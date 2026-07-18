Ford Puma: Κίνηση-ματ με πλουσιότερο εξοπλισμό στην ίδια τιμή

Οι εκδόσεις ST-Line, ST-Line X και BlueCruise Edition του δημοφιλούς B-SUV αναβαθμίζονται σημαντικά με το Comfort Pack και νέα σπορ ανάρτηση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Το Ford Puma συνεχίζει να αποτελεί το απόλυτο best-seller της μάρκας στην Ευρώπη, αλλά και μια από τις πλέον αγαπημένες επιλογές στην ελληνική αγορά των compact SUV. Θέλοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη value-for-money πρότασή του, η Ford Motor Ελλάς προχωρά σε μια εξαιρετικά ελκυστική κίνηση, προσφέροντας πλουσιότερο στάνταρ εξοπλισμό στις πιο δημοφιλείς εκδόσεις του μοντέλου, κρατώντας τις τιμές απόλυτα σταθερές.

Η αναβάθμιση αφορά τον τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1.0L EcoBoost απόδοσης 125 PS, ο οποίος συνδυάζεται με το αποδοτικό σύστημα ήπιας υβριδικής υποβοήθησης mHEV. Με την τιμή εκκίνησης να διατηρείται σταθερά στις 21.528 ευρώ, οι υποψήφιοι αγοραστές των εκδόσεων ST-Line, ST-Line X και BlueCruise Edition απολαμβάνουν πλέον κορυφαία στοιχεία άνεσης και τεχνολογίας χωρίς επιπλέον χρέωση.

Το Comfort Pack μπαίνει στον στάνταρ εξοπλισμό

Η σημαντικότερη προσθήκη στην καθημερινότητα του οδηγού έρχεται με την ενσωμάτωση του πακέτου άνεσης Comfort Pack στον βασικό εξοπλισμό των τριών αυτών εκδόσεων. Πρόκειται για ένα σύνολο εξοπλισμού που συνήθως χρεώνεται έξτρα και περιλαμβάνει πρακτικές λύσεις που αναβαθμίζουν δραστικά την ευκολία χρήσης στην πόλη αλλά και στο ταξίδι.

Στο Comfort Pack περιλαμβάνονται πλέον ως στάνταρ η κάμερα οπισθοπορείας για απροβλημάτιστο παρκάρισμα, η ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα του χώρου αποσκευών και η λειτουργία Keyless Entry για είσοδο χωρίς κλειδί. Επιπλέον, προσφέρεται ασύρματη φόρτιση smartphone, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέφτες με προβολή του λογοτύπου Puma στο έδαφος, φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης και κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος.

Νέα σπορ ανάρτηση και κορυφαίες εκδόσεις ST-Line X & BlueCruise

Η Ford, πιστή στο οδηγοκεντρικό της DNA, δεν περιορίστηκε μόνο στις ψηφιακές και πρακτικές ευκολίες, αλλά προχώρησε και σε δυναμικές αναβαθμίσεις. Οι εκδόσεις αυτές εξοπλίζονται πλέον με μια νέα σπορ ανάρτηση που ενισχύει τον fun-to-drive χαρακτήρα του Puma, προσφέροντας εξαιρετική σταθερότητα και κορυφαίο έλεγχο στις στροφές, χωρίς να θυσιάζεται η άνεση στην καθημερινή χρήση.

Για όσους αναζητούν την απόλυτη εμπειρία, η έκδοση ST-Line X προσθέτει Adaptive Cruise Control, κάμερα 360 μοιρών και premium ηχοσύστημα B&O, ενώ η BlueCruise Edition εισάγει το σύστημα hands-free οδήγησης Ford BlueCruise στο αποκλειστικό χρώμα Vapor Blue. Η απόκτηση όλων των αναβαθμισμένων εκδόσεων συνοδεύεται από τα ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης της Ford Finance, με προνομιακό ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο από 0,9%.