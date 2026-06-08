Yamaha YZ250F 2027: Αν και πρωταθλητής, αλλάζει ολοκληρωτικά

Το καθαρόαιμο μοτοκρός μοντέλο της Yamaha αποκτά νέο κινητήρα, πλαίσιο και ανάρτηση, στοχεύοντας πάντα να παραμείναι στην κορυφή της κατηγορίας.

Μετά τις βελτιώσεις που δέχθηκαν το 2026 οι εκδόσεις ΥΖ125 και ΥΖ450F, ήρθε η ώρα το ιαπωνικό εργοστάσιο να αναβαθμίσει και το YZ250F αλλάζοντάς του ..τα πάντα.

Tαχύτερο, δυνατότερο, σκληρότερο

Τα βασικά συστατικά για νίκη σε αγώνες είναι ενσωματωμένα στο DNA του νέου YZ250F: υψηλότερη απόδοση, καλύτερος χειρισμός, ευκολότερη συντήρηση και βελτιωμένη αξιοπιστία. To μοντέλο του 2026 πήρε τον τίτλο στο αμερικάνικο πρωτάθλημα Supercoss με 16 νίκες σε 17 αγώνες. Κι όμως, η Yamaha έκρινε ότι αυτό του 2027 έπρεπε να γίνει ακόμα καλύτερο.

Νέος ισχυρότερος κινητήρας

Για το 2027 το μοντέλο αποκτά έναν ολοκαίνουργιο, υγρόψυκτο, τετράχρονο, μονοκύλινδρο κινητήρα DOHC 249cc, που προσφέρει περισσότερη ισχύ και ροπή σε όλο το εύρος στροφών, ενώ παράλληλα πληροί τους κανονισμούς θορύβου. Για να επιτευχθεί η βελτίωση στην απόδοση έχει αναπτυχθεί ένα ολοκαίνουργιο σύστημα βαλβίδων, που προέρχεται από το R1, το κορυφαίο μοντέλο Supersport της Yamaha. Άλλες βελτιώσεις στην εισαγωγή επιτρέπουν αυξημένη ροή αέρα και υψηλότερους ρυθμούς περιστροφής του εμβόλου. Παρά την αύξηση της ισχύος, οι αναθεωρήσεις στο κουτί του φίλτρου αέρα και στην εξάτμιση συμβάλλουν στη συμμόρφωση του νέου YZ250F με τους κανονισμούς FIM/AMA όσον αφορά τον ήχο που βγαίνει στην ατμόσφαιρα. Η αναλογία συμπίεσης έχει αυξηθεί από 13,8:1 σε 14,1:1, με νέο σχεδιασμό εμβόλου που διαθέτει λεπτότερο και ελαφρύτερο άνω δακτύλιο και διευρυμένο πείρο. Επίσης, ο στροφαλοφόρος άξονας έχει επανασχεδιαστεί, υιοθετώντας μεγαλύτερη διάμετρο και αναθεωρημένο σχήμα στροφαλοθαλάμου για βελτιστοποιημένη ισορροπία και μείωση βάρους. Το ρουλεμάν του μεγάλου άκρου της μπιέλας έχει αναβαθμιστεί με απλό μεταλλικό τύπο.

Για να επιτευχθεί καθαρή αίσθηση ροπής και σταθερός έλεγχος σε χαμηλές ταχύτητες, η αδράνεια του ρότορα αυξήθηκε κατά 8%. Και η αλυσίδα εκκεντροφόρου και ο τεντωτήρας της YZ250F έχουν ανανεωθεί για να επιτευχθεί πιο σταθερή λειτουργία και να υποστηριχθεί η αξιοπιστία. Με υψηλότερο όριο στροφών κατά 700 σ.α.λ., ο νέος κινητήρας προσφέρει πολύ ευρεία και γραμμική ζώνη ισχύος και ισχυρό μέγιστο όριο.

Μεταφέροντας την ισχύ στον πίσω τροχό, ένας ολοκαίνουργιος σχεδιασμός υδραυλικού συμπλέκτη αντικαθιστά τα ελικοειδή ελατήρια του προηγούμενου μοντέλου με ένα νέο δισκοειδές και ενσωματώνει το κύριο γρανάζι και το καλάθι σε μία ενιαία χαλύβδινη μονάδα. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο συμπαγές, ελαφρύ και ανθεκτικό συγκρότημα που προσφέρει πιο ομαλή και συνεπή εμπλοκή, απαιτώντας λιγότερη προσπάθεια, ενώ παράλληλα εξαλείφει την ανάγκη για ρυθμίσεις στην πίστα.

Νέο πλαίσιο και ανάρτηση

Το μοντέλο υιοθετεί το ίδιο αλουμινένιο πλαίσιο διπλής δοκού του κατά πολύ ισχυρότερου YZ450F. Η νέα δομή, εσωτερικά και εξωτερικά, συμπεριλαμβανομένου ενός λεπτότερου μπροστινού σωλήνα, παρέχει βελτιωμένη σταθερότητα, καλύτερη απόδοση στις στροφές και μια ακριβέστερη πληροφόρηση από το μπροστινό μέρος. Οι νέες βάσεις κινητήρα έχουν σχεδιαστεί για αυξημένη ακαμψία, βελτιώνοντας την άνεση και τη σταθερότητα στην ευθεία. Αυτές οι συνδυασμένες ενημερώσεις έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη χρηστικότητα σε όλα, από αργές, κλειστές στροφές μέχρι υψηλής ταχύτητας και τραχιές, ανώμαλες εισόδους και εξόδους, παρέχοντας μια μοτοσικλέτα που είναι πιο εύκολη στη διατήρηση της γραμμής.

Ένα νέο πίσω αμορτισέρ υψηλής απόδοσης KYB και μια αναθεωρημένη ρύθμιση πιρουνιού συμπληρώνουν το νέο πλαίσιο. Η νέα ανάρτηση παρέχει βελτιωμένη δύναμη απόσβεσης με λιγότερη αντίδραση στις προσκρούσεις. Το αναβαθμισμένο αμορτισέρ διαθέτει επίσης ένα νέο χειροκίνητο clicker συμπίεσης χαμηλής ταχύτητας για απλοποιημένες ρυθμίσεις στην πίστα. Το πίσω σύστημα πέδησης έχει υποστεί μια σημαντική αναθεώρηση, με αποτέλεσμα έναν ελαφρύ, συμπαγή σχεδιασμό που προσφέρει βελτιωμένο έλεγχο με γραμμική απόδοση. Το έμβολο της δαγκάνας και ο δίσκος του πίσω φρένου, όπως και το έμβολο της κύριας αντλίας φρένων, μειώθηκαν σε μέγεθος, με αναθεωρήσεις σε υλικά και μπουλόνια του δίσκου για μείωση του μη αναρτημένου βάρους. Ακόμα και με μειωμένο μέγεθος και βάρος, το σύστημα πέδησης διατηρεί προοδευτικά και ισχυρά χαρακτηριστικά ακινητοποίησης.

Επιπλέον, η άκρη του πεντάλ του πίσω φρένου χρησιμοποιεί πλέον συνδετήρες τύπου βίδας αντί για πριτσίνια για απλοποιημένη συντήρηση.

Στυλ και εφαρμογές

Τα στυλιστικά στοιχεία ταιριάζουν με τη ναυαρχίδα YZ450F και τώρα περιλαμβάνουν ένα πιο λεπτό και συμπαγές μπροστινό number plate, νέα πλαϊνά καλύμματα δύο τεμαχίων, λεπτότερο πίσω φτερό και νέα γραφικά YZ. Το υλικό του καλύμματος σέλας σε σχήμα κηρύθρας βελτιώνει επίσης την κίνηση του αναβάτη στη μοτοσικλέτα. Τέλος, η κορυφαία εφαρμογή Yamaha Power Tuner διατηρεί όλες τις λειτουργίες της προηγούμενης έκδοσης και προσθέτει μια λειτουργία κλειδώματος ECU για αποφυγή κλοπής, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να αποτρέψουν την μη εξουσιοδοτημένη εκκίνηση του κινητήρα μέσω μιας κλειδαριάς που απαιτεί κωδικό πρόσβασης και στην οποία αποκτά πρόσβαση μέσω της εφαρμογής. Το μοντέλο υιοθετεί επίσης και τα ίδια γραφικά με το YZ450F.

Για μια ακόμη πιο αγωνιστική εμφάνιση, η έκδοση YZ250F Monster Energy Edition διατίθεται με αποκλειστικά χρώματα και εργοστασιακά γραφικά, προσδίδοντας εμφάνιση αγωνιστικού αντιγράφου.

Το YZ250F θα είναι διαθέσιμο από το Σεπτέμβριο του 2026, ενώ το YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition από το Νοέμβριο του 2026.