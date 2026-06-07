F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Μονακό
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Ο Κίμι Αντονέλι έγραψε άλλη μία σπουδαία νίκη στη Formula 1 και το προβάδισμά του στη βαθμολογία του πρωταθλήματος παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις για τους αντιπάλους του.
To Grand Prix Μονακό για το Παγκόσμιο Πρτωτάθλημα Formula 1 του 2026 είχε πολλά συμβάντα, αλλά τίποτα δεν μπορεί να επισκιάσει την 5η φετινή σερί νίκη του Κίμι Αντονέλι, ο οποίος όχι απλά συνεχίζει να προηγείται στη βαθμολογία, αλλά πλέον απολαμβάνει διαφορά 66 ολόκληρων βαθμών από τον δεύτερο. Επίσης αξιοσημείωτο όμως είναι ότι στη 2η θέση δεν βρίσκεται πια ο ομόσταβλός του στη Mercedes Τζορτζ Ράσελ, αλλά εκεί έχει ανέβει ο Λούις Χάμιλτον της Ferrari, μετά και τη 2η θέση του στον αγώνα του Πριγκιπάτου.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|156
|2
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|90
|3
|George Russell
|Mercedes
|88
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|75
|5
|Oscar Piastri
|McLaren
|60
|6
|Lando Norris
|McLaren
|58
|7
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|43
|8
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|29
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|26
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|26
|11
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|18
|12
|Franco Colapinto
|Alpine
|15
|13
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|13
|14
|Carlos Sainz
|Williams
|6
|15
|Alexander Albon
|Williams
|5
|16
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|3
|17
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|2
|18
|Sergio Perez
|Cadillac
|1
|19
|Nico Hulkenberg
|Audi
|0
|20
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0
|21
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|0
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Mercedes
|244
|2
|Ferrari
|165
|3
|McLaren
|118
|4
|Red Bull Racing
|72
|5
|Alpine
|41
|6
|Racing Bulls
|39
|7
|Haas F1 Team
|21
|8
|Williams
|11
|9
|Audi
|2
|10
|Cadillac
|1
|11
|Aston Martin
|0
@Photo credits: Mercedes F1