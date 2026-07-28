Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Λοράν Μεκίς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις εμφανίσεις του Ισάκ Χατζάρ, προαναγγέλλοντας μια «λογική απόφαση» για το μέλλον.

Η Red Bull δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επίσημα το δίδυμο των οδηγών της για την αγωνιστική περίοδο του 2027, ωστόσο η ομάδα του Μίλτον Κινς φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στη λήψη μιας καθοριστικής απόφασης. Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Λοράν Μεκίς, άφησε σαφείς αιχμές ότι η ομάδα προσανατολίζεται στην διατήρηση του Ισάκ Χατζάρ δίπλα στον Μαξ Φερστάπεν, επιβραβεύοντας τη σταθερότητα και τις εμφανίσεις του Γάλλου οδηγού στη φετινή σεζόν.

Ο Ισάκ Χατζάρ εντάχθηκε στο δυναμικό της Red Bull φέτος, παίρνοντας τη θέση δίπλα στον Ολλανδό πρωταθλητή έπειτα από μια σειρά οδηγών που απέτυχαν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της ομάδας. Η παρουσία του Γάλλου κρίνεται ιδιαίτερα θετική, καθώς στο GP Ουγγαρίας σημείωσε το έβδομο συνεχόμενο τερματισμό του εντός της πρώτης εξάδας. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα των προκατόχων του, οι οποίοι δυσκολεύονταν να προσφέρουν σταθερή συγκομιδή βαθμών.

Η σταθερότητα που έλειπε από τη Red Bull

Μιλώντας στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, ο Λοράν Μεκίς σημείωσε: «Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι έχουμε έναν ισχυρό δεύτερο οδηγό για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό. Αυτός ήταν και ένας από τους στόχους μας πριν από την έναρξη της σεζόν. Ο Ισάκ αποδίδει σταθερά και έχει μάθει πολλά από την ομάδα και από τον Μαξ».

Η αγωνιστική άνοδος του Χατζάρ έχει δημιουργήσει ένα πιο ισορροπημένο περιβάλλον εντός του γκαράζ, προσφέροντας παράλληλα στρατηγικά πλεονεκτήματα στην ομάδα κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ο Μεκίς υπογράμμισε τη σημασία που έχει η μικρή απόσταση ανάμεσα στα δύο μονοθέσια: «Είναι θετική εξέλιξη, ακόμα και για τον Μαξ, το γεγονός ότι τα δύο μας μονοθέσια βρίσκονται πλέον πιο κοντά σε απόδοση. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμη επίσημα για το μέλλον, αλλά όλοι μπορούν να δουν ότι ο Ισάκ κάνει εξαιρετική δουλειά. Επομένως, θα πάρουμε μια λογική απόφαση».

Αν και δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, η θετική αξιολόγηση του Μεκίς δείχνει ότι ο Χατζάρ έχει θέσει τις βάσεις για την παραμονή του στη Red Bull και για το 2027.

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