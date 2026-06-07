Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes κυριάρχησε στους δρόμους του Μόντε Κάρλο, κράτησε πίσω του τη Ferrari του Χάμιλτον και έκανε αποφασιστικό βήμα για τον τίτλο, την ώρα που ο Ράσελ βίωνε έναν ακόμα εφιάλτη.

Το GP Μονακό για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 πρόσφερε ένα από τα πιο δραματικά και επεισοδιακά φινάλε των τελευταίων ετών. Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι επιβεβαίωσε την απόλυτη κυριαρχία του στη φετινή σεζόν, μετατρέποντας την παρθενική του pole position στο Πριγκιπάτο σε μια σπουδαία νίκη. Ο 19χρονος Ιταλός οδηγός της Mercedes διατήρησε την ψυχραιμία του σε έναν αγώνα που διακόπηκε προσωρινά με κόκκινη σημαία, πανηγυρίζοντας την πέμπτη συνεχόμενη επιτυχία του στους πρώτους έξι αγώνες του 2026 και εδραιώνοντας τη θέση του ως το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο.

KIMI ANTONELLI DOMINATES TO WIN IN MONACO! 🏆👏



What an outstanding drive from Kimi! 😎#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/t6BXkByp8s June 7, 2026

Μέχρι τη στιγμή της διακοπής, ο Αντονέλι είχε επιβάλει πλήρως τον ρυθμό του, έχοντας χτίσει μια θηριώδη διαφορά που άγγιζε τα 30 δευτερόλεπτα από τους διώκτες του. Ωστόσο, οι ισορροπίες ανατράπηκαν πλήρως όταν η διεύθυνση του αγώνα έβγαλε την κόκκινη σημαία. Η προσωρινή διακοπή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να επιθεωρηθεί και να επιδιορθωθεί ένα τμήμα του οδοστρώματος στην τελευταία στροφή, το οποίο είχε διαλυθεί. Η αποκόλληση της ασφάλτου θεωρείται η κύρια αιτία για τις σφοδρές συγκρούσεις και τις εγκαταλείψεις των Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari) και Λανς Στρολ (Aston Martin) στο ίδιο ακριβώς σημείο της πίστας.

Η καταστροφή του Ράσελ

Μετά από μια καθυστέρηση που άγγιξε τα 40 λεπτά, ο αγώνας ξεκίνησε εκ νέου με στάση από το grid για τα τελευταία 8 καθοριστικά σπριντ γύρων. Για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια ημέρα, ο Αντονέλι πραγματοποίησε υποδειγματική εκκίνηση. Παρά την ασφυκτική πίεση που δέχθηκε από τη Ferrari του Λιούις Χάμιλτον, ο νεαρός Ιταλός δεν έκανε το παραμικρό λάθος και κράτησε τα ηνία μέχρι την καρώ σημαία. Πίσω από τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, ο Ιζάκ Χατζάρ πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην 3η θέση, χαρίζοντας στην αεροτομή της Red Bull το πρώτο της βάθρο, αν και ο Γάλλος βρίσκεται υπό εξέταση από τους αγωνοδίκες για πιθανή παράβαση κατά τη διάρκεια της κόκκινης σημαίας.

Στον αντίποδα, ο Τζορτζ Ράσελ έζησε ένα ακόμα καταστροφικό απόγευμα που ουσιαστικά εκμηδενίζει τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα. Ο Βρετανός, που σε όλο το τριήμερο δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του Αντονέλι, τέθηκε εκτός βαθμών τερματίζοντας στη 13η θέση, δεχόμενος δύο διαδοχικές ποινές. Αρχικά, εισέπραξε ποινή 5 δευτερολέπτων για υπερβολική ταχύτητα στο pit lane, ενώ στη συνέχεια του επιβλήθηκε ποινή drive-through, καθώς οι μηχανικοί της Mercedes άγγιξαν το μονοθέσιό του κατά τη διάρκεια pit stop υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, προτού εκτίσει την αρχική του τιμωρία.

Oι πρώτοι ιστορικοί βαθμοί της Cadillac

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο Αντονέλι ξέφυγε με 68 βαθμούς διαφοράς από τον Ράσελ στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον Βρετανό να υποχωρεί πλέον στην 3η θέση του πρωταθλήματος, δύο βαθμούς πίσω από τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος πανηγύρισε το δεύτερο συνεχόμενο βάθρο του με τη Ferrari. Στις πιο πίσω θέσεις, ο Όσκαρ Πιάστρι τερμάτισε 4ος με τη McLaren, μπροστά από το δίδυμο των Racing Bulls, Λίαμ Λόουσον και Άρβιντ Λίντμπλαντ, που κατέλαβαν την 5η και 6η θέση αντίστοιχα.

Ο Πιέρ Γκασλί τερμάτισε 7ος με την Alpine, ο Άλεξ Άλμπον χάρισε την 8η θέση στη Williams και ο Εστεμπάν Οκόν έφερε τη Haas στην 9η θέση. Το ιστορικό highlight των πιο πίσω θέσεων ανήκει στον Σέρχιο Πέρεζ, ο οποίος κατέκτησε τη 10η θέση και τους πρώτους ιστορικούς βαθμούς της Cadillac στη Formula 1, αν και η θέση του κρέμεται από μια κλωστή καθώς εξετάζεται για πιθανή άκυρη εκκίνηση (false start). Σημειώνεται ότι ο Μαξ Φερστάπεν δεν κατάφερε καν να ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο, καθώς η Red Bull του «στολάρησε» αμέσως μετά την εκκίνηση.

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