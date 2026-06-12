Ο ψυχολογικός παράγοντας της φετινής μάχης για το πρωτάθλημα θα παίξει σημαντικό ρόλο και ο Κίμι Αντονέλι δεν θέλει να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος.

Μετά από έξι αγώνες στη Formula 1 ο Κίμι Αντονέλι μετράει πέντε νίκες, οι οποίες έχουν επιτευχθεί διαδοχικά. Ο Ιταλός συνεχίζει να εντυπωσιάζει τους πάντες σε κάθε Grand Prix και έχει μάλιστα ένα άνετο προβάδισμα στη βαθμολογία οδηγών, με τον 2ο Λιούις Χάμιλτον να υπολείπεται 66 βαθμούς.

Ο 19χρονος Αντονέλι μπορεί να κυριάρχησε στο Μονακό, όμως η νίκη του μόνο εύκολη δεν αποδείχθηκε. Δύο αυτοκίνητα ασφαλείας και μία κόκκινη σημαία στα τελευταία στάδια του αγώνα ανέτρεψαν πλήρως τα δεδομένα, αναγκάζοντάς τον να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα απαιτητική κατάσταση απέναντι στον Λιούις Χάμιλτον και την SF-26 που έχει τις καλύτερες εκκινήσεις στο grid.

Ο Αντονέλι έμαθε πολλά στη rookie του σεζόν

Ο Ιταλός αναφερόμενος στην ψυχολογική πίεση, παραδέχθηκε πως η περσινή του rookie σεζόν αποτέλεσε σημαντικό μάθημα, ειδικά κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού σκέλους του πρωταθλήματος. Όπως ξεκαθάρισε, δεν σκοπεύει να αφήσει την πίεση της μάχης του τίτλου να επηρεάσει την απόδοσή του στο 2026.

«Προσπαθώ να αγκαλιάζω την πίεση όσο περισσότερο μπορώ, γιατί δεν θέλω να με καταστρέψει όπως συνέβη πέρυσι στην ευρωπαϊκή περίοδο της σεζόν. Προσπαθώ να απολαμβάνω την πρόκληση και να επικεντρώνομαι αποκλειστικά στην οδήγηση, χωρίς να ανησυχώ για οτιδήποτε άλλο», ανέφερε αρχικά.

Same pose, same person, same place 🇲🇨



Young Kimi would be proud 🏆 pic.twitter.com/nbWuJzw4bS — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 9, 2026

Παρά το σημαντικό προβάδισμα που έχει αποκτήσει στη βαθμολογία, ο Αντονέλι δεν θεωρεί πως η μάχη του τίτλου έχει κριθεί.

«Η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η σεζόν είναι ακόμη μεγάλη και πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να ανεβάζουμε τον πήχη. Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε να αποδίδουμε σε αυτό το επίπεδο», τόνισε.

Το ίδιο πιστεύει και ο teammate του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος δεν πιστεύει ότι το φετινό πρωτάθλημα έχει τελειώσει από τώρα. Η ωριμότητα ωστόσο που δείχνει ο Ιταλός είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς είναι μόλις 19 ετών.