Ο επικεφαλής της McLaren ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους δόθηκε προτεραιότητα στον Όσκαρ Πιάστρι κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Χανγκάρορινγκ.

Κατά τη διάρκεια του Grand Prix Ουγγαρίας, η στρατηγική της McLaren βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής όταν ο Λάντο Νόρις ζήτησε να μπει πρώτος για το δεύτερο pit stop. Ο μηχανικός του, Γουίλ Τζόζεφ, απέρριψε το αίτημα, δίνοντας προτεραιότητα στον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος προηγούνταν στον αγώνα.

Ο Αυστραλός μπήκε στα pit στον 33ο γύρο προκειμένου να αποτραπεί το undercut από τον Λιούις Χάμιλτον, επιστρέφοντας στην πίστα στην πέμπτη θέση. Ο Νόρις παρέμεινε στην πίστα μέχρι τον 38ο γύρο, οπότε και πραγματοποίησε τη δική του στάση. Στον ίδιο γύρο, ο Πιάστρι έχασε χρόνο εξαιτίας ενός συμβάντος με τον Κάρλος Σάινθ κατά τη διάρκεια προσπέρασης με γύρο.

Ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης του Πιάστρι και της μεταγενέστερης εισόδου του Νόρις, ο Βρετανός βγήκε από τα pit 0,7 δευτερόλεπτα μπροστά από τον ομόσταβλό του. Στη συνέχεια, ο Νόρις αύξησε τη διαφορά και έφτασε στη νίκη, ενώ ο Πιάστρι εγκατέλειψε στον 56ο γύρο λόγω βλάβης στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Δεν αλλάζουν οι αρχές της ομάδας

Στις δηλώσεις του, ο Άντρεα Στέλα τόνισε τη σημασία της διατήρησης των αγωνιστικών αρχών της ομάδας: «Κοιτάζεις να διασφαλίσεις ότι μπορείς να πετύχεις τη νίκη σε έναν τέτοιο αγώνα και να συγκεντρώσεις τους περισσότερους δυνατούς βαθμούς για την ομάδα, αλλά παράλληλα υπάρχει και ένας τρόπος που είναι συνεπής με τις αρχές μας. Μέχρι τη στιγμή που μπήκε ο Όσκαρ για pit stop, είχε κερδίσει την πρωτοπορία με δίκαιο τρόπο στη 2η στροφή, οπότε άξιζε την ευκαιρία να παλέψει για τη νίκη. Σε άλλες πίστες, ενδεχομένως ο Λάντο να είχε προσπεράσει τον Όσκαρ, αλλά εδώ ήταν δύσκολο, καθώς απαιτείται μεγάλο πλεονέκτημα ταχύτητας».

Ο Ιταλός τεχνικός συμπλήρωσε επίσης: «Ήμασταν ευτυχείς που δώσαμε στον Όσκαρ την ευκαιρία να παλέψει για τη νίκη, προστατεύοντας παράλληλα τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόμαστε. Είναι μια διαδικασία που εκτελέστηκε σωστά από πλευράς αγωνιστικών αρχών και οφείλω να ευχαριστήσω τον Όσκαρ και τον Λάντο, διότι αυτό δεν θα ήταν εφικτό χωρίς δύο οδηγούς που αποδέχονται και υποστηρίζουν τη φιλοσοφία μας».

Η αντιμετώπιση της απειλής από τη Ferrari

Αναφερόμενος στην τακτική απέναντι στον ανταγωνισμό, ο Στέλα υπογράμμισε ότι η απόφαση καθορίστηκε από την ανάγκη κάλυψης απέναντι στην επίθεση της Ferrari: «Όταν ο Χάμιλτον μπαίνει για pit stop, βρίσκεται σε θέση να κάνει undercut και στα δύο μονοθέσιά μας, οπότε έπρεπε να απαντήσουμε για να οδηγήσουμε το μονοθέσιο στη νίκη. Έπρεπε να έχουμε μια McLaren επικεφαλής μπροστά από τον Χάμιλτον, είτε τον Όσκαρ είτε τον Λάντο. Ο Όσκαρ ήταν στην πρώτη θέση και θεωρήσαμε ότι ήταν το κατάλληλο μονοθέσιο για να σταματήσει πρώτο. Για τον Λάντο, αυτό άνοιξε μια διαφορετική στρατηγική, η οποία επιλέχθηκε προκειμένου να αποτραπεί η Ferrari από το να πάρει την πρωτοπορία του αγώνα».

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