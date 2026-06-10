Η Cadillac της Jota Sport έθεσε τον ταχύτερο χρόνο στο FP1 για τις 24 Ώρες Λε Μαν, λίγο πριν τις πρώτες κατατακτήριες δοκιμές.

H δράση στις 24 Ώρες Λε Μαν, του τρίτου αγώνα του WEC στο 2026 ξεκίνησε σήμερα με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους τρεις ώρες ώστε να πραγματοποιήσουν το πρόγραμμα που είχαν ορίσει.

Τα απρόοπτα δεν έλειψαν από τη διαδικασία, καθώς η κίτρινη σημαία εμφανίστηκε κάμποσες φορές, ενώ χρειάστηκε να παρέμβει η Διεύθυνση Αγώνα ορίζοντας Full Course Yellow και Slow Zones ανά διαστήματα. Ατύχημα στο FP1 είχε η #83 Ferrari της AF-Corse στην κατηγορία Hypercars, ευτυχώς δίχως σοβαρές ζημιές, όπως επίσης και το #36 της Alpine.

🛞 Late drama for @AlpineWECteam at the end of FP1!



Makowiecki hits the barrier exiting the Esses. The rear of the Hypercar is damaged, and the car has come to a halt at the first Mulsanne straight chicane.#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/uReXSzefYZ — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2026

H Cadillac έδειξε τις διαθέσεις της

Με χρόνο 3:23,786 η Cadillac Jota πήρε την 1η θέση στο FP1, με τον Ερλ Μπάμπερ να κάνει αυτή την προσπάθεια με το #38 V.Series-R. O Αυστραλός ήταν εντυπωσιακός και βρέθηκε μόλις 0,6 δλ μακριά από το χρόνο της pole position του 2025.

Η Cadillac έκανε το 1-2, με το #101 της Wayne Taylor Racing να βρίσκεται 1,5 δλ μακριά από την κορυφή. Η διαφορά αυτή μαρτυρά πως η Cadillac Jota πίεσε περισσότερο από τον ανταγωνισμό. Στην 3η θέση της κατάταξης βρέθηκε η #20 BMW M Hybrid V8, το αγωνιστικό που κέρδισε στις 6 Ώρες του Σπα.

The first practice session at Le Mans is GREEN 🟢



Watch FP1 now on https://t.co/w6RMSwCPPk!#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/WM2BK3YfQM — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 10, 2026

Ακολούθησε το #12 της Cadillac Jota δείχνοντας πως η αγγλοαμερικανική ομάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο. Η Alpine πήρε την 5η θέση με το #35 A524, ενώ το πρώτο αγωνιστικό της Toyota ήταν το #8 TR010 στην 6η θέση. Ακολούθησαν στην πρώτη 10άδα τα εξής Hypercars: #50 Ferrari, #009 Aston Martin, #17 Genesis και #007 Aston Martin.

Οι διαφορές ήταν αρκετά μεγάλες στο FP1 μεταξύ των Hypercars. Στις κατατακτήριες που ακολουθούν ωστόσο, αναμένεται να μειωθούν σημαντικά.

The action is underway! 🟢

Our Grand Marshal, Sarah Bovy, has officially launched the first Free Practice session of the 94th edition of the 24 Hours of Le Mans!#LeMans24 pic.twitter.com/s6wEVg8elc — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2026

Τι έγινε σε LMP2 και LMGT3

Στην κατηγορία LMP2 η Duqueine Team κατέλαβε την 1η θέση, με την Ντοριάν Πιν να γράφει τον ταχύτερο χρόνο στο 3:35,248. Στη 2η θέση στην κατηγορία ήταν το #14 της TDS Racing, ενώ ακολούθησε το #28 της IDEC Sport.

Στην κατηγορία LMGT3 η Lexus είχε την ταχύτερη επίδοση, με το #78 RC F να έχει καλύτερο χρόνο στο 3:55,737. Ακολούθησαν δύο BMW M4 GT3, με το #32 αγωνιστικό αυτοκίνητο να είναι μπροστά από το 69.

Και τώρα κατατακτήριες

Η δράση συνεχίζεται στις 19:45 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Στη διαδικασία αυτή θα οριστούν ανά κατηγορία τα αγωνιστικά αυτοκίνητα που θα πάρουν μέρος στη διαδικασία της Hyperpole το βράδυ της Πέμπτης.

Δείτε τα αποτελέσματα του FP1 με ένα κλικ εδώ.