για την εκκίνηση των 24 Ωρών Λε Μαν. Ο τρίτος αγώνας του WEC στο 2026 αναμένεται με αγωνία, καθώς πρόκειται για το στολίδι του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μάχη για την pole position στη διαδικασία της Hyperpole ήταν συγκλονιστική, με την BMW να βγαίνει νικήτρια.
Συνολικά 62 αγωνιστικά αυτοκίνητα θα πάρουν μέρος σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Οι αστέρες του αγώνα είναι τα 18 Hypercars τα οποία θα δώσουν μάχη για τη νίκη και παρότι η Cadillac πήρε την pole position δεν υπάρχει φαβορί για τη νίκη. Δέκα εννιά (19) LMP2 θα πάρουν εκκίνηση στον αγώνα, ενώ 25 GT3 θα δώσουν σκληρές μάχες καθ’ όλη τη διάρκεια των 24 ωρών.
Μπορεί να λέγεται «αγώνας αντοχής», όμως στη σημερινή του μορφή οι οδηγοί πιέζουν στο όριο από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο γύρο.
Δείτε τις 24 Ώρες Λε Μαν LIVE
Η εκκίνηση του αγώνα είναι στις 17:00 ώρα Ελλάδος και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε ζωντανά στα παρακάτω βίντεο.
Ferrari
Toyota
Alpine
Aston Martin
BMW
Cadillac
Genesis Magma Racing
Peugeot
LMGT3
Ferrari
Aston Martin
BMW
Porsche
Corvette