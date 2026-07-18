Περιχαρής για την επίτευξη της pole position ήταν ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος είναι φαβορί για μία ακόμη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Από την pole position για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα θα εκκινήσει o Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός με μία εξαιρετική προσπάθεια στο τέλος του Q3 έκανε τον ταχύτερο γύρο και αύριο στον αγώνα των 44 γύρων έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

Με αυτή του την επίδοση ο Αντονέλι έφτασε τις έξι pole καριέρας και αύριο κόντρα στους Μαξ Φερστάπεν και Τζορτζ Ράσελ ψάχνει την έκτη του νίκη στο 2026.

Η νέα εκπομπή «Pole Position by Allwyn» κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Ο αγώνας είναι αυτός που μετράει

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επίτευξη της pole position στο Σπα, ο Αντονέλι έδωσε έμφαση στη σημασία του αυριανού αγώνα. Όπως καλά γνωρίζει, δεν έχει περιθώριο να χάσει άλλους βαθμούς στο πρωτάθλημα

«Το αυριανό αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει Η pole position είναι φανταστική. Δεν ήταν καθόλου εύκολη περίοδος κατατακτήριων δοκιμών. Η πίστα άλλαζε συνεχώς, όμως καταφέραμε να βελτιώνουμε τον χρόνο μας γύρο με τον γύρο και να εξασφαλίσουμε την πρώτη θέση. Ήταν πραγματικά υπέροχο. Αλλά αύριο είναι μια νέα μέρα και, φυσικά, ο Μαξ θα ξεκινήσει ακριβώς δίπλα μου. Επομένως, το να κάνω μια καλή εκκίνηση και να μείνω μπροστά του μέχρι τη στροφή 5 θα είναι καθοριστικής σημασίας».

Για την προσπάθεια που του έδωσε την pole, o νεαρός Ιταλός τόνισε: «Ο τελευταίος γύρος ήταν σταθερός. Βελτιώθηκα πολύ, ειδικά στο δεύτερο κομμάτι της πίστας, οπότε εξελίχθηκε σε έναν καλό γύρο. Φυσικά, υπήρχαν περιθώρια να βρω λίγο περισσότερο χρόνο εδώ κι εκεί. Αλλά είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα».

Και τώρα αγώνας

Ο αγώνας της Κυριακής είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE μας από τις 15:30 ώρα Ελλάδος για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.