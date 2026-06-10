Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται και αυτό το τριήμερο με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να κατευθύνεται στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Έπειτα από το δραματικό αγώνα στο Μονακό, η Formula 1 δεν κάνει παύση, καθώς ετοιμάζεται για το Grand Prix Βαρκελώνης το τριήμερο 12-14 Ιουνίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στην Καταλονία, μία παραδοσιακή πίστα του προγράμματος που αναδεικνύει τις πτυχές των μονοθεσίων.

Φέτος, η Βαρκελώνη φιλοξενεί το έβδομο Grand Prix της σεζόν και είναι ο πρώτος από τους δύο αγώνες που θα πραγματοποιηθούν επί ισπανικού εδάφους. Στον αγώνα της Ισπανίας θα δούμε αν η τεχνική ντιρεκτίβα της FIA για το λόγο συμπίεσης των κινητήρων θα επηρεάσει την απόδοση ορισμένων ομάδων.

Γνωρίστε την πίστα της Βαρκελώνης

H χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου διεξάγει αγώνες στη Formula 1 από το 1967. Η Βαρκελώνη εντάχθηκε στο πρόγραμμα από το 1991 κι έκτοτε είναι αναπόσπαστο κομμάτι της. Ωστόσο, λόγω της μετακίνησης του GP Ισπανίας στη Μαδρίτη, η Βαρκελώνη από το 2027 θα εναλλάσσεται με το Σπα του Βελγίου. Η ιδιομορφία της πίστας είναι τέτοια που απαιτεί κορυφαία αεροδυναμική απόδοση από τα μονοθέσια, ενώ είναι πολύ απαιτητική από τα ελαστικά. Δεν είναι τυχαίο που χαρακτηρίζεται ως μια αεροδυναμική σήραγγα δίχως τοίχους ενώ για πολλά χρόνια διεξάγονται εκεί χειμερινές δοκιμές.

Στη σημερινή μορφή η πίστα της Βαρκελώνης έχει μήκος 4.657 μέτρα και αποτελείται από 14 στροφές. Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 66 γύρους. Τις περισσότερες νίκες στην Ισπανία έχουν οι Μίκαελ Σουμάχερ και Λιούις Χάμιλτον με 6 στο σύνολο.

Νικητής το 2025 ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, o οποίος κατέχει το ρεκόρ πίστας με το 1:15,743.

Μπορεί κάποιος να σταματήσει τον Αντονέλι;

Το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 εξελίσσεται σε απόλυτη κυριαρχία του Κίμι Αντονέλι. Μετά τη νίκη του στον αγώνα του Μονακό, ο Ιταλός έφτασε τις πέντε διαδοχικές νίκες στη σεζόν και απολαμβάνει μια διαφορά 66 βαθμών έναντι του 2ου στη βαθμολογία Λιούις Χάμιλτον.

Η Βαρκελώνη είναι παραδοσιακά μια πίστα που οι ομάδες παρουσιάζουν σημαντικά πακέτα αναβαθμίσεων στα μονοθέσιά τους. Με τη Mercedes να έχει ήδη φέρει ένα μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων στον Καναδά, μένει να δούμε εάν άλλη ομάδα θα μπορέσει να την πλησιάσει. Με βάση την προϊστορία, η Βαρκελώνη προσφέρεται για αγώνες στρατηγικής, με τη διαχείριση των ελαστικών να παίζει σημαντικό ρόλο.

Το θετικό των τελευταίων Grand Prix είναι πως οι Ferrari, McLaren και Red Bull έχουν πλησιάσει σε απόδοση τη Mercedes και μένει να δούμε αν μπορούν να την κερδίσουν για πρώτη φορά.

Τα ελαστικά του GP Ισπανίας

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C4 (μαλακή), C3 (μεσαία) και C2 (σκληρή) γόμες ελαστικών. Πρόκειται για πιο μαλακές επιλογές από την ιταλικής φίρμα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε δύο στάσεις στα pits για αλλαγές ελαστικών στον αγώνα.

Τηλεοπτική μετάδοση και πρόγραμματου αγώνα

To GP Ισπανίας θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΑΝΤ1 και το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του έβδομου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE σε κατατακτήριες δοκιμές και GP της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Βαρκελώνης σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 12 Ιουνίου

14:30-15:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

18:00-19:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 13 Ιουνίου

13:30-14:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 16:40)

Κυριακή 14 Ιουνίου

16:00 – Αγώνας (LIVE 15:30)