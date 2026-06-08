Μπορεί να έχει πέντε συνεχόμενες νίκες στη Formula 1 όμως ο Κίμι Αντονέλι δεν είναι στο επίπεδο που θέλει να θέσει στο 2026.

Με τον καλύτερο τρόπο εξελίσσεται το 2026 για τον Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός με μία ακόμη επιβλητική εμφάνιση, αυτή τη φορά στο Μονακό, διεύρυνε το σερί 5 νικών του στο φετινό πρωτάθλημα.

Έχοντας κυριαρχήσει σε κατατακτήριες και αγώνα ο Αντονέλι έχει πλέον διαφορά 66 βαθμών στη βαθμολογία οδηγών από τον δεύτερο, Λιούις Χάμιλτον.

Ένας «τρομερός αγώνας»

Μιλώντας για τον αγώνα του στο Μονακό ο Αντονέλι αναφέρθηκε στην άνεση που νιώθει μέσα στην W17 και την αυτοπεποίθηση που του δίνει.

«Ήταν ένα τρομερό τριήμερο, ένας φοβερός αγώνας. Ήταν μια από αυτές τις ημέρες που είχαμε εξαιρετικό ρυθμό και οδήγηση μου φαινόταν τόσο φυσική. Το μονοθέσιο ήταν καταπληκτικό και μου έδινε την αυτοπεποίθηση να πιέσω. Ήταν μια πολύ απολαυστική ημέρα», ανέφερε ο Ιταλός.

Επιπλέον ο 19χρονος Αντονέλι μίλησε για τη φετινή χρονιά και έστειλε μήνυμα στον ανταγωνισμό πως δεν πρόκειται να επαναπαυθεί.

«Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι μεγάλη η σεζόν. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να ανεβάσουμε τον πήχη. Στόχος είναι να συνεχίσουμε να αποδίδουμε με αυτόν τον τρόπο. Η ομάδα μου έχει δώσει ένα εξαιρετικό μονοθέσιο, έχει κάνει φανταστική δουλειά και με στηρίζει εμένα και την οικογένειά μου».

GRAND SLAM 😮‍💨✅



A sensational weekend in Monaco from Kimi Antonelli 👊#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/pTR2BWmRyj — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Το άγχος της δεύτερης εκκίνησης

Μετά την κόκκινη σημαία που προκλήθηκε από τη διαλυμένη άσφαλτο, ο Αντονέλι παραδέχθηκε πως δεν ήθελε να γίνει εκκίνηση από στάση.

«Για να πω την αλήθεια δεν ήθελα να γίνει ξανά εκκίνηση. Δεν ήθελα να ξεκινήσει ξανά ο αγώνας. Όταν είδα την ειδοποίηση προσπάθησα να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου και να εστιάσω ξανά στον αγώνα. Είδα κάποια δεδομένα τηλεμετρίας και εστίασα στην εκκίνηση. Έφερα τα ελαστικά στην κατάλληλη θερμοκρασία και ένα δευτερόλεπτο μετά την εκκίνηση ήξερα πως θα στρίψω πρώτος στη στροφή 1. Από κει και πέρα απόλαυσα τους τελευταίους γύρους».