LIVE TV: Οι 24 Ώρες Λε Μαν από τη θέση του οδηγού (vid)

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση από την καλύτερη θέση τις 24 Ώρες Λε Μαν, το θρυλικό αγώνα του WEC που θα πραγματοποιηθεί στο Circuit de la Sarthe.

Λίγες στιγμές απέμειναν για την εκκίνηση των 24 Ωρών Λε Μαν. Ο τρίτος αγώνας του WEC στο 2026 αναμένεται με αγωνία, καθώς πρόκειται για το στολίδι του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μάχη για την pole position στη διαδικασία της Hyperpole ήταν συγκλονιστική, με την BMW να βγαίνει νικήτρια.

Συνολικά 62 αγωνιστικά αυτοκίνητα θα πάρουν μέρος σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Οι αστέρες του αγώνα είναι τα 18 Hypercars τα οποία θα δώσουν μάχη για τη νίκη και παρότι η Cadillac πήρε την pole position δεν υπάρχει φαβορί για τη νίκη. Δέκα εννιά (19) LMP2 θα πάρουν εκκίνηση στον αγώνα, ενώ 25 GT3 θα δώσουν σκληρές μάχες καθ’ όλη τη διάρκεια των 24 ωρών.

Μπορεί να λέγεται «αγώνας αντοχής», όμως στη σημερινή του μορφή οι οδηγοί πιέζουν στο όριο από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο γύρο.

Δείτε τις 24 Ώρες Λε Μαν LIVE

Η εκκίνηση του αγώνα είναι στις 17:00 ώρα Ελλάδος και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε ζωντανά στα παρακάτω βίντεο.

Ferrari

Toyota

Alpine

Aston Martin

BMW

Cadillac

Genesis Magma Racing

Peugeot

LMGT3

Ferrari

Aston Martin

BMW

Porsche

Corvette