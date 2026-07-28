Η απλοποίηση των τεχνικών κανονισμών της Formula 1 είναι ξανά στο προσκήνιo, ώστε οι οδηγοί να μην είναι «όμηροι» των πολύπλοκων λογισμικών των μονοθεσίων.

Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί της Formula 1 συνεχίζουν να προκαλούν έντονες συζητήσεις στο paddock, με το ζήτημα της διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας να βρίσκεται στο επίκεντρο. Μετά τους αγώνες σε πίστες υψηλών απαιτήσεων όπως το Σίλβερστον και το Σπα, οι προβληματισμοί φούντωσαν ξανά σχετικά με το κατά πόσο οι αλγόριθμοι και το λογισμικό επηρεάζουν δυσανάλογα την εικόνα που εισπράττουν οι φίλαθλοι για την πραγματική απόδοση των οδηγών.

Η εφαρμογή της ισορροπίας ανάμεσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και την ηλεκτρική ενέργεια έχει δημιουργήσει μια συνθήκη όπου απειροελάχιστες διαφορές στους χειρισμούς, όπως στο πάτημα του γκαζιού, μπορούν να κοστίσουν αρκετά δέκατα του δευτερολέπτου στις ευθείες. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε ολόκληρο το grid, με πιο έντονη την περίπτωση του Τζορτζ Ράσελ, περιπλέκοντας την αξιολόγηση των οδηγών τόσο από το κοινό όσο και από τις ίδιες τις ομάδες.

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Η επίδραση του λογισμικού και η πραγματική απόδοση

Η εξάρτηση από τη διαχείριση της μπαταρίας έχει δημιουργήσει καταστάσεις που βλέπουμε για πρώτη φορά στα χρονικά. Ένας οδηγός μπορεί να χάσει πολύτιμο χρόνο στην ευθεία χωρίς απαραίτητα να έχει κάνει κάποιο ουσιαστικό λάθος, αλλά επειδή ο αλγόριθμος λογισμικού αντέδρασε διαφορετικά σε μια προηγούμενη στροφή.

Ο επικεφαλής της Haas, Αγιάο Κομάτσου, τοποθετήθηκε ανοιχτά για το θέμα στη Βουδαπέστη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για απλοποίηση του αθλήματος.

«Ειλικρινά, θεωρώ ότι πρέπει να απλοποιήσουμε το άθλημα. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι υπερβολικά περίπλοκα. Το γεγονός ότι μια μικρή λεπτομέρεια στους χειρισμούς του οδηγού μπορεί να έχει ακούσιες ή δευτερεύουσες συνέπειες είναι κάτι που όλοι έχουμε εντοπίσει ότι πρέπει να βελτιωθεί. Πρέπει να δώσουμε ξανά τον πλήρη έλεγχο στον οδηγό. Είναι σημαντικό για όλους να κατανοούν το άθλημα, ανεξάρτητα από το επίπεδο ενδιαφέροντός τους», ανέφερε ο Ιάπωνας.

Οι οδηγοί δεν ξέρουν αν έκαναν λάθη

Ο Κομάτσου ξεκαθάρισε ότι τέτοιες διακυμάνσεις δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ως οδηγικά λάθη, καθώς ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης αντίληψης μέσα στο μονοθέσιο:

«Δεν θα αποκαλούσα μια κατάσταση ως οδηγικό λάθος. Για να το πεις αυτό, πρέπει να περιμένεις από τον οδηγό να κατανοεί κάθε λεπτομέρεια της στρατηγικής ή του λογισμικού και τον τρόπο που υπολογίζονται όλα αυτά, κάτι που είναι αδύνατον. Για εμένα, οι οδηγοί πρέπει να συνεχίσουν να οδηγούν με το ένστικτο για να φτάνουν στο όριο της πρόσφυσης, ειδικά στις κατατακτήριες δοκιμές. Να πατούν το γκάζι όσο το δυνατόν νωρίτερα. Αυτό είναι το πνεύμα των αγώνων».

Ο Ιάπωνας συμπλήρωσε πως η τρέχουσα κατάσταση μπερδεύει τους θεατές: «Η αφορμή είναι μια τόσο μικρή διαφορά και η συνέπεια είναι δυσανάλογα μεγάλη. Ο φίλαθλος, βλέποντας τη διαφορά στον χρόνο γύρου, δεν μπορεί να καταλάβει αν ο οδηγός έκανε πράγματι κακή δουλειά ή αν απλώς έχασε δύο με τρία δέκατα λόγω της διαχείρισης ενέργειας. Ποια είναι η πραγματική διαφορά ανάμεσά τους; Θα φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο, αλλά αυτή τη στιγμή το πλαίσιο παραμένει πολύ σύνθετο».

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