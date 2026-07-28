Ford Ranger: Δύο φιλοσοφίες, η ίδια ασταμάτητη δύναμη

Η Ford Pro διευρύνει την γκάμα του δημοφιλούς pick-up μοντέλου της, προσφέροντας επιλογή ανάμεσα στον V6 πετρελαιοκινητήρα και στο εξηλεκτρισμένο σύστημα PHEV.

Το Ford Ranger διατίθεται στην ελληνική αγορά με δύο διαφορετικές επιλογές στον τομέα των συστημάτων κίνησης. Η Ford Pro προσφέρει το ημιφορτηγό μοντέλο της είτε με τον πετρελαιοκινητήρα 3.0L V6 EcoBlue είτε με το εξηλεκτρισμένο σύστημα Plug-in Hybrid (PHEV), καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες χρήσης.

Η στόχευση των δύο εκδόσεων εστιάζει στη διαμόρφωση του λειτουργικού κόστους ανάλογα με τη χρήση του οχήματος. Ο πετρελαιοκινητήρας 3.0L V6 EcoBlue απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που διανύουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις. Από την άλλη πλευρά, η έκδοση Plug-in Hybrid επιτρέπει την αμιγώς ηλεκτρική μετακίνηση για έως και 50 χιλιόμετρα, με τη δυνατότητα φόρτισης της μπαταρίας από οικιακή πρίζα για τις καθημερινές διαδρομές.

Κινητήρες, ισχύς και κιβώτιο ταχυτήτων

Στον τομέα των τεχνικών χαρακτηριστικών, ο 3λιτρος V6 EcoBlue ντίζελ αποδίδει ισχύ 240 ίππων και ροπή 600 Nm. Η απόδοση της ροπής είναι διαθέσιμη από χαμηλό φάσμα στροφών, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ελκτική δύναμη σε συνθήκες μεταφοράς φορτίου.

Η έκδοση Plug-in Hybrid συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 2.3L EcoBoost με έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 75 kW. Η συνδυαστική ισχύς του συστήματος φτάνει τους 281 ίππους και η συνολική ροπή ανέρχεται στα 697 Nm. Και στις δύο περιπτώσεις, η μετάδοση της κίνησης πραγματοποιείται μέσω αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων 10 σχέσεων.

Δυνατότητες εκτός δρόμου και ρυμούλκηση

Όσον αφορά τις εκτός δρόμου δυνατότητες, αμφότερες οι εκδόσεις εξοπλίζονται με σύστημα τετρακίνησης, δυνατότητα κλειδώματος του κεντρικού και του πίσω διαφορικού, καθώς και επιλογή υποπολλαπλασιασμού των σχέσεων (κοντές σχέσεις). Η έκδοση PHEV ενσωματώνει επιπλέον την τεχνολογία Pro Power Onboard, η οποία επιτρέπει τη χρήση της μπαταρίας του οχήματος ως παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία εργαλείων και εξοπλισμού.

Στον τομέα των μεταφορικών δυνατοτήτων, η ικανότητα ρυμούλκησης παραμένει ταυτόσημη και στις δύο επιλογές συστήματος κίνησης. Συγκεκριμένα, τόσο η πετρελαιοκίνητη όσο και η υβριδική έκδοση έχουν τη δυνατότητα ρυμούλκησης φορτίου έως και 3.500 κιλά (με φρένα).

Η καμπίνα του μοντέλου διαθέτει στοιχεία εξοπλισμού, συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και δυνατότητες συνδεσιμότητας που παραπέμπουν σε επιβατικά SUV.

Το Ford Ranger διατίθεται στην ελληνική αγορά συνοδευόμενο από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, ενώ προσφέρεται και δυνατότητα χρηματοδότησης με ετήσιο επιτόκιο που ξεκινά από 2,99%.