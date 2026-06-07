Ο Κίμι Αντονέλι έγραψε άλλη μία σπουδαία νίκη στη Formula 1 και το προβάδισμά του στη βαθμολογία του πρωταθλήματος παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις για τους αντιπάλους του.

To Grand Prix Μονακό για το Παγκόσμιο Πρτωτάθλημα Formula 1 του 2026 είχε πολλά συμβάντα, αλλά τίποτα δεν μπορεί να επισκιάσει την 5η φετινή σερί νίκη του Κίμι Αντονέλι, ο οποίος όχι απλά συνεχίζει να προηγείται στη βαθμολογία, αλλά πλέον απολαμβάνει διαφορά 66 ολόκληρων βαθμών από τον δεύτερο. Επίσης αξιοσημείωτο όμως είναι ότι στη 2η θέση δεν βρίσκεται πια ο ομόσταβλός του στη Mercedes Τζορτζ Ράσελ, αλλά εκεί έχει ανέβει ο Λούις Χάμιλτον της Ferrari, μετά και τη 2η θέση του στον αγώνα του Πριγκιπάτου.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Kimi Antonelli Mercedes 156 2 Lewis Hamilton Ferrari 90 3 George Russell Mercedes 88 4 Charles Leclerc Ferrari 75 5 Oscar Piastri McLaren 60 6 Lando Norris McLaren 58 7 Max Verstappen Red Bull Racing 43 8 Isack Hadjar Red Bull Racing 29 9 Liam Lawson Racing Bulls 26 10 Pierre Gasly Alpine 26 11 Oliver Bearman Haas F1 Team 18 12 Franco Colapinto Alpine 15 13 Arvid Lindblad Racing Bulls 13 14 Carlos Sainz Williams 6 15 Alexander Albon Williams 5 16 Esteban Ocon Haas F1 Team 3 17 Gabriel Bortoleto Audi 2 18 Sergio Perez Cadillac 1 19 Nico Hulkenberg Audi 0 20 Fernando Alonso Aston Martin 0 21 Valtteri Bottas Cadillac 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών