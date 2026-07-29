Opel και ΠΑΕ Ολυμπιακός: Ανανέωση της χορηγικής συνεργασίας για 3η χρονιά

Η Opel συνεχίζει να καλύπτει τις ανάγκες μετακίνησης του πειραϊκού συλλόγου μέσω της εξηλεκτρισμένης γκάμας των μοντέλων της.

Η Opel ανακοίνωσε τη συνέχιση της χορηγικής της συνεργασίας με την ΠΑΕ Ολυμπιακός για τρίτη διαδοχική αγωνιστική περίοδο. Η συμφωνία επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία της γερμανικής μάρκας στις δραστηριότητες του συλλόγου, προσφέροντας κάλυψη στις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης της ομάδας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Opel διαθέτει στόλο οχημάτων από τη σύγχρονη και εξηλεκτρισμένη γκάμα της. Τα μοντέλα αυτά αξιοποιούνται για τις λειτουργικές απαιτήσεις του συλλόγου, δίνοντας έμφαση στις τεχνολογικές λύσεις, την ασφάλεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Κοινές αρχές και νέα αγωνιστική περίοδος

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η σχέση των δύο πλευρών στηρίζεται σε κοινές αξίες, όπως η συνέπεια, η ομαδικότητα, η καινοτομία και η επιδίωξη υψηλών επιδόσεων. Παράλληλα, η πολυετής αυτή σύμπραξη ενισχύει τη σταθερότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στα δύο μέρη.

Με την έναρξη της νέας σεζόν, η γερμανική εταιρεία και η ΠΑΕ Ολυμπιακός συνεχίζουν την κοινή τους πορεία, στοχεύοντας στη διατήρηση μιας αποδοτικής συνεργασίας τόσο εντός όσο και εκτός των αγωνιστικών χώρων.