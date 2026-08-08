Leapmotor T03: Tο φθηνότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα

Το χαμηλό κόστος αγοράς μάλιστα, δεν είναι το μοναδικό του πλεονέκτημα.

Το Leapmotor T03 βρίσκεται ήδη δύο χρόνια στην ελληνική αγορά και ήταν ένα από τα πρώτα μοντέλα, μαζί με το μεγαλύτερο C10, που έφερε στη χώρα μας η Leapmotor, μέσω της αντιπροσωπείας Italian Motion. Χωρίς εκπτώσεις στον εξοπλισμό, το μικρό T03 των 3,6 μέτρων μήκους είναι ένα αυτοκίνητο πόλης μεν, με αυτονομία όμως η οποία δεν το περιορίζει εντός των τειχών.

Ταυτόχρονα, από την πρώτη στιγμή της παρουσίασής του το μοντέλο τοποθετήθηκε ως το πιο προσιτό και value for money ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, με τιμή 16.190 ευρώ -συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης- και μάλιστα με δωρεάν επιλογή χρώματος. Ταυτόχρονα, προσφέρει 8 χρόνια εγγύηση ή 160.000 km για την μπαταρία, ενώ υποστηρίζεται από δίκτυο πωλήσεων και after sales με την υπογραφή της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional), η οποία προσφέρει άριστη τεχνογνωσία και πανελλαδική κάλυψη.

Το T03 είναι διαθέσιμο σε λευκό, πράσινο, γκρι και μπλε χρώμα χωρίς χρέωση, ενώ το επίπεδο εξοπλισμού είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό. Μεταξύ πολλών άλλων υπάρχουν γυάλινη ηλιοροφή με διαγώνιο 42” και ηλεκτρικό σκίαστρο, κάμερα οπισθοπορείας και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, σύστημα infotainment με online πλοήγηση και οθόνη αφής 10,1”. Κορυφαίος για την κατηγορία είναι και ο εξοπλισμός ασφάλειας, ο οποίος συμπληρώνει την πολύ στιβαρή δομή του αμαξώματος με πακέτο 10 συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού που περιλαμβάνει μέχρι ανίχνευση τυφλού σημείου και προειδοποίηση για ασφαλές άνοιγμα των θυρών.

Ιδιαίτερα σύγχρονη είναι και η εφαρμογή Leapmotor app που επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργιών καθώς και τον εντοπισμό του αυτοκινήτου μέσω του smartphone. Το ίδιο το smartphone με τη σειρά του, παίζει και τον ρόλο του ασύρματου κλειδιού Bluetooth.

Ο ηλεκτρικός κινητήρας αποδίδει 95 ίππους ισχύος και 158 Nm ροπής, με την μπαταρία να έχει ενεργειακή χωρητικότητα 37,3 kWh και την εργοστασιακή αυτονομία στο μικτό κύκλο WLTP να αγγίζει τα 265 χλμ.. Στον αστικό κύκλο το νούμερο αυτό εκτοξεύεται στα 395 km και είναι απόλυτα ρεαλιστικό σε πραγματικές συνθήκες.

Αθόρυβο, ευέλικτο στην οδήγηση, πανεύκολο στο παρκάρισμα και με σχεδόν αμελητέο κόστος χρήσης, το Leapmotor T03 έχει κερδίσει τη θέση του ως μια κορυφαία επιλογή στα αυτοκίνητα πόλης.