Το πρόβλημα στην εκκίνηση κατέστρεψε τον αγώνα του Βρετανού, που βρίσκεται πλέον 59 βαθμούς πίσω από τον Κίμι Αντονέλι και ανυπομονεί για το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Το Grand Prix Ουγγαρίας έφερε ακόμα ένα πισωγύρισμα στην προσπάθεια του Τζορτζ Ράσελ για τη διεκδίκηση του πρώτου του τίτλου στη Formula 1. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes εκκίνησε από την 6η θέση με στόχο ένα δυνατό αποτέλεσμα πριν από τη θερινή διακοπή, όμως ένα τεχνικό πρόβλημα στην εκκίνηση περιόρισε τις ελπίδες του.

Το μονοθέσιό του ενεργοποίησε το σύστημα anti-stall, στέλνοντάς τον στην τελευταία θέση του grid. Παρά την προσπάθεια ανάκαμψης και τον τερματισμό του στην 7η θέση, ο Ράσελ έχασε πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος, με τον ομόσταβλό του, Κίμι Αντονέλι, να προηγείται πλέον κατά 59 βαθμούς στη βαθμολογία των οδηγών.

First half of the season, done. Some highs, some disappointing moments but still a long way to go until the finale. Thanks to the team for the constant, hard work & to the fans for all the love. Catch you soon! pic.twitter.com/FTNwBePrQd — George Russell (@GeorgeRussell63) July 27, 2026

«Έχω ξεπεράσει το στάδιο της απογοήτευσης»

Παρά τη συσσώρευση ατυχών περιστατικών μέσα στη σεζόν, ο 28χρονος οδηγός επιδιώκει να διατηρήσει μια θετική στάση, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ατυχία που τον ακολουθεί.

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Τζορτζ Ράσελ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχω ξεπεράσει πλέον το στάδιο της απογοήτευσης. Αν συνέχιζα να απογοητεύομαι με όλα όσα συμβαίνουν, θα ήμουν απογοητευμένος κάθε μέρα της εβδομάδας. Οπότε προσπαθώ να παραμείνω θετικός. Είχαμε ακόμα ένα τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε καθοριστικά τον αγώνα. Στα θετικά, ο ρυθμός μας ήταν πολύ ισχυρός, από τους καλύτερους στην πίστα, κάτι που είχαμε να δούμε περίπου τρεις αγώνες. Είναι όμως απίστευτη η λίστα με όσα έχουν συμβεί φέτος».

Το πρόβλημα στην εκκίνηση και η ανάγκη για ξεκούραση

Εξηγώντας τι συνέβη στα κόκκινα φώτα της εκκίνησης, ο Βρετανός αποκάλυψε ότι ο κινητήρας του παρουσίασε ανεξέλεγκτη συμπεριφορά: «Κρατούσα τις στροφές στο γκάζι και ξαφνικά, περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα πριν σβήσουν τα φώτα, ο κινητήρας άρχισε να ανεβάζει στροφές ανεξέλεγκτα. Αντιδρούσα με το πεντάλ, αλλά δεν ανταποκρινόταν. Ήταν ένας ολοκαίνουργιος κινητήρας και πρόκειται για ένα ζήτημα που είχαμε δει κάποιες φορές στις δοκιμές πριν την έναρξη της σεζόν».

Με τη Formula 1 να εισέρχεται πλέον στη θερινή διακοπή, ο Ράσελ βλέπει το διάλειμμα αυτό ως μια ευκαιρία να ανασυνταχθεί ενόψει του δεύτερου μισού του πρωταθλήματος. Όπως δήλωσε ο ίδιος: «Συνήθως δεν νιώθω ότι χρειάζομαι διάλειμμα. Φέτος, όμως, σίγουρα νιώθω ότι το έχω ανάγκη».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.