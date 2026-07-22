BMW R 12 G/S GS Trophy Competition: Ώρα να δείξει τις αγωνιστικές του περγαμηνές

Το μεγάλο Enduro των Βαυαρών ετοιμάζεται να αγωνιστεί σε έναν ιδιαίτερα σκληρό αγώνα και θέλει να αποδείξει ότι ο ανταγωνισμός είναι στο αίμα του.

Χρόνια κρατάει η κολόνια του BMW Motorrad International GS Trophy, από το 2008 και κάθε δύο χρόνια κάπου αλλού, πάντα σε συναρπαστικά μέρη που εξιτάρουν το περιπετειώδες πνεύμα των ιδιοκτητών μοντέλων GS της BMW. Όταν ο θεσμός επιστρέψει στην Ευρώπη (από τη Ναμίμπια το 2024) στα τέλη του καλοκαιριού, οι αγωνιστικές ομάδες θα συναντήσουν τα εντυπωσιακά φυσικά τοπία, το άγριο έδαφος και τη βαθιά ριζωμένη κουλτούρα της Ρουμανίας. Η εντυπωσιακή ποικιλομορφία του τοπίου είναι φτιαγμένη για αυθεντικές περιπέτειες εκτός δρόμου, μέσα από βουνά, δάση, ποτάμια και χωριά όπου ο χρόνος φαίνεται να σταματά. Οι ομάδες ξέρουν ότι τους περιμένει ένα περιβάλλον που απαιτεί οδηγική ικανότητα, ακρίβεια και μια μοτοσικλέτα σωστά προετοιμασμένη και ικανή για όλα, δηλαδή το R 12 G/S GS Trophy Competition.

Για το 2026, η σχεδιασμένη αποκλειστικά για αυτόν τον αγώνα/διαγωνισμό μοτοσικλέτα βασίζεται στο R 12 G/S και είναι πλήρως εξοπλισμένη για οποιαδήποτε περιπέτεια εκτός δρόμου χάρη σε μια εξειδικευμένη γκάμα αξεσουάρ. Ο εξοπλισμός αυτής της ειδικής έκδοσης R 12 G/S περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, το πακέτο Comfort (Hill Start Control, Gear Shift Assist Pro, θερμαινόμενα γκριπ και cruise control). Πρόσθετα εξαρτήματα περιλαμβάνουν το Headlight Pro (προσαρμοζόμενο φως στροφών), τα Riding Modes Pro και το Enduro Package Pro με ελαστικά εκτός δρόμου, ανυψωτικά πίσω τροχού και τιμονιού. Οι μπάρες προστασίας κινητήρα, τα καλύμματα κυλινδροκεφαλής, το φέρινγκ Rally cockpit, η προετοιμασία πλοήγησης, το τελικό εξάτμισης της Akrapovič και μια τσάντα ρεζερβουάρ 5 λίτρων, που όμως βρίσκεται πάνω από το πίσω φτερό, συμπληρώνουν τις εκτενείς προδιαγραφές εξοπλισμού της έκδοσης GS Trophy Competition.

Αν και αυτή η αγωνιστική μοτοσικλέτα δεν είναι διαθέσιμη προς αγορά ακριβώς σε αυτή τη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν φυσικά να την αναδημιουργήσουν με βάση το R 12 G/S και με μόνο μικρές διαφορές, όπως για παράδειγμα τα αυτοκόλλητα. Το βασικό χρώμα είναι το Lightwhite uni, καθώς οι μπλε ταινίες ρεζερβουάρ και η κόκκινη σέλα ζωντανεύουν το DNA της BMW Motorrad Motorsport, εκφράζοντας σαφώς τον αθλητικό της σκοπό στην εκτός δρόμου χρήση.

Σχετικά με το GS Trophy

Καθένα από τα προηγούμενα GS Trophy είχε το δικό του χαρακτήρα, ενώ κάθε χρόνο επισκεπτόταν μία διαφορετική ήπειρο. Άλλοτε ψηλά βουνά ή ηφαιστιογενή οροπέδια, άλλοτε άνυδρες, ερημικές εκτάσεις και άλλοτε υγρά τροπικά δάση. Αναμφίβολα, πρόκειται για μία εμπειρία που ονειρεύονται όλοι οι αναβάτες περιπέτειας. Είναι μία διοργάνωση που επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια και η οποία εκφράζει το πνεύμα μιας μοτοσυκλέτας GS, συνδυάζοντας στοιχεία όπως ο ελεύθερος χρόνος, η περιπέτεια και η πρόκληση. Το GS Trophy, τα προηγούμενα χρόνια, έχει ταξιδέψει στη Νοτιοανατολική Ασία (Ταϊλάνδη), στη Βόρεια Αμερική (Καναδά), στη Νότια Αμερική (Χιλή, Αργεντινή), στην Αφρική (Σουαζιλάνδη, Μοζαμβίκη), στη Μογγολία, στην Τυνησία και πάει λέγοντας. Η συγκεκριμένη διοργάνωση δεν είναι ένας αγώνας ταχύτητας αλλά μία ομαδική περιπέτεια, στην οποία αναβάτες από διάφορες χώρες διαγωνίζονται μεταξύ τους σε μία σειρά αγωνισμάτων, μερικά από τα οποία δεν έχουν σχέση με την οδήγηση. Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες κάθε βράδυ κατασκηνώνουν στην ύπαιθρο, δημιουργούνται φιλίες και αναπτύσσεται πνεύμα συντροφικότητας.