Ο αγώνας στο Πριγκιπάτο σταμάτησε προσωρινά μετά από σφοδρή σύγκρουση του Σαρλ Λεκλέρ, η οποία προκλήθηκε από την αποκόλληση κομματιών της πίστας.

Το GP Μονακό διακόπηκε πρόωρα με κόκκινη σημαία, καθώς οι ακραίες απαιτήσεις των μονοθεσίων της Formula 1 δοκίμασαν τα όρια της ίδιας της διαδρομής. Το πιο λαμπερό event του καλεντάρι εξελίσσεται σε έναν αγώνα επιβίωσης και απόλυτου δράματος, με τους αγωνοδίκες να αναγκάζονται να πατήσουν το «pause» λόγω επικίνδυνων συνθηκών στο οδόστρωμα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη διακοπή ξεκίνησε όταν ο Σαρλ Λεκλέρ έχασε τον έλεγχο της Ferrari του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπαριέρες. Η ζημιά στο μονοθέσιο του Μονεγάσκου ήταν εκτεταμένη, όμως η αιτία πίσω από το ατύχημα αποδείχθηκε πολύ πιο σοβαρή από ένα απλό οδηγικό λάθος.

Όπως διαπιστώθηκε αμέσως μετά, η επιφάνεια της πίστας άρχισε να υποχωρεί και να διαλύεται στο συγκεκριμένο σημείο, με κομμάτια ασφάλτου να αποκολλώνται από το πέρασμα των μονοθεσίων και να καθιστούν την πρόσφυση ανύπαρκτη.

Onboard with Charles Leclerc for his crash, prior to the Red Flag! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VdOHk9FSRM — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Η ανάγκη για άμεση επιδιόρθωση του τάπητα και ο καθαρισμός της πίστας από τα διάσπαρτα θραύσματα κατέστησαν την κόκκινη σημαία αναπόφευκτη. Η διεύθυνση του αγώνα έστειλε αμέσως όλα τα μονοθέσια στο pit lane, προκειμένου να εισέλθουν τα ειδικά συνεργεία στην πίστα και να αποκαταστήσουν τη ζημιά στο κατεστραμμένο οδόστρωμα προτού δοθεί νέα εκκίνηση.

Η διακοπή αυτή έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη κεφάλαιο ανατροπών σε ένα ήδη χαοτικό ξεκίνημα. Θυμίζουμε ότι μόλις στον πρώτο γύρο, ο Μαξ Φερστάπεν τέθηκε εκτός μάχης καθώς η Red Bull του «έμεινε», με τον poleman Κίμι Αντονέλι να οδηγεί την κούρσα για λογαριασμό της Mercedes και να περιμένει πλέον την επανεκκίνηση από την πρώτη θέση.

