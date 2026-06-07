F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Μονακό

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Μονακό
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Ο Κίμι Αντονέλι έγραψε άλλη μία σπουδαία νίκη στη Formula 1 και το προβάδισμά του στη βαθμολογία του πρωταθλήματος παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις για τους αντιπάλους του.

To Grand Prix Μονακό για το Παγκόσμιο Πρτωτάθλημα Formula 1 του 2026 είχε πολλά συμβάντα, αλλά τίποτα δεν μπορεί να επισκιάσει την 5η φετινή σερί νίκη του Κίμι Αντονέλι, ο οποίος όχι απλά συνεχίζει να προηγείται στη βαθμολογία, αλλά πλέον απολαμβάνει διαφορά 66 ολόκληρων βαθμών από τον δεύτερο. Επίσης αξιοσημείωτο όμως είναι ότι στη 2η θέση δεν βρίσκεται πια ο ομόσταβλός του στη Mercedes Τζορτζ Ράσελ, αλλά εκεί έχει ανέβει ο Λούις Χάμιλτον της Ferrari, μετά και τη 2η θέση του στον αγώνα του Πριγκιπάτου.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Kimi AntonelliMercedes156
2Lewis HamiltonFerrari90
3George RussellMercedes88
4Charles LeclercFerrari75
5Oscar PiastriMcLaren60
6Lando NorrisMcLaren58
7Max VerstappenRed Bull Racing43
8Isack HadjarRed Bull Racing29
9Liam LawsonRacing Bulls26
10Pierre GaslyAlpine26
11Oliver BearmanHaas F1 Team18
12Franco ColapintoAlpine15
13Arvid LindbladRacing Bulls13
14Carlos SainzWilliams6
15Alexander AlbonWilliams5
16Esteban OconHaas F1 Team3
17Gabriel BortoletoAudi2
18Sergio PerezCadillac1
19Nico HulkenbergAudi0
20Fernando AlonsoAston Martin0
21Valtteri BottasCadillac0
22Lance StrollAston Martin0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Mercedes244
2Ferrari165
3McLaren118
4Red Bull Racing72
5Alpine41
6Racing Bulls39
7Haas F1 Team21
8Williams11
9Audi2
10Cadillac1
11Aston Martin0

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@Photo credits: Mercedes F1

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