Η Alpine Endurance Team ήταν η ταχύτερη ομάδα στις πρώτες κατατακτήριες δοκιμές για τις φετινές 24 Ώρες Λε Μαν 2026.

Οι κατατακτήριες δοκιμές για τις 24 Ώρες Λε Μαν του 2026 πέρασαν στην ιστορία. Η πρώτη μάχη με το χρονόμετρο για τον τρίτο φετινό αγώνα του WEC ολοκληρώθηκε, με την Alpine να είναι η ταχύτερη ομάδα, έπειτα από μια τρομερή μάχη με την Cadillac.

Από τη διαδικασία αυτή προκρίθηκαν οι 15 ταχύτερη της κάθε κατηγορίας στη Hyperpole που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Πέμπτης. Μάλιστα, δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, με ένα από τα «μεγάλα» ονόματα να μένει εκτός συνέχειας.

Το προβάδισμα στην Alpine

Ταχύτερος οδηγός στις πρώτες κατατακτήριες δοκιμές ήταν ο Φέρντιναντ Χάμπσμπεργκ με το #35 A424 Hypercar της Alpine. O Αυστριακός σημείωσε χρόνο στο 3:23,135, ο οποίος ήταν ταχύτερος από αυτόν της pole position toy 2025.

Στη 2η θέση της κατάταξης βρέθηκε το #12 Cadillac Jota, με τον Λουί Ντέλετραζ να είναι μόλις 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή. Στην 3η θέση ήταν ένα ακόμη Cadillac, αλλά το #101 της Wayne Taylor Racing.

Η BMW έδειξε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο, με τη #20 M Hybrid να καταλαμβάνει την 4η θέση μπροστά από το #38 Cadillac Jota. Η BMW με το #15 ήταν στην 6η θέση, ενώ η Aston Martin ήταν 7η με τη #009 Valkyrie. Παρουσία στην πρώτη 10άδα είχε η Toyota με το #8 TR010 να είναι 8ο, ενώ ακολούθησαν τα εξής αγωνιστικά αυτοκίνητα: #007 Aston Martin και #36 Alpine.

Θετική έκπληξη ήταν η διπλή πρόκριση της Genesis Magma Racing στη διαδικασία της Hyperpole, με τον ταχύτερο χρόνο της να είναι από το #19 GMR01 στην 11η θέση, μόλις 0,9 δλ μακριά από την κορυφή. Αντιθέτως, απογοητευτική ήταν η Ferrari, που κατέλαβε τις θέσεις 14 και 15 με τις δύο εργοστασιακές της 499P. Σε κανένα σημείο η παγκόσμια πρωταθλήτρια δεν είχε την ταχύτητα για κάτι καλύτερο, ενώ ο ταχύτερος χρόνος της ήταν 1,379 δλ από την 1η θέση.

Η Ferrari είδε τη #83 499Ρ που κέρδισε τον αγώνα το 2025 να μένει εκτός Hyperpole με τη 17η θέση. Μαζί της αποκλείστηκαν τα δύο Peugeot 9X8 Hybrid, σε μία απογοητευτική εμφάνιση για τη γαλλική ομάδα.

Δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Hypercar από τις κατατακτήριες δοκιμές με ένα κλικ εδώ.

The cut is made: 14 cars miss out on Hyperpole across all classes ❌



They’ll line up at the back of the grid, but with 24 hours ahead at Le Mans, everything is still to play for.#WEC #LeMans24 @24hoursoflemans pic.twitter.com/i2zRN8CJxA — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 10, 2026

Τι έγινε σε LMP2 και LMGT3

Στην κατηγορία LMP2 η Ντοριάν Πιν συνέχισε το κρεσέντο της, καθώς έθεσε τον ταχύτερο χρόνο και στις κατατακτήριες δοκιμές. Η Γαλλίδα για λογαριασμό της Duqueine Team έγραψε το 3:34,662 και πήρε την 1η θέση με διαφορά μισό δευτερόλεπτο από τη 2η θέση που κατέλαβε το #37 της CLX Motorsport. Στην 3η θέση της κατηγορίας ήταν το #343 της Inter Europol Competition.

Quali is GREEN for LMGT3 and LMP2 🟢



The top 15 from each class will advance to tomorrow's Hyperpole after a 30 minutes session.



Watch now on https://t.co/w6RMSwCPPk#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/hIzt6ChUDb June 10, 2026

Όσον αφορά την κατηγορία LMGT3 η #34 Corvette της Racing Team Turkey by TF κατέγραψε την ταχύτερη επίδοση με χρόνο 3:55,744. Ακολούθησε η #77 Ford Mustang της Proton Competition, ενώ στην 3η θέση ήταν η #23 Aston Martin της Heart of Racing.

Δείτε τα αποτελέσματα των δύο κατηγοριών με ένα κλικ εδώ.

Και τώρα Hyperpole

Η διαδικασία της Hyperpole που θα ορίσει το τελικό grid για τις 24 Ώρες Λε Μαν είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη στις 21:00 ώρα Ελλάδος.