Η Williams Racing έπεσε μέσα στην ίδια της την παγίδα και ως αποτέλεσμα δεν μπορεί να υλοποιήσει τις υποσχέσεις που έχει δώσει στους οδηγούς της.

Η επιλογή του Κάρλος Σάινθ να ενταχθεί στη Williams, αφήνοντας τη Ferrari για χάρη του πρότζεκτ του εργοστασίου του Γκρόουβ έναντι της εναλλακτικής της Audi, έμοιαζε με μια στρατηγική κίνηση ενόψει των νέων κανονισμών της Formula 1 για το 2026. Αν η περσινή σεζόν είχε κλείσει τα στόματα των σκεπτικιστών με την κατάκτηση δύο βάθρων, η φετινή χρονιά εξελίσσεται σε εφιάλτη.

Τα όνειρα και η απότομη… προσγείωση

Οι προσδοκίες για το 2026 ήταν μεγάλες. Η Williams είχε εξασφαλίσει τη μονάδα ισχύος της Mercedes, η οποία είναι συνολικά το σημείο αναφοράς του grid (σ.σ. κι ας μην έχει τον καλύτερο κινητήρα εσωτερικής καύσης). Παράλληλα, ο επικεφαλής της βρετανικής ομάδας, Τζέιμς Βόουλς, είχε θυσιάσει εσκεμμένα την εξέλιξη του περσινού μονοθεσίου για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στο μονοθέσιο της νέας εποχής.

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε σκληρή. Η FW48 έχασε το shakedown της Βαρκελώνης λόγω καθυστερήσεων στο σχεδιασμό και στην παραγωγή εξαρτημάτων. Στις δοκιμές του Μπαχρέιν αποκαλύφθηκε η σκληρή αλήθεια: το μονοθέσιο ήταν υπέρβαρο, με τεράστια έλλειψη κάθετης δύναμης και τόσο κακή αεροδυναμική απόδοση που αδυνατούσε να εκμεταλλευτεί την ισχύ του γερμανικού κινητήρα στις ευθείες. Μετά από 9 αγώνες στη φετινή χρονιά τόσο ο Άλεξ Άλμπον όσο και ο Κάρλος Σάινθ είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με την τωρινή κατάσταση και εξετάζουν όλες τις επιλογές τους στην αγορά οδηγών.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Αυτογκόλ από τα αποδυτήρια

Την εξήγηση για αυτή τη φετινή αποτυχία έδωσε ο Τζέιμς Βόουλς. Το πρώην στέλεχος της Mercedes εντόπισε το πρόβλημα στις πεπαλαιωμένες υποδομές του Γκρόουβ και την οργανωτική δομή της Williams, τονίζοντας ότι η ανανέωση του προσωπικού και η προσέλκυση κορυφαίων μηχανικών χωρίς το απαραίτητο «όνομα» απαιτεί τουλάχιστον μια τριετία:

«Δεν είχαμε ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα, μια βασική δομή υποστήριξης. Ξέρω πώς είναι δομημένος ένας αποδοτικός οργανισμός. Και ακόμα και σήμερα παλεύουμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα με τους άλλους», είπε.

We go racing for you, the fans 💙



Watch the latest Vowles Verdict, presented by @krakenfx on our YouTube channel or by tapping here: https://t.co/zPOk4cCLaT pic.twitter.com/HQYwBAfG4C July 8, 2026

Το έργο του Βόουλς περιπλέκεται καθώς πρέπει ταυτόχρονα να αναδιοργανώσει το εργοστάσιο και να σχεδιάσει ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο, έχοντας ως μοναδικά χρονικά παράθυρα για κτιριακές και δομικές αλλαγές το καλοκαιρινό διάλειμμα του Αυγούστου και τη διακοπή του χειμώνα.

Το πρόβλημα που προκύπτει είναι πως αυτά τα λόγια δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν από το στόμα του Βόουλς. Όντας τρία χρόνια στη Williams γνώριζε καλά την κατάσταση που επικρατεί, όμως οι βλέψεις του για την τωρινή εποχή τεχνικών κανονισμών ήταν βάθρα και νίκες.

Λάθος υπολογισμοί, λάθος αποφάσεις

Η Williams, που θυσίασε ολόκληρο το 2025 για το 2026, ήλπιζε πως το μονοθέσιό της θα ήταν ελαφρώς υπέρβαρο, όχι στο κατώτατο όριο βάρους δηλαδή, αλλά εντός προγράμματος. Το τελικό αποτέλεσμα όμως ήταν πολύ κατώτερο των προσδοκιών, με τον Βρετανό να αποκαλύπτει πώς απέτυχε σε αυτό το κομμάτι η ομάδα του.

«Πίστευα ότι θα ήμασταν σε θέση να παράγουμε ένα μονοθέσιο ελαφρώς πάνω από το κατώτατο όριο βάρους, αλλά πάνω-κάτω μέσα στ χρονοδιάγραμμα που είχαμε. Δεν ήταν τόσο καλό ώστε να αποτελεί το σημείο αναφοράς, δεν νομίζω ότι είπαμε ποτέ ότι θα βασιζόμασταν σε αυτόν τον στόχο για φέτος. Δεν είναι αυτό που πετύχαμε, όμως. Ήμασταν κατώτεροι των προσδοκιών. Ο λόγος είναι απλός. Πιστεύω ότι, εκ των υστέρων, συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε κάποια δεδομένα, αλλά δεν τα εμπιστευόμασταν κιόλας. Η πρώτη φορά που είδαμε αυτά τα δεδομένα ήταν πολύ αργά για να γίνουν διορθώσεις. Και όταν συσσωρεύεται μια καθυστέρηση τριών εβδομάδων, δεν μπορείς να ανακτήσεις το χαμένο χρόνο».

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.