Ο Αντρέα Στέλα αποκαλύπτει πώς η μελέτη των μονοθεσίων των Mercedes, Ferrari και Red Bull οδήγησε στο πακέτο αναβαθμίσεων της MCL40 και στην κυριαρχία του Λάντο Νόρις στην Ουγγαρία.

Η επιβλητική νίκη του Λάντο Νόρις στο Grand Prix Ουγγαρίας -η πρώτη του σε GP ως υπερασπιστής του τίτλου- δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα μιας καλής εμφάνισης, αλλά το προϊόν μιας στρατηγικής «αλλαγής πλεύσης» στο τεχνικό τμήμα της McLaren. Η βρετανική ομάδα, που στους προηγούμενους αγώνες είχε δει τις Mercedes και Ferrari να παίρνουν το πάνω χέρι και τη Red Bull να προσπερνά στη βαθμολογία, επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση της κορυφής χάρη στο μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων της MCL40.

Η ρίζα του προβλήματος για τη φετινή McLaren εντοπιζόταν στο σχεδιαστικό concept του μονοθεσίου. Η ομάδα είχε επιλέξει πιο κοντό μεταξόνιο προκειμένου να διαχειριστεί τους αυστηρούς περιορισμούς βάρους των κανονισμών του 2026. Η απόφαση αυτή, ωστόσο, δημιούργησε αστάθεια στη ροή του αέρα κάτω από το δάπεδο και κακή κατανομή φορτίου, κάτι που φάνηκε έντονα στο Σίλβερστον, όπου το μονοθέσιο ήταν εξαιρετικά νευρικό υπό την επήρεια των δυνατών ανέμων. Η McLaren επέλεξε να καθυστερήσει τις ενδιάμεσες αναβαθμίσεις για τους Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, διοχετεύοντας όλους τους πόρους της στο ολοκληρωμένο πακέτο της Ουγγαρίας.

Μελετώντας τους αντιπάλους για τη διόρθωση πορείας

Ο επικεφαλής της ομάδας, Αντρέα Στέλα, παραδέχθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι η εξέλιξη του μονοθεσίου βασίστηκε στην ανάλυση των ανταγωνιστών: «Αντιληφθήκαμε, βλέποντας και τις ιδέες που εφάρμοζαν τα ταχύτερα μονοθέσια -όπως η Mercedes W17, η Ferrari SF-26 και η Red Bull RB22- ότι έπρεπε να διορθώσουμε την πορεία μας. Εισάγαμε εξαρτήματα που ακολουθούν διαφορετική φιλοσοφία σε ορισμένους τομείς του αυτοκινήτου. Όταν η McLaren καταλάβει ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσει, μπορεί να εξελίξει το μονοθέσιο πολύ αποτελεσματικά».

Ο Στέλα παραδέχθηκε μάλιστα ότι η άνοδος στην απόδοση ξεπέρασε ακόμα και τις προσδοκίες της ομάδας, καθώς δεν περίμεναν ότι το πακέτο θα ήταν αρκετό για να τους δώσει την pole position και τόσο κυρίαρχο ρυθμό στον αγώνα της Ουγγαρίας. Παρά τον ενθουσιασμό από τη νίκη, η ηγεσία της McLaren παραμένει προσγειωμένη. Ο Ιταλός τεχνικός τόνισε ότι η μάχη του τίτλου θα κριθεί στον ρυθμό εξέλιξης μέχρι το τέλος της χρονιάς: «Ξέρουμε ότι αυτό είναι το πλάνο για όλες τις ομάδες. Το καλό νέο είναι ότι η McLaren επέστρεψε στη μάχη των αναβαθμίσεων παλεύοντας για την πρωτοπορία. Περιμένω ότι το μονοθέσιο που θα είναι το καλύτερο στο τέλος της σεζόν θα προσθέσει ακόμα και μισό δευτερόλεπτο σε απόδοση στους επόμενους 11 αγώνες, οπότε υπάρχει τεράστια δουλειά μπροστά για όλους μας».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.