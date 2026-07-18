O Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1 ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές στο θρυλικό Σπα και θα εκκινήσει από την pole position τον αυριανό αγώνα

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βελγίου, του 10ου αγώνα της Formula 1 στο 2026, αποδείχθηκαν για μία ακόμη φορά συναρπαστικές. Έπειτα από μία σκληρή μάχη στο Q3 o Κίμι Αντονέλι ήταν αυτός που ξεχώρισε και πάλι.

Ο Ιταλός με έναν τρομερό χρόνο στο τέλος έγραψε το 1:44,361 και έφτασε στην 6η του pole position στο 2026. Δίπλα του στην εκκίνηση θα έχει τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έχοντας τη βοήθεια του teammate του με slipstream πήρε τη 2η θέση και αύριο θα στοχεύσει στη νίκη. Ο Λάντο Νόρις ήταν 3ος, όμως λόγω ποινής 10 θέσεων, ο Τζορτζ Ράσελ θα είναι στην 3η θέση.

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Q1

Το pitlane άνοιξε και τα πρώτα μονοθέσια έκαναν την εμφάνισή τους στην πίστα. Η Ferrari είχε καταφέρει να επιδιορθώσει το μονοθέσιο του Χάμιλτον έπειτα από τη ζημιά που υπέστη στο FP3. Οι δύο Cadillac και ο Στρολ ήταν πρώτοι στην πίστα και λίγο αργότερα εμφανίστηκαν και οι υπόλοιποι οδηγοί.

Ο Φερστάπεν έγραψε με το καλημέρα τον ταχύτερο γύρο του τριημέρου και έδειξε τις διαθέσεις του από νωρίς. Αυτός που τον ξεπέρασε ήταν ο Νόρις, ο οποίος είχε εξαιρετικό ρυθμό. Οι οδηγοί έκαναν μόλις μία προσπάθεια πριν επιστρέψουν στα γκαράζ τους. Με δεδομένο πως οι δύο Aston Martin και οι δύο Cadillac θα έμεναν εκτός συνέχειας, ψάχναμε τους άλλους δύο οδηγούς που θα έμεναν εκτός μάχης.

Η μάχη στο τέλος της διαδικασίας ήταν μεγάλη, με τις θέσεις εκτός 16άδας να αλλάζουν συνεχώς. Ο Άλμπον αποκλείστηκε ως 17ος για μόλις 0,007 δλ από τον Όλιβερ Μπέρμαν. Μαζί του αποκλείστηκαν οι Οκόν, Μπότας, Πέρεζ, Αλόνσο και Στρολ.

Q2

Το 15λεπτο ξεκίνησε με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα. Ο Αντονέλι έγραψε έναν εντυπωσιακό γύρο στο 1:45,142 και άφησε τους υπόλοιπους να ψάχνονται. Αυτος που τον πλησίασε πιο πολύ ήταν ο Λεκλέρ, ο οποίος ήταν μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου πιο αργός, ενώ ο Νόρις έγραψε την τρίτη ταχύτερη προσπάθεια. Εντυπωσιακός ήταν και ο 6ος Λίντμπλαντ.

Η μάχη για την πρόκριση ήταν έντονη στα τελευταία λεπτά, με τους οδηγούς να πιέζουν στο όριο για έναν καλό χρόνο. Ο 10ος Μπορτολέτο ήταν υπό πίεση, όπως και ο 9ος Χατζάρ. Η μάχη ήταν εν τέλει ανάμεσα στον οδηγό της Audi και του Λόσον, με τον Βραζιλιάνο να κερδίζει.

Ο Λόσον έμεινε 11ος και μαζί του αποκλείστηκαν οι Γκασλί, Κολαπίντο, Χούλκενμπεργκ, Σάινθ και Μπέρμαν.

Μετά το τέλος του Q2 o Χούλκενμπεργκ σταμάτησε στην πίστα με πρόβλημα στα υδραυλικά της R26 του.

Q3

Η μάχη της pole position ξεκίνησε με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα με φρέσκο σετ μαλακής γόμας ελαστικών. Πρώτοι ήταν οι οδηγοί της Red Bull και πίσω τους αυτοί της Mercedes.

Ο Αντονέλι έγραψε έναν εκπληκτικό χρόνο για να περάσει τον Φερστάπεν που ήταν 1ος έχοντας πάρει βοήθεια από τον teammate του μέσω slipstream στον τελευταίο τομέα. Όμως αυτός που τον ξεπέρασε ήταν ο Νόρις με το 1:44,801 πήρε την προσωρινή 1η θέση στο Q3. Πέρα από τον Αντονέλι, στο ίδιο δέκατο ήταν και ο Λεκλέρ.

Σε εκείνο το σημείο βγήκε η κόκκινη σημαία για να καθαριστεί η πίστα στον τρίτο τομέα. Η κατάταξη είχε ως εξής: Νόρις, Αντονέλι, Λεκλέρ, Φερστάπεν, Χάμιλτον, Ράσελ, Πιάστρι, Λίντμπλαντ, Μπορτολέτο και Χατζάρ.

Όλα όμως κρίθηκαν στις τελευταίες προσπάθειες. Ο Φερστάπεν πήρε το τέλειο slipstream από τον Χατζάρ στον τελευταίο τομέα της πίστας και αυτό τον επανέφερε στην 1η θέση. Όμως ο Αντονέλι είχε διαφορετική άποψη και με το 1:44,361 πήρε την pole position. Ο Νόρις δεν κατάφερε να βελτιώσει και έμεινε στην 3η θέση, ενώ κακό τελευταίο γύρο είχαν και οι δύο οδηγοί της Ferrari.

O Ράσελ πήρε την 4η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Λεκλέρ, Χάμιλτον, Πιάστρι, Λίντμπλαντ, Μπορτολέτο και Χατζάρ.

Και τώρα αγώνας

Ο αγώνας της Κυριακής είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε στο LIVE μας από τις 15:30 ώρα Ελλάδος για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

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Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας.