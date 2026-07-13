Η Ducati και οι θρύλοι της για τα 100 χρόνια του Ιταλού κατασκευαστή

Τα σημαντικά γενέθλια της Ducati γιορτάστηκαν μεταξύ άλλων και στο διάσημο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood.

100 χρόνια καινοτομίας, τεχνολογικής αριστείας και αδιαμφισβήτητου ιταλικού σχεδιασμού τιμήθηκαν από παλιούς και νυν πρωταθλητές κατά τη διάρκεια του μοναδικού Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood. Κάτω από το σλόγκαν της εκατονταετηρίδας «Ένας αιώνας φτιαγμένος από δευτερόλεπτα», η Ducati ένωσε γενιές αναβατών, θαυμαστών και ένθερμων οπαδών σε έναν αξέχαστο εορτασμό του ταξιδιού της μάρκας, από την ίδρυσή της στη Μπολόνια το 1926 μέχρι τη σημερινή της θέση ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον παγκόσμιο μοτοσικλετισμό.

Το αποκορύφωμα του εορτασμού ήταν μια ειδική στιγμή στο μπαλκόνι του Goodwood House, όπου μερικοί από τους μεγαλύτερους ήρωες αγώνων της Ducati συγκεντρώθηκαν μαζί με τους νυν ανταγωνιστές της για να γιορτάσουν τη θρυλική κληρονομιά της μάρκας. Στην ιστορική αυτή περίσταση συμμετείχαν θρύλοι όπως οι Carl Fogarty, Casey Stoner, Troy Bayliss, Shane Byrne, Josh Brookes και Dario Marchetti. Σε συνεργασία με το WorldSBK και κατευθείαν από το Donington Park όπου πραγματοποιήθηκε αγώνας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, νυν αστέρια της Ducati Superbike όπως οι Nicolò Bulega και Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), Alvaro Bautista, Lorenzo Baldassarri, Tommy Bridewell και Tarran Mackenzie συμμετείχαν επίσης στο Ducati Balcony για τον κόκκινο εορτασμό, δημιουργώντας μια μοναδική συγκέντρωση ταλέντων.

Carl Fogarty: «Είναι φανταστικό να συμμετέχω στους εορτασμούς των 100 χρόνων με τη Ducati. Είμαι περήφανος που ήμουν μέρος της εκπληκτικής ιστορίας της και είναι μέρος της δικής μου με τέσσερις τίτλους World SuperBike στη σέλα μιας Ducati, με, κατά τη γνώμη μου, την πιο εμβληματική μοτοσικλέτα που κατασκευάστηκε ποτέ, την 916. Οι στιγμές στο μπαλκόνι είναι πάντα ξεχωριστές. Το πλήθος είναι πάντα φανταστικό και είναι καταπληκτικό να γιορτάζεις με την οικογένεια της Ducati.»

Troy Bayliss: «Το Φεστιβάλ Ταχύτητας Goodwood είναι μια εκδήλωση παγκόσμιας κλάσης και το να βρίσκεσαι στο μπαλκόνι είναι πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα. Είναι τόσο ωραίο να κάνεις παρέα με θρύλους από το παρελθόν και το παρόν, αλλά και με καταπληκτικές μηχανές για να γιορτάσεις έναν αιώνα αριστείας. Έχω την ευκαιρία να οδηγήσω την Ducati 996 GSE του 1998 για άλλη μια φορά, κάτι που είναι πραγματικά νοσταλγικό. Η Ducati μου έδωσε την ευκαιρία να εκπροσωπήσω την Αυστραλία παγκοσμίως και να κερδίσω τρία παγκόσμια πρωταθλήματα.»

Ο εορτασμός της εκατονταετηρίδας στο Goodwood υποδέχτηκε επίσης την αποκλειστική Ducati Collezione 100, μια συλλογή μοτοσικλετών περιορισμένης έκδοσης που δημιουργήθηκε για να τιμήσει τις πιο εμβληματικές στιγμές της μάρκας. Με 10 αριθμημένες μοτοσικλέτες, η καθεμία περιορισμένη σε 100 μονάδες παγκοσμίως, η συλλογή αποτίει φόρο τιμής στις νίκες της Ducati στους αγώνες, στις θρυλικές μοτοσικλέτες και στις ιστορίες που έχουν διαμορφώσει γενιές Ducatisti. Η Collezione 100 πρωτο-αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα MotoGP του Mugello τον περασμένο Μάιο. Εκθεμένη στο Goodwood, μεταξύ άλλων μοντέλων, η Collezione 100 γιόρτασε επίσης τη βρετανική κληρονομιά με την Panigale V4 S 100, εμπνευσμένη από τα γραφικά της Ducati που κέρδισε την πρώτη έκδοση του 200 Miglia di Imola το 1972 με τους Paul Smart και Bruno Spaggiari.