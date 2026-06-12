Πέντε ημέρες μετά το τέλος του Grand Prix Μονακό, τα αποτελέσματα άλλαξαν, με τις θέσεις του βάθρου να επηρεάζονται σημαντικά.

Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η δράση στο Grand Prix Βαρκελώνης, τα αποτελέσματα του αγώνα στο Μονακό της περασμένης εβδομάδας άλλαξαν. Ο λόγος είναι οι δύο ποινές χρόνου του Πιερ Γκασλί που αφαιρέθηκαν, με τον Γάλλο να ανακτά το βάθρο που κατέκτησε πανάξια.

Παράλληλα δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο διαχείρισης του αγώνα, καθώς λάθος υπολογισμοί επηρέασαν την τελική του έκβαση. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για μία από τις πιο σπάνιες περιπτώσεις επιτυχημένου αιτήματος επανεξέτασης ποινής οδηγού στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1.

Η δικαίωση του Γκασλί

Η FIA έκανε δεκτό το αίτημα επανεξέτασης της Alpine για τα αποτελέσματα του Grand Prix Μονακό, με αποτέλεσμα ο Πιερ Γκασλί να ανακτήσει την τρίτη θέση που είχε κερδίσει στην πίστα. Για να γίνει δεκτό το αίτημα και να μετατεθεί στην κρίση των αγωνοδικών, η γαλλική ομάδα έπρεπε να παρουσιάσει νέα στοιχεία, τα οποία θα οδηγούσαν στην ανατροπή της ποινής και αυτό ακριβώς κατάφερε.

Ο Γάλλος οδηγός είχε τερματίσει τρίτος στο Πριγκιπάτο, ωστόσο μετά τον αγώνα δέχθηκε δύο ποινές πέντε δευτερολέπτων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στο pit lane. Οι ποινές τον έριξαν στην έβδομη θέση της τελικής κατάταξης, στερώντας από την Alpine το πρώτο της βάθρο στη φετινή σεζόν.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, η Formula One Management (FOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τη χρονομέτρηση των αγώνων, παραδέχθηκε ότι υπήρξε λάθος στη μέτρηση της απόστασης στο σημείο ελέγχου του pit lane.

Συγκεκριμένα, το σημείο μέτρησης στην είσοδο των pits αποδείχθηκε κατά 77 εκατοστά μικρότερος από τις προβλεπόμενες διαστάσεις, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να υπολογίζονται λανθασμένα υψηλότερες μέσες ταχύτητες για τα μονοθέσια.

Το συγκεκριμένο σφάλμα επηρέασε συνολικά έξι οδηγούς, οι οποίοι κρίθηκαν αρχικά ότι είχαν υπερβεί το όριο ταχύτητας.

PIERRE GASLY P3 🏆



Following the review of last week's #MonacoGP, @PierreGasly's third place has been reinstated 🙌 pic.twitter.com/Mt7ZjexzCi — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 12, 2026

Αλλαγή στο βάθρο και αλλοίωση αποτελέσματος

Μετά την ανατροπή της απόφασης, ο Γκασλί επιστρέφει στην τρίτη θέση του GP Μονακό. Παράλληλα ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing έχασε το πρώτο φετινό του βάθρο της και υποχωρεί στην τέταρτη θέση.

Οι αγωνοδίκες διευκρίνισαν πάντως ότι δεν υπάρχει κανονιστική δυνατότητα ακύρωσης ποινών που έχουν ήδη εκτιθεί από άλλους οδηγούς κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι εξέτισαν τις ποινές τους ή προσάρμοσαν τη στρατηγική τους εξαιτίας αυτών δεν μπορούν πλέον να αποκατασταθούν βαθμολογικά, ακόμη κι αν το ίδιο τεχνικό σφάλμα επηρέασε και τις δικές τους υποθέσεις.

Μετά τη δεύτερη εκκίνηση λόγω κόκκινης σημαίας ο Τζορτζ Ράσελ, ένας εκ των διεκδικητών του τίτλου, δέχθηκε ποινή διέλευσης, καθώς δεν είχε εκτίσει τα 5 δευτερόλεπτα ποινής για την ίδια παράβαση με του Γκασλί. Από τη στιγμή που υπάρχει παραδοχή λάθους στη μέτρηση διέλευσης του pit lane, ο Βρετανός είδε τον αγώνα του να καταστρέφεται δίχως να φέρει ευθύνη. Παράλληλα το πρωτάθλημα οδηγών επηρεάστηκε άμεσα, καθώς θα μπορούσε να τερματίσει 3ος και η διαφορά του αντί για 68 βαθμούς να ήταν 53 βαθμούς από τον Κίμι Αντονέλι.