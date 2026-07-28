Η McLaren φωνάζει «παρούσα» στη μάχη του τίτλου της F1

Η αναβάθμιση στην Ουγγαρία έφερε την πρώτη φετινή νίκη για τον Λάντο Νόρις, σε ένα πρωτάθλημα που εξελίσσεται σε έναν ανελέητο «πόλεμο» εξελίξεων στα εργοστάσια.

Η απόλυτη κυριαρχία που παρουσίασε η Mercedes στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν της Formula 1 ανήκει πλέον στο παρελθόν. Το πρωτάθλημα του 2026 έχει μετατραπεί σε μια μάχη εξέλιξης, όπου η ισορροπία δυνάμεων αλλάζει από αγώνα σε αγώνα ανάλογα με τις αεροδυναμικές αναβαθμίσεις που προσθέτει κάθε ομάδα στα μονοθέσιά της.

Στην Ουγγαρία ήταν η σειρά της McLaren να κάνει το επόμενο βήμα, παρουσιάζοντας ένα νέο δάπεδο που ολοκλήρωσε το πακέτο αναβαθμίσεων του Μαϊάμι και του Μόντρεαλ. Η επιλογή αυτή απέδωσε άμεσα καρπούς, επιτρέποντας στον Λάντο Νόρις να σημειώσει την πρώτη φετινή νίκη της ομάδας ξεκινώντας από την pole position, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι επιβεβαίωσε την ταχύτητα του μονοθεσίου πριν τεθεί εκτός μάχης.

Finishing the first half of the season on a high 🧡#McLarenF1 | #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/5MYdJF2KqY — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) July 27, 2026

Τα 12 χιλιοστά και τα λάθη των ανταγωνιστών

Μια προσεκτική αναγνωση των δεδομένων του τριημέρου δείχνει ότι τα περιθώρια στην κορυφή παραμένουν οριακά. Η pole position του Λάντο Νόρις επιτεύχθηκε με διαφορά μόλις 12 χιλιοστών του δευτερολέπτου από τον Λιούις Χάμιλτον, σε μια περίοδο κατατακτήριων δοκιμών που η Ferrari δεν εκμεταλλεύτηκε πλήρως την ταχύτητά της.

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντερίκ Βασέρ, σημείωσε ότι η ιταλική ομάδα είχε την ταχύτητα να διεκδικήσει την πρώτη θέση στο grid, αποδίδοντας το τελικό αποτέλεσμα σε ατέλειες στην εκτέλεση του πλάνου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Την ίδια στιγμή, ο Τότο Βολφ παραδέχθηκε ότι η Mercedes δυσκολεύτηκε με ρυθμίσεις που επέλεξε την Παρασκευή, αν και ο ρυθμός του Κίμι Αντονέλι και η ανάκαμψη του Τζορτζ Ράσελ έδειξαν τη δυναμική της W17.

Η ρεαλιστική εκτίμηση του Άντρεα Στέλα

Ο επικεφαλής της McLaren, Άντρεα Στέλα, διατήρησε μια απόλυτα προσγειωμένη στάση παρά τους πανηγυρισμούς για τη νίκη. Ο Ιταλός τεχνικός αναγνώρισε ότι η pole position ήταν εν μέρει αποτέλεσμα της μη βέλτιστης απόδοσης των αντιπάλων τους στις κατατακτήριες, επισημαίνοντας ότι η Ferrari συνεχίζει να διαθέτει ένα από τα πιο ισχυρά πλαίσια σε πρόσφυση και φρεναρίσματα.

Debriefing our race weekend with Andrea 🏁#McLarenF1 | #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/clhvPIqwNj — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) July 26, 2026

Στον αγώνα, ωστόσο, η McLaren εμφάνισε ξεκάθαρο πλεονέκτημα ρυθμού όταν ο Νόρις βρέθηκε σε καθαρό αέρα. Η διαχείριση των ελαστικών και η σταθερότητα του μονοθεσίου στις παρατεταμένες στροφές του Χανγκάρορινγκ επέτρεψαν στον Βρετανό να χτίσει διαφορά, επιβεβαιώνοντας ότι το νέο δάπεδο λειτουργεί αποτελεσματικά στις πίστες υψηλής αρνητικής αντωτικής δύναμης.

Ο κρίσιμος «πόλεμος» των αναβαθμίσεων

Η νίκη στη Βουδαπέστη επιβεβαιώνει ότι η McLaren είναι πλέον μια απόλυτα υπολογίσιμη διεκδικήτρια του τίτλου και όχι μια ομάδα που απλώς εκμεταλλεύεται τις συγκυρίες. Το πακέτο αναβαθμίσεων λειτουργεί εξαιρετικά και δίνει στον Λάντο Νόρις και στον Όσκαρ Πιάστρι τα όπλα να μάχεται στα ίσα με τη Mercedes και τη Ferrari.

Ωστόσο, για να θεωρηθεί το απόλυτο φαβορί, η ομάδα του Ουόκινγκ καλείται να ξεπεράσει δύο σημαντικές προκλήσεις. Πρώτον, να λύσει οριστικά τα θέματα αξιοπιστίας που καθόρισαν το δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν και στέρησαν ένα πιθανό 1-2 στην Ουγγαρία. Δεύτερον, να διατηρήσει τον ίδιο επιθετικό ρυθμό εξελίξεων στους επόμενους αγώνες. Ο τίτλος του 2026 δεν θα κριθεί από έναν μεμονωμένο αγώνα, αλλά από το ποιο εργοστάσιο θα κερδίσει τον «πόλεμο» των αναβαθμίσεων μέχρι το τέλος της σεζόν.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Ουγγαρίας.