Οι φετινές 24 Ώρες Λε Μαν ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο για την Aston Martin η οποία έκανε την ταχύτερη επίδοση στην επίσημη ημέρα δοκιμών.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι 24 Ώρες Λε Μαν, του τρίτου αγώνα του WEC στο 2026 ξεκίνησαν με την επίσημη ημέρα δοκιμών, γνωστή ως Test Day στη θρυλική πίστα La Sarthe. Οι ομάδες και οι οδηγοί 62 αγωνιστικών αυτοκινήτων από τρεις κατηγορίες, Hypercar, LMP2 και LMGT3, είχαν δύο περιόδους στη διάθεσή τους ώστε να βρουν τα πατήματά τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη μεγάλη εβδομάδα αγώνα.

Σκοπός της ημέρας δοκιμών δεν ήταν η επίτευξη του ταχύτερου γύρου. Η συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του set-up είναι άκρως σημαντική για τις ομάδες. Επιπλέον πρέπει να συνηθίσουν την κίνηση στην πίστα, η οποία πολλές φορές είναι «βάρβαρη», ειδικά όταν πίσω από το τιμόνι LMP2 ή LMGT3 είναι αρχάριοι οδηγοί.

H Aston Martin έθεσε το ρυθμό

Ο Τομ Γκάμπλ σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας με την #007 Aston Martin Valkyrie, σταματώντας τα χρονόμετρα στο 3:26.293 κατά τη διάρκεια της απογευματινής περιόδου δοκιμών. Έτσι χάρισε στην αγγλοαμερικανική ομάδα Aston Martin THOR το πρώτο σημαντικό αποτέλεσμα πριν από τον μεγάλο αγώνα. Η επίδοση του Γκαμπλ ήταν περίπου τρία δευτερόλεπτα ταχύτερη από τον καλύτερο χρόνο που είχε πετύχει η Valkyrie στην Test Day του 2025, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει το πρόγραμμα της Aston Martin.

Η Toyota βρέθηκε πολύ κοντά στην κορυφή, με τον Μπρεντον Χάρτλεϊ να ανεβάζει το #8 Toyota TR010 Hybrid στη δεύτερη θέση με χρόνο 3:26.401, μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από την Aston Martin. Στην 3η θέση της κατάταξης βρέθηκε η #12 Cadillac της Jota, με τον Νορμάν Νάτο να πετυχαίνει χρόνο 3:26.853.

Η Alpine κατέλαβε την 4η θέση της κατάταξης έχοντας ως ταχύτερη επίδοση το 3:26,938 του #35 A424. Η γαλλική ομάδα πέτυχε την υψηλότερη τελική ταχύτητα της ημέρας, με τον Βίκτορ Μαρτάν να πιάνει τα 345,1 χλμ/ώρα στην ευθεία Μουλσάν. Στην 5η θέση ήταν το #101 Cadillac πήρε την 5η θέση στην κατάταξη.

AND GREEN LIGHT FOR TEST DAY! 🟢



Live timing: https://t.co/KMq68dMIBT#LeMans24 pic.twitter.com/TeOb7r2ANL — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 7, 2026

Η Alpine με το #36 Hypercar ήταν στην 6η θέση, ενώ η πρώτη BMW M Hybrid V8 #20 ήταν στην 7η θέση. Η πρώτη Ferrari 499P ήταν η #51 στην 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε το #7 Toyota και το #19 της Genesis, σε μια πολύ θετική εμφάνιση για την κορεατική ομάδα.

Ενθαρρυντικά σημάδια για το ρυθμό των Hypercars

Οι διαφορές στην Test Day αποδείχθηκαν ιδιαίτερα μικρές στην κατηγορία Hypercar. Οι πρώτοι 13 της κατάταξης είχαν διαφορά μικρότερη του ενός δευτερολέπτου, ενώ η διαφορά του πρώτου με τον τελευταίο στην κατηγορία ήταν 2,2 δευτερόλεπτα μόλις.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα μικρή διαφορά, κάτι που δείχνει πως το BoP που έχει ορίσει η FIA με την ACO λειτουργεί αποτελεσματικά. Κρίνοντας μάλιστα από τις διαφορές, η μάχη για την είσοδο στη διαδικασία της Hyperpole θα είναι συναρπαστική.

First laps of Le Mans 🇰🇷



History made for @MagmaRacing as the brand becomes the first-ever Korean manufacturer to compete at Le Mans 👏#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/w3Hn8Z8MxG June 7, 2026

Πρωτιά για IDEC Sport και Ferrari στις άλλες κατηγορίες

Στην κατηγορία LMP2, ο ταχύτερος χρόνος ανήκε στην IDEC Sport, με τον Γιομπ φαν Όιτερτ να σημειώνει 3:35.344 και να αφήνει πίσω του την TDS Racing. Στη 2η θέση ήταν το #29 Oreca της Forestier Racing by Panis όντας 0,228 δλ μακριά.

Στην 3η θέση της κατάταξης βρέθηκε το Oreca 07 της Duqueine Team, στο οποίο μέλος του πληρώματος είναι η Ντοριάν Πιν.

Στην LMGT3, η #54 Ferrari 296 GT3 Evo της AF Corse ήταν η ταχύτερη της ημέρας χάρη στον Φραντσέσκο Κατσελάτσι, ο οποίος επικράτησε για λιγότερο από ένα εκατοστό του δευτερολέπτου της Porsche 911 GT3 R της Manthey. Ο χρόνος του Ιταλού ήταν στο 3:56,646. Στην 3η θέση της κατηγορίας ήταν η #33 Corvette της TF Sport.

Δείτε όλα τα αποτελέσματα της Test Day πατώντας εδώ.

Ferrari go quickest in LMGT3⏱️



It's the first time an @AFCorse GT car has topped a Test Day at Le Mans!#WEC #LeMans24 pic.twitter.com/t17lrWU2df — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 7, 2026

Και τώρα εβδομάδα αγώνα

Η δράση στο Λε Μαν θα συνεχιστεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου με τις πρώτες επίσημες περιόδους ελεύθερων δοκιμών και τις κατατακτήριες δοκιμές. Πλέον οι ομάδες μπαίνουν στην τελική ευθεία για τον σημαντικότερο αγώνα αντοχής της χρονιάς στο WEC και το μηχανοκίνητο αθλητισμό